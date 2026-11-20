Renatas Pocius sako, kad iki metų pabaigos vartotojai bus nepadengę apie 52 mln. eurų visuomeninės tiekėjos „Ignitis“ kaštų, dar neįtrauktų į galutinius tarifus.
VERT vadovas pabrėžia, kad mažinti galutinę kainą gali ryžtis tik „Ignitis“, tiekianti dujas ir elektrą už mažesnę kainą nei jai kainuoja energiją įsigyti rinkoje. R. Pociaus teigimu, anksčiau ar vėliau šį skirtumą vartotojai turės susimokėti, klausimas – per kokį laiką jis bus išdėliotas.
„Žiūrint sąžiningai, buvo pernelyg nuspausta prognozuojama kaina (VERT nustatyta antgrojo pusmečio visuominės elektros ir dujų kaina, palyginti su didmenine rinka – BNS). Jei būtų labiau pataikyta ar nuspausta ne taip smarkiai, tas tarifo augimas (nuo sausio – BNS) būtų ir mažesnis, ir „Igničio“ nuostolio nebūtų. Aišku, vartotojai būtų mokėję šiek tiek daugiau, bet tai būtų teisingesnė kaina“, – BNS sakė R. Pocius.
„Atsiranda siūlymas (...) palikti tokią konstantą, kad vartotojai susimokės vėliau: tokį išdėliojimą laike taikyti, kad išvengtų (galutiniai vartotojai – BNS) super staigaus kainų šuolio. Toks siūlymas – gyventi skolos sąskaita. Jau šiandien „Ignitis“ dujų atveju turi apie 20 mln. eurų minusą, elektros – apie 30 mln. eurų, prognozuojamą metų pabaigai“, – BNS sakė R. Pocius.
Kita vertus, anot jo, Vyriausybė galėtų priimti sprendimą dalį kainos kompensuoti iš biudžeto.
„Yra du būdai, kaip tu gali tą kainą šiandien dienai sušvelninti“, – kalbėjo R. Pocius.
Kainoms mažinti – formalus „Igničio“ arba politinis sprendimas
VERT prognozėmis, visuomeninės elektros kaina buitiniams vartotojams nuo sausio turėtų didėti 23 proc., arba 5,5 cento iki 29,5 cento už kilovatvalandę (kWh), o pažeidžiamiems vartotojams – 27,5 proc. (5,5 cento) iki 25,5 cento.
Tuo metu dujų tarifas mažiausiems vartotojams turėtų didėti 38,3 proc. (1,29 euro su PVM), o vidutinė sąskaita (suvartojant apie 3 kub. metrus per mėnesį) – 1,12 euro. Šildantiems namus (iki 20 tūkst. kubų per metus) dujos brangtų 46,4 proc. (1,01 euro), vidutinė sąskaita – 32,2 euro (suvartojant 100,5 kub. metrų per mėnesį).
Galutiniai tarifai bus paskelbti lapkričio pabaigoje.
R. Pocius pabrėžė, kad tiekėja „Ignitis“ pati pasiūlyti įvesti mažesnius tarifus nei nustatė reguliuotojas, pavyzdžiui, jų didinimą išskaidyti per ilgesnį laiką.
„Įmonė gali taikyti dabar mažesnį tarifą, bet jį išdėlioti vėliau. Tai gali būti svarstoma, tačiau tai turi kilti iš įmonės“, – BNS sakė R. Pocius.
„Turiu omenyje formalų sprendimą, jis yra įmonės lygyje. Taip, kaip įmonė nusprendžia, ar su Finansų ministerija (pagrindine „Ignitis grupės“ akcininke – BNS), toks sprendimas ir būtų“, – kalbėjo VERT vadovas.
Vis dėlto jis minėjo, jog „Ignitis“ kaip elektros ir dujų tiekėja neveikia pelningai trečius metus iš eilės.
Savo ruožtu kitu keliu gali eiti valstybė – anot R. Pociaus, VERT nustačius rinkos situaciją atitinkančią visuomeninio tiekimo kainą, Vyriausybė gali pasiūlyti kompensacijas, kaip buvo 2022–2023 metais.
„Įstatyme parašyta, kad jei dujų kaina auga daugiau nei 40 proc. – o ji ir auga daugiau nei 40 proc. – Vyriausybė gali įjungti kompensavimo mechanizmą. Pavyzdžiui, kokius 10 centų (už kWh) kompensuoti. Tada kaina būtų nustatyta mažesnė“, – kalbėjo reguliuotojo vadovas.
Vis dėlto premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį pareiškė, jog gyventojai neturėtų turėti didelių lūkesčių dėl kainų sumažinimo.
52 mln. eurų nepadengtų sąnaudų
VERT teigimu, elektros ir dujų tarifai šalyje kitų metų pirmąjį pusmetį bus aukščiausi nuo 2022 metų antrojo pusmečio, kai energijos išteklių kainos smarkiai pakilo dėl Rusijos pradėto plataus masto karo Ukrainoje.
Pasak R. Pociaus, tarifų augimą pirmiausia lemia išaugusi elektros ir dujų įsigijimo kaina rinkoje – jos visos „Ignitis“ galutiniams vartotojams neperkelia, todėl įmonei susidaro nepadengtos sąnaudos.
Reguliuotas prognozuoja, jog šių metų pabaigoje šie į 2027-ųjų pirmojo pusmečio tarifus neįskaičiuoti kaštai sieks apie 52 mln. eurų: 29 mln. eurų už brangiau įsigytą elektrą, 23 mln. eurų – už dujas.
Į kitų metų pirmojo pusmečio prognozes, kuriomis remiantis skaičiuojami galutiniai tarifai, joks nepadengtų išlaidų grąžinimas „Igničiui“ nėra įskaičiuotas, teigė VERT vadovas.
„Jau ir taip kaina auga pakankamai ženkliai, tai kol kas mes juos užšaldome ir toliau laikome. Kai bus geresnė situacija, tada žiūrėsim, kiek mes galim įdėti“, – sakė R. Pocius.
„Čia gyvename į skolą. Nebus kažkaip nurašyti tie pinigai, jie neprapuls ar nedings – vis tiek vartotojai juos turės sumokėti“, – pridūrė VERT pirmininkas.
Jo teigimu, šios VERT siekia šiuos kaštus į tarifus įskaičiuoti per ilgesnį laiką, kad elektros ir dujų kaina vartotojams išliktų stabilesnė. Daugiau šių lėšų „Igničiui“ bus galima grąžinti atslūgus įtampai energetikos rinkose.