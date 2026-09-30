Po pagrindinio akcininko sulaikymo – „Novaturo“ žinia

Kiek anksčiau trečiadienį skelbėme, kad N. Kockaras yra vienas iš sulaikytų asmenų, Turkijos teisėsaugai tiriant bylą dėl narkotikų tiekimo ir prostitucijos.
„Reaguodama į žiniasklaidos pranešimus apie su pagrindiniu bendrovės akcininku Nesetu Kockaru susijusią situaciją Turkijoje, bendrovė informuoja, kad nėra gavusi jokios oficialios informacijos, kuri leistų jai pakomentuoti žiniasklaidoje minimo tyrimo aplinkybes“, – per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Novaturas“.
Įmonė tikina toliau veikianti įprasta tvarka. Pabrėžiama, jog suplanuotos kelionės vyksta pagal planą, vykdomi įsipareigojimai klientams ir partneriams, o valdymo bei valdysenos struktūra išlieka nepakitusi.
„Novaturas“ taip pat žada nedelsdamas informuoti investuotojus apie gautą bet kokią papildomą reikšmingą informaciją.
Sulaikytas narkotikų ir prostitucijos byloje
Kaip skelbė turkų žiniasklaida, Antalijos provincijoje esančio kurortinio Seriko miesto prokuratūros koordinuojamoje operacijoje, skirtoje kovai su narkotikų ir prostitucijos nusikaltimais, buvo sulaikyta daug verslininkų ir buvusių savivaldybių vadovų, tarp kurių – ir vieno didžiausių Turkijos kelionių organizatoriaus „Anex Tour Group“ savininkas N. Kockaras.
Rugsėjo 29 dieną policijos vykdytų sinchronizuotų operacijų metu buvo surengti reidai 35 vietose ir dviejuose laivuose. Iš dvidešimties įtariamųjų, kurių atžvilgiu buvo išduoti sulaikymo orderiai, 18 buvo sulaikyti ir nuvežti į policijos nuovadą, tęsiama dviejų pabėgusių asmenų paieška.
Tyrimo bylos pareiškimuose nurodyta, kad įvairiose vietose ir laivuose buvo tiekiami narkotikai bei organizuojama prostitucijos veikla.
N. Kockaras valdo 82,73 proc. „Novaturo“ akcijų.