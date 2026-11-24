EUDR taikomas septynioms žaliavų grupėms: medienai, galvijams, kakavai, kavai, alyvpalmiams, kaučiukui ir sojai bei konkretiems iš jų pagamintiems produktams, nurodytiems I priede. Svarbu suprasti, kad vien žaliavos buvimas gaminyje nereiškia, kad EUDR jam taikomas – reikia patikrinti KN kodą, sudėtį ir produkto paskirtį, rašoma pranešime spaudai
Praktikoje tai reiškia, kad kiekvienu atveju būtina atlikti individualų produkto vertinimą. Netinkamai nustačius, ar produktas patenka į EUDR taikymo sritį, gali kilti atitikties rizikų, o kartu ir galimų teisinių ar finansinių pasekmių.
Naujieji reikalavimai aktualūs importuotojams, gamintojams, perdirbėjams, eksportuotojams ir prekiautojams.
Ką būtina