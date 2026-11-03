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Po „Epso-G Invest“ vadovo pasitraukimo – nauja atranka: siūlo solidų atlyginimą

2026-11-03 16:35 / šaltinis: BNS
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2026-11-03 16:35
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Valstybės valdomos energetikos grupės „Epso-G“ antrinei įmonei „Epso-G Invest“ vadovavusiam Tomui Varneckui pasitraukus iš pareigų, ieškoma naujo vadovo.

Atlyginimas, pinigai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Valstybės valdomos energetikos grupės „Epso-G“ antrinei įmonei „Epso-G Invest“ vadovavusiam Tomui Varneckui pasitraukus iš pareigų, ieškoma naujo vadovo.

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Kandidatuoti į šią poziciją galima iki gruodžio 3 dienos (imtinai), pranešė „Epso-G“ .

„Prie įmonės prisijungsiančiam profesionalui teks svarbus vaidmuo, užtikrinant pradėtų darbų tęstinumą ir plėtojant kitas investicijas“, – pranešime sakė „Epso-G“ grupės vadovas Mindaugas Keizeris.

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Kandidatai privalo turėti aukštąjį išsilavinimą, reikšmingą patirtį per pastaruosius penkerius metus vadovo pareigose verslo plėtros, stambių investicinių projektų ar gynybos srityje.

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Be to, reikalaujama turėti patirties valdant investicijų portfelius, vystant mažiausiai 50 mln. eurų vertės investicinius projektus ar formuojant ir įgyvendinant investavimo strategijas. Kandidatas, be kita ko, turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti teisę dirbti ar susipažinti su slapta informacija.

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Atranką organizuos personalo atrankos agentūra „AIMS International Lietuva“, sprendimą dėl vadovo skyrimo priims „Epso-G Invest“ akcininkai.

Kandidatams siūlomas atlyginimas – nuo 8,5 tūkst. eurų (prieš mokesčius) ir papildomas skatinimas, atsižvelgiant į rezultatus.

Šiuo metu laikinai įmonei vadovauja „Epso-G Invest“ projekto vadovas Modestas Pocius.

Kaip rašė BNS, T. Varneckas nuo spalio 30 dienos atsistatydino iš įvairių vadovaujamų pareigų „Epso-G“ grupės įmonėse. Jis baigė darbą „Epso-G“ Infrastruktūros padalinio bei „Epso-G Invest“ vadovo ir elektros perdavimo operatorės „Litgrid“ valdybos pirmininko postuose. 

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Apie pasitraukimą pranešus spalio pradžioje T. Varneckas tikino jaučiantis, kad „atėjo laikas pokyčiams ir naujiems profesiniams iššūkiams“.

T. Varneckas „Epso-G Invest“ vadovavo nuo 2024-ųjų liepos 18-osios.

„Epso-G“ valdo 51 proc. „Epso-G Invest“ akcijų, o likusius 49 proc. – „Valstybės investicinis kapitalas“.

indeliai.lt

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