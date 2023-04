Policija nusipirko nežymėtą „Mercedes-Benz“ furgoną: pasakė, kam jį naudos

Naujoji transporto priemonė skirta Lietuvos kelių policijos tarnybos patruliavimo funkcijai ir policijos veiklai užtikrinti. Transporto priemonė bus naudojama ir masiniuose renginiuose. Ji įrengta pagal policijos tarnybinio transporto standartą.

Tarnybinis automobilis žiniasklaidai ir visuomenei buvo pristatytas balandžio 6-ąją – Saugaus eismo dieną. Lietuvos policijos kapelionas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios kunigas Algirdas Toliatas pašventino naują mikroautobusą.

Ypatingas dėmesys turimos technikos atnaujinimui skiriamas besirengiant šią vasarą pirmą kartą Lietuvoje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui. Jame Lietuvos policija lydės aukščiausio lygio delegacijas, NATO sąjungininkus ir partnerius.

Dyzelinu varomas (vidutinės degalų sąnaudos 100 km – 7,60 l) naujas policijos skiriamaisiais ženklais nežymėtas mikroautobusas yra juodos (metalic) spalvos, varomas keturiais ratais, su 9 pavarų automatine greičių dėže. Variklio galia – 120 kW, darbinis tūris – 1 950 cm3. Variklio teršalų norma atitinka Europos Sąjungos standartą „Euro 6d M/N1 GR.II“.

Tarnybinio furgono šoniniai langai keleivių skyriuje, keleivių skyriaus duryse ir galinėse duryse gamykliškai tamsinti 90 proc. Jame, kaip ir standartiniuose policijos naudojamuose žymėtuose automobiliuose, sumontuota 10 kryptinių šviesos diodų švyturėlių, kiekvienas jų turi po 3 raudonos ir 3 mėlynos spalvos šviesos diodus. Ant automobilio stogo greitai tvirtinamas ir nuimamas mėlynos spalvos šviesos diodų švyturėlis. Po variklio dangčiu, už priekinių grotelių, sumontuoti du specialūs garso signalo garsiakalbiai. Salone sumontuotas garsinės įrangos stiprintuvas ir valdymo pultas su mikrofonu.

Furgone įrengta vaizdo ir garso įrašymo, duomenų perdavimo įranga, 3 vaizdo kameros, vaizdo įrašymo įrenginys ir signalizacija. Įrengtos radijo stotys, antenos, laikikliai nešiojamajam kompiuteriui ir planšetėms, spausdintuvai. Jame bus gelbėjimo rinkinys, priverstinio stabdymo priemonė, taip pat kūgiai, mobilieji ženklai, alkoholio matuoklis ir kitos policijos pareigūnams būtinos priemonės.

Naują transporto priemonę Lietuvos policija įsigijo viešojo konkurso būdu iš UAB „Veho Lietuva“ už 69 652,79 Eur su PVM.

Automobilių gamintojo techninę priežiūrą užtikrins automobilio pardavėjo techninės priežiūros dirbtuvės Lietuvos miestuose. Garantinis laikotarpis – 60 mėn. arba 250 000 km.

Policininkai pradės patruliuoti su motociklais

Be to, Lietuvos kelių policijos tarnybos pareigūnai jau pradės patruliuoti motociklais. Lietuvos policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas išlydėjo motociklininkus į kelią, o Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas Vytautas Grašys, paskelbdamas motociklininkų sezono pradžią, sakė, kad svarbiausia neskubėti į gatves, geriau įsitikinti, kad tikrai ne per anksti ir kelio danga yra tinkama važiuoti motociklais, patarė prieš sezoną visiems motociklų vairuotojams pasikartoti Kelių eismo taisykles ir rūpestingai patikrinti savo motociklo techninę būklę.

Šiais metais Lietuvos kelių policijos tarnybos, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, Vytauto Didžiojo šaulių (Kauno apskritis) 2-osios ir Karaliaus Mindaugo šaulių (Vilniaus apskritis) 10-osios rinktinių motošauliai, Tarptautinės moterų motociklininkių asociacijos Lietuvos skyriaus (angl. Women's International Motorcycle Association, WIMA) atstovės balandžio 6 dieną iš Mėnulio gatvės pasuko į magistralinį kelią A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda. 35-ajame šio magistralinio kelio kilometre, Elektrėnų savivaldybėje, netoli Vievio miestelio, motociklininkai padėjo gėlių ir uždegė žvakutes prie paminklo „Kelio Dvasia“. Pastaraisiais metais motociklininkų sezono pradžioje tai jau tampa Lietuvos kelių policijos tarnybos tradicija. Baltijos šalių žuvusiems motociklininkams atminti skirtas paminklas pastatytas ir atidengtas 2017 metais. Paminklo architektai Arvydas Krikščiūnas ir Darius Linkevičius, skulptorius – Darius Dulinskas.

