Pradedama mokėti beveik 20 mln. eurų parama ūkininkams

„Didėjančios kuro ir trąšų kainos daro tiesioginę įtaką ūkių sąnaudoms, todėl svarbu laiku suteikti ūkininkams finansinę pagalbą“, – pranešime teigė žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
Energetikos ministras Lukas Savickas pabrėžė, kad energijos kainų poveikį jaučia visa maisto tiekimo grandinė.
Po 9,6 mln. eurų paramai skirta iš Europos Sąjungos krizių rezervo bei Lietuvos valstybės biudžeto.
BNS rašė, kad ūkininkams, kurie dėl išaugusių trąšų ir energijos kainų susiduria su padidėjusiomis gamybos sąnaudomis, ES numato skirti 540 mln. eurų skubios finansinės paramos. Trąšos yra svarbios žemės ūkio našumui ir apsirūpinimo maistu saugumui bei sudaro 16 proc. ūkininkų gamybos sąnaudų.
Dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą, karo Irane ir Hormuzo sąsiaurio uždarymo bei tiekimo sutrikimų smarkiai išaugo trąšų kainos, o tai daro vis didesnį spaudimą ūkininkams visoje Europoje.
ES apie 30 proc. azoto ir 70 proc. fosfatų trąšų yra importuojama.