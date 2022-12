Po atlikto žurnalistinio tyrimo Viktoras Uspaskichas nusikratė verslo Rusijoje

Europarlamentaro kontroliuojami prekybos centrai Rybiniske ir Koriažmoje jam oficialiai nebepriklauso. Savo verslą Rusijoje V.Uspaskichas perleido sūnui – tokį manevrą politikas atliko jau ne pirmą kartą. Tačiau tuo rusiški V. Uspaskicho reikalai nesibaigia.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) šiuo metu tikrina bendrovę „Edvervita“, per kurią V. Uspaskichas ir kontroliavo prekybos centrus Rusijoje. O mokesčių inspektoriams tikrinant įmonės veiklą, jos sumokėtų mokesčių suma staiga šovė į viršų, vos per porą mėnesių valstybės biudžetą papildant keliais šimtais tūkstančių eurų.

V. Uspaskicho verslas patvirtina nutraukęs „visus veiksmus su Rusija“, bet nedetalizuoja, kiek pinigų politiko sūnus sumokėjo už rusiško verslo akcijas. Smarkiai išaugusią sumokėtų mokesčių sumą bendrovė aiškina srautais, atsiradusiais dėl „finansinių operacijų“, ir kategoriškai neigia mokesčių kraitį padidinusi dėl VMI veiksmų.

Ne pirmas kartas

Paramą Ukrainai viešai deklaruojantis V. Uspaskichas jau ne kartą pasirodė dviprasmiškoje šviesoje. Naujausias atvejis – politiko sprendimas nebalsuoti dėl Europos Parlamento rezoliucijos, kuria Rusija pripažinta terorizmą palaikančia šalimi. O rugpjūtį „Siena“ publikavo tyrimą apie „Vikondą“ – ne stambią Kėdainių įmonę, o to paties pavadinimo prekybos centrus Rusijoje, kurių galutiniu savininku per lietuvišką bendrovę „Edvervita“ tuomet buvo V.Uspaskichas.

Kviečiame prisiminti šį tyrimą:

Rusijos registro duomenimis, prekybos centrus valdanti Rybinsko įmonė „Vikonda Development“ spalio gale reikšmingai pakeitė savo akcininkų struktūrą. 78,5 proc. įmonės akcijų kontroliavusi V.Uspaskicho bendrovė „Edvervita“ visiškai pasitraukė iš rusiškos „Vikondos“ valdymo.

Nuo spalio 25 d. visos „Edvervitos“ valdytos akcijos priklauso Eduardui Uspaskichui – V. Uspaskicho sūnui iš pirmos santuokos, turinčiam Baltarusijos pilietybę. Smulkus akcijų paketas priklauso ir Eduardo seseriai Julijai Uspaskich.

Tai ne pirmas kartas, kai V. Uspaskichas savo verslo kontrolę perleidžia Eduardui ir Julijai. Jau minėtos „Edvervitos“ akcijas jis savo atžaloms perleido 2013 metais – ir atsiėmė tik pernai, taip tapdamas ir galutiniu per „Edvervitą“ finansuotų rusiškų prekybos centrų savininku.

„Edvervitos“ direktorius, ilgametis V. Uspaskicho bendražygis Juozas Gaidamavičius „Sienai“ patvirtino, kad buvo priimtas sprendimas atsisakyti rusiško verslo kontrolės.

„Nebeturim nieko, taip“, – kalbėjo J. Gaidamavičius.

Anot jo, tokį sprendimą nulėmė Rusijos rinkos rizikingumas.

„Tikrai taip. Rizikinga rinka, uždaryti bankai, visa kita. Jokių veiksmų nevyksta, ir mes nutraukėme visus veiksmus su Rusija“, – sakė verslininkas.

Paprašytas įvardinti, už kokią sumą rusiško verslo akcijos perleistos V.Uspaskicho sūnui, pašnekovas atsisakė tai atskleisti.

VMI ėmėsi veiksmų

Kaip atskleidėme „Sienos“ tyrime, lietuviška „Edvervita“ buvo viena pagrindinių rusiško V.Uspaskicho verslo maitintojų, per paskolas ir kitokius sandorius į Rusiją išvedant apie 40 mln. eurų.

Perleidus rusiškos verslo kontrolę V.Uspaskicho sūnui, pats politikas išlieka „Edvervitos“ savininku. O „Edvervitai“ tenka aiškintis mokesčių inspektoriams. VMI patvirtino, kad po „Sienos“ šios įmonės atžvilgiu pradėtas patikrinimas.

„Šiuo metu įmonės atžvilgiu yra atliekami kontrolės veiksmai, tačiau jie nėra baigti“, – „Sienai“ teigė VMI komunikacijos vadovė Rūta Asadauskaitė.

Sumušti mokesčių rekordai

VMI veiksmai sutampa su įspūdingu „Edvervitos“ mokamų mokesčių šuoliu. Viešai skelbiamais VMI duomenimis, rugpjūtį, kai buvo publikuotas „Sienos“ tyrimas, V.Uspaskicho įmonės valstybei sumokėta mokesčių suma siekė kiek daugiau nei 400 tūkst. eurų. Gruodžio 3 dienos duomenimis, ši suma per maždaug tris mėnesius pašoko iki daugiau nei milijono eurų.

„Edvervitos“ mokamų mokesčių suma – didžiausia nuo 2015 metų, kai VMI pradėjo viešinti šią statistiką. Iki šiol V. Uspaskicho įmonės sumokėtų mokesčių suma neviršijo 600 tūkst. eurų per metus. Taigi per tris šių metų mėnesius V. Uspaskicho įmonė mokesčių sumokėjo tiek, kiek dar nėra mokėjusi per visus metus.

„Viskas yra tvarkoj“

„Edvervitos“ vadovas J. Gaidamavičius „Sienai“ teigė nieko nežinantis apie VMI kontrolės veiksmus. Jis taip pat patikino, esą smarkiai išaugusi sumokėtų mokesčių suma su VMI veiksmais nesusijusi.

„Ne, tikrai ne. (...) Jeigu VMI gavo mokesčius, tai viskas yra tvarkoj – reiškia, sumokėti mokesčiai“, – sakė verslininkas.

Paprašytas patikslinti, kas galėjo nulemti taip išaugusią mokesčių sumą, pašnekovas svarstė, kad solidūs „Edvervitos“ mokėjimai į VMI sąskaitas gali būti „už finansinius sandorius ir taip toliau“.

Paties V. Uspaskicho mokesčių VMI šiuo metu netikrina, bet tokios galimybės neatmeta.

„VMI nuolat atlieka mokesčių mokėtojų rizikingumo vertinimą, kurio metu analizuoja ne tik savo turimą informaciją ar gautus duomenis iš trečiųjų šaltinių, o taip pat ir viešai pasirodžiusią informaciją žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir pan. Tokiu atveju, kai atliekat rizikingumo vertinimą VMI kyla pagrįstų abejonių, yra sprendžiama dėl kontrolės veiksmų inicijavimo“, – teigė VMI atstovė R. Asadauskaitė.

Su V. Uspaskichu „Sienai“ susisiekti nepavyko.

Straipsnio autorius: Šarūnas Černiauskas