Plungės „Maximoje“ savitarnos kasos prakalbo žemaitiškai: nustebino ne vieną

„Maxima“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė pasakoja, kad po daugiau nei tris savaites trukusių atnaujinimo darbų duris atvėrusioje parduotuvėje pirkėjus pasitiko ne tik naujai išplanuotos, dar patogesnės erdvės ir platus šviežio maisto asortimentas, bet ir dar iki šiol niekada neregėtas aptarnavimas.

„Plungės „Maximos“ savitarnoje atsiskaityti nusprendę pirkėjai išgirdo tarmiškai žemaičių kalba kalbančias savitarnos kasas. Įdomu, kad tai mūsų kolegės, Rietavo „Maximos“ parduotuvės direktorės Janinos Vaitkevičienės, balsas. Atidarymo proga šis unikalus aptarnavimo įgarsinimas džiugins pirkėjus bei kvies išdrįsti atsiskaityti savitarnos kasose“, – pasakoja I. Trakimaitė-Šeškuvienė.

Po atnaujinimo darbų už prekes pirkėjai galės atsiskaityti greičiau bei paprasčiau daug erdvesnėse naujos kartos savitarnos kasose. Dėl sumažėjusių sveriamų produktų svorio neatitikimų reikės tik simbolinio parduotuvės darbuotojų įsitraukimo, tad pirkėjai dar daugiau veiksmų galės atlikti savarankiškai be jokių trikdžių. Iš viso atnaujintoje parduotuvėje veiks 7 paprastos ir 14 savitarnos kasos.

Šviesi ir erdvi parduotuvė bei platesnis asortimentas

Anot pranešimo, vėl duris atvėrusioje Plungės „Maximoje“ viskas kaip ant delno – parduotuvė dar šviesesnė, erdvesnė, pirkėjai joje dar lengviau ras ieškomas prekes. Apsipirkti užsukusius pirkėjus pasitiks gardus šviežiai keptų kepinių kvapas, gausus sezoninių vaisių ir daržovių, o taip pat šviežio maisto asortimentas. Žuvies mėgėjams pristatyta naujovė – parduotuvėje bus galima įsigyti čia pat parduotuvėje ką tik išrūkytos žuvies.

Vitrinose pirkėjams bus siūlomas platus lietuviškos mėsos bei sūrių asortimentas bei galimybė įsigyti „Maximos“ meistrų paruoštų kulinarijos gaminių – juos parduotuvės darbuotojai pasvers ir supakuos pagal pirkėjų pageidavimą.

Be to, kaip priduria „Maximos“ atstovė, parduotuvės asortimente klientai galės rasti aktualias prekes kiekvieno poreikiams – veganiškus produktus, egzotiškas „Pasaulio skonių“ linijos prekes – įvairius padažus, prieskonius, makaronus ar kitus etninių virtuvių produktus, kurie leis trumpam nusikelti į egzotiškas šalis, o taip pat ir sveikesnes alternatyvas, pavyzdžiui, gaminius be cukraus ar gliuteno.

Aptarnaus ilgamečiai darbuotojai

Plungiškių pamėgta „Maxima“ išties erdvi – iš bendro 4402 kv. m ploto parduotuvės erdvės apsipirkimams skirta 2648 kv. m. Pokyčių metu buvo parduotuvėje buvo atnaujinta visa šaldymo įranga.

Iškilusius klausimus pirkėjams padės spręsti juos gerai pažįstantys ilgamečiai darbuotojai, iš kurių net 24 įmonėje dirba ilgiau nei 10 metų, o 16 – daugiau nei 5 metus. Atsinaujinusia parduotuve ir pirkėjais iš viso rūpinsis 58 darbuotojai. Parduotuvė pirkėjų lauks kasdien nuo 7:30 val. iki 22 val., o nuo birželio 1 d. nauju vasaros laiku – iki 23 val.