Eismo priežiūrą pareigūnai vykdys net su 40 motociklų

Netrukus visoje Lietuvoje vieni po kitų savo motociklų sezonus atidarys baikerių klubai ir kongresai, Lietuvos motociklų sporto federacija, motociklų sporto klubų atstovai, motociklų kroso, plento žiedo ir kitų disciplinų klubai, motociklų sporto entuziastai. Į gatves gausiai išjudės ir pavieniai motociklininkai. Aktyvesni bus ir motociklų verslo atstovai, motociklais keliaujantys turistai, įvairūs kiti motociklininkų susivienijimai, todėl Lietuvos policija šiltuoju metų sezonu vykdys eismo priežiūrą ir patruliuos šalies keliuose motociklais.

Tarnybiniai motociklai „BMW R1250 RT“ Lietuvos kelių policijos tarnybai buvo perduoti 2022 metų balandžio mėnesį. Policijos motocikluose yra sumontuoti kelių patruliams labai svarbūs prietaisai: specialiai integruota vaizdo įrašymo ir radijo ryšio įranga.

Nors motociklų naudojimas labai priklauso nuo oro sąlygų, tačiau motociklai nepakeičiami organizuojant oficialių delegacijų palydas ir sustabdant eismą, o tai bus viena iš pagrindinių Lietuvos kelių policijos tarnybos užduočių šią vasarą, kai liepos mėnesį Lietuvoje pirmą kartą vyks Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) šalių vadovų susitikimas.

Lietuvos kelių policijos tarnybos Specialios paskirties skyriaus pareigūnai tarnybinius motociklus efektyviai naudoja masiniuose renginiuose, kai tarnybiniais automobiliais sunku pravažiuoti miesto gatvėmis. Vasarą kurortiniuose miestuose padidėjus žmonių ir transporto priemonių srautams pareigūnai, patruliuodami motociklais, palaiko viešąją tvarką ir užtikrina eismo saugumą, taip pat stiprina motociklus ir mopedus vairuojančių asmenų kontrolę, o magistraliniuose ir krašto keliuose vykdo šiurkščių Kelių eismo taisyklių pažeidimų išaiškinimą, efektyviai ir operatyviai stabdo pažeidėjus, palydi juos į saugią patikrinimo vietą.

Pareigūnai su tarnybiniais motociklais taip pat dalyvauja visuomeniniuose renginiuose, prevencinėse priemonėse, ugdo motociklus vairuojančių asmenų sąmoningumą ir drausmę.

Moterys ir vairuoja, ir vadovauja klubams

Lietuvos policija naudoja iš viso 40 „BMW“ ir „Yamaha“ motociklų. Juos vairuoja beveik 100 pareigūnų, iš jų – 4 moterys.

Tarptautinės moterų motociklininkių asociacijos (WIMA) Lietuvos atstovybės skyriaus prezidentė Lietuvos kelių policijos tarnybos vyriausioji specialistė Loreta Lilienė sako, kad klubo narės labai rūpestingos. Prieš kiekvieną oficialų motociklininkų sezono atidarymą jos pirmiausia patikrina savo motociklų techninę būklę, padangų slėgį, tepalus ir kitus dalykus, o tada kartu su vairavimo mokymosi centro instruktoriais aikštelėje atnaujina įgūdžius, pasikartoja Kelių eismo taisykles.

„Tai savotiškas visų apšilimas ir lankstumo pasitikrinimas bei raumenų pamiklinimas. Tradiciškai atliekame ir slalomo rungtį. Tada jau būname pasiruošusios sezonui,“ – sako jau penktą sezoną motociklą vairuosianti L. Lilienė.

Lietuvos kelių policijos tarnybos Specialios paskirties skyriaus pareigūnė, vairuojanti tarnybinį motociklą, Žana Malinauskienė ragina pradedančius ir nelabai patyrusius vairuotojus būtinai susirasti uždarą aikštelę ir pasimokyti stabdyti motociklą. Pasak ne kartą specialiuose mokymuose dalyvavusios pareigūnės, tai vienas iš svarbiausių įgūdžių vairuojant motociklą.

„Važiuodami niekada nepamirškite laikytis saugaus atstumo ir saugaus greičio. Taip pat labai svarbu dėvėti patogią motociklininkui skirtą aprangą – tai padeda jaustis patogiau ir labiau susikaupti bei sutelkti dėmesį į save ir kitus eismo dalyvius, o ne į nemalonius pojūčius“, – patarė pareigūnė Žana Malinauskienė.

VĮ „Regitra“ šių metų kovo 1 d. duomenimis, Lietuvoje L3 kategorijos transporto priemonių (motociklų) iš viso yra registruota 55,7 tūkst. Remiantis šių metų pradžios duomenimis, Lietuvoje asmenų, turinčių galiojančius vairuotojų pažymėjimus su teise vairuoti A, A2 ir (ar) A1 kategorijų transporto priemones, yra 190,2 tūkst., iš jų – 181,5 tūkst. vyrų ir 8,7 tūkst. moterų.