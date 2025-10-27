Plastiko ir tekstilės atliekų perdirbimo įrangai – 27 mln. eurų ES paramos

Tekstilės atliekų perdirbimo pajėgumams plėsti bus skirta 10,2 mln. eurų, o plastiko atliekų perdirbimo pajėgumams plėsti – 16,8 mln. eurų, pranešė Aplinkos ministerija.
Anot jos, tikimasi, kad investicijos padės spręsti didėjančio tekstilės atliekų kiekio bei nepakankamo jų tvarkymo problemą.
Atliekų tvarkytojai plastiko atliekų perdirbimo įrangai įsigyti galės gauti iki 6 mln. eurų, o tekstilės perdirbimo įrangai – iki 4 mln. eurų paramos. Už šias lėšas jie galės nusipirkti įrenginius, skirtus tiek atskirai išrūšiuotų, tiek mišrių atliekų konteineriuose surinktų tekstilės bei plastiko atliekų perdirbimui.
Kvietimai paramai gauti bus paskelbti artimiausiu metu. Projektai turės būti įgyvendinti iki 2028 metų lapkričio pabaigos.
Ministerijos teigimu, šiuo metu Lietuvoje tekstilės perdirbimo pajėgumai yra riboti – tik kelios įmonės perdirba tekstilės atliekas į žemesnės vertės gaminius, tokius kaip šluostės ar neaustinės medžiagos. Naujų gaminių kūrimui tekstilės liekanos naudojamos tik mokyklose, darželiuose ar kūrybinėse dirbtuvėse.
ES kasmet susidaro apie 12,6 mln. tonų tekstilės atliekų, iš jų drabužiai ir avalynė sudaro 5,2 mln. tonų. Lietuvoje 2023 metais atskirai surinkta apie 11 tūkst. tonų tekstilės atliekų – tai sudaro penktadalį visų komunalinių tekstilės atliekų. 62 proc. šio kiekio buvo paruošta naudoti pakartotinai .