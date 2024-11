Populiariausia kalėdinė prekė jau sugrįžo į „Iki“ parduotuves – šiemet pradžiugins ir naujovė

REKLAMA

Vienas maišelis – dviem dovanoms

Pasak Gintarės Kitovės, „Iki“ komunikacijos vadovės, ištikimi pirkėjai kasmet su smalsumu laukia, kaip tinklo popieriniai maišeliai atrodys naująjį kalėdinį sezoną.

„Nuo pats savo veiklos pradžios prisidedame prie įvairių tradicijų Lietuvoje formavimo. Mūsų parduotuvėse pirmosiose tarp prekybos tinklų ėmė kvepėti šviežiai keptais kruasanais, be kurių dažnas neįsivaizduoja savo dienos. Nuolat plėsdami privačių prekės ženklų asortimentą padedame keisti ir apsipirkimo įpročius – pirkėjai vis labiau vertina tokios produkcijos kainos ir kokybės santykį. Madas diktuojame ir su tokiais kasdieniais produktais kaip pirkinių krepšeliai. Plastikiniai jie pas mus išsiskiria tvarumu – „Iki“ yra vienintelis mažmeninės prekybos tinklas Lietuvoje, juos gaminantis iš savo paties plastiko atliekų. O popieriniai prieš Kalėdas – dar ir savo grožiu“, – sako „Iki“ atstovė.

Kalėdų sezono „Iki“ popieriniai maišeliai – draugiški ir aplinkai, be to, padeda sutaupyti tiek pinigų, tiek laiko. Nebereikia papildomai ieškoti vyniojimo popieriaus ar sukti galvą, kaip supakuoti įvairių formų bei dydžių dovanas.

Specialaus dizaino kalėdinius popierinius maišelius „Iki“ pristatė prieš kelerius metus, o džiugi pirkėjų reakcija ir aktyvumas juos perkant bei prikeliant naujam gyvenimui paskatino tai paversti kasmete šventine tradicija. Šiemet „Iki“ pirkėjus nustebins ir skirtingais raštais ant to paties maišelio – jie iš abiejų pusių skirsis, tad iš vieno maišelio skirtingai supakuosite dvi dovanas.

Gražu akiai, lengva piniginei ir aplinkai

Tokie kalėdiniai pirkinių maišeliai turi nemažai privalumų. Jie dekoruoti spalvomis, siejamomis su žiemos šventėmis – žalia ir raudona. Šįkart vienoje pusėje tarp burbulų supasi eglutės, o kitoje pasitinka kalėdinių dovanėlių raštas. Spalvų gama – natūrali, žemiška, todėl prie jų derės įvairūs jaukumo suteikiantys papuošimai, ypač – aplinkai draugiški: virvelės, kankorėžiai, eglės, šermukšnio ar bugienio šakelės, džiovinti augalai ar apelsino griežinėliai, kvapnios cinamono lazdelės, rankų darbo papuošimai.

Prie šventinių „Iki“ maišelių populiarumo prisideda ir tai, kad jų popierius yra tvirtesnis nei dovanų pakavimui skirtas įprastasis, tad lengviau atlaiko net ir šventines keliones. Be to, „Iki“ kalėdiniai pirkinių maišeliai yra pagaminti iš 100 proc. perdirbto popieriaus, jų raštai išspausdinti aplinkai draugiškais vandens pagrindo dažais.

Dar daugiau idėjų, kaip panaudoti popierinį „Iki“ maišelį dovanų pakavimui

Kaip taupant tiek laiką, tiek pinigus šventinėms dovanoms suteikti puošnų rūbą? „Iki“ dalijasi patarimais:

Dovanų popieriaus lapas. Nukirpkite maišelio rankenas pagal pažymėtą liniją, taip pat nukirpkite jo apačią ir perkirpkite šone. Turėsite šventiškai marginto popieriaus lapą, į kurį bus patogu supakuoti stačiakampes ar ritinio formos dovanas.

Skirtingų raštų derinimas. Dvigubas dizainas šiemet atveria dar daugiau galimybių nustebinti artimuosius. Pavyzdžiui, visą dovaną apvyniokite vieno rašto popieriumi. Tada antruoju apgaubkite tik vieną kraštą ar pusę, palikdami pirmojo sluoksnio kontrastą. Arba – antrajame popieriuje iškirpkite, pavyzdžiui, širdelę, eglutę ar paprasčiausią geometrinę formą. Uždėkite šį sluoksnį ant pirmojo taip, kad per iškarpas matytųsi apačioje esantis popierius. Tai suteiks dovanai šventiško žaismingumo ir atrodys itin kūrybiškai.

Maišelis net ir neįprastų formų dovanoms. Vien tik nukirpę maišelio rankenas pagal punktyrinę liniją iškart turėsite mielą ir stilingai puoštą šventinį maišelį. Jį lengva naudoti nestandartinių formų dovanoms, taip pat net ir didesnėms – pirkiniams skirto maišelio apačia yra ypač talpi. Viršų galite paprasčiausiai suklijuoti arba kaspinu, virvele perrišti viršuje padarytas skylutes.

Originalus vokas dovanų kortelei. Patiems iškirpti ir sulankstyti voką yra visai lengva, o rudas ir subtiliai šventiškais piešiniais dekoruotas maišelio popierius suteiks jūsų atviruko ar dovanų kortelės įpakavimui išskirtinumo. Pasitelkite ir fantaziją – pavyzdžiui, iškirpkite dvi vienodas kojinės formas ir jas suklijuokite, palikdami tik atvirą viršų, pro kurį įdėkite kortelę į vidų.

Dovanų etiketės. Išlaidos net ir tokioms smulkmenoms kaip etiketės dovanoms prieš šventes lengvai kaupiasi. Pasidarykite namines etiketes išsikirpę jas iš tvirto maišelio popieriaus. Teliks pradurti skylutę ir su virvele pritvirtinti prie dovanos.

Pakuotės medžiaga. Pakuojate dovaną į dėžutę, kurioje lieka nemažai tuščios erdvės? Pasirūpinkite dovanos saugumu ir užpildykite erdvę paglamžytu ar į ritinėlius susuktu šventiškai papuošto maišelio popieriumi.

Pirkėjų patogumui ant kalėdinių „Iki“ pirkinių maišelių taip pat yra ir QR kodas. Jį nuskenavus, galima rasti filmuką, kaip lengvai ir paprastai supakuoti kalėdines dovanas.

Maišeliais jau prekiaujama visose tinklo parduotuvėse. Be to, būtent šiuose šventiškuose maišeliuose savo pirkinius gaus visi, užsisakę prekes internetinėje „Iki“ parduotuvėje per „LastMile“ platformą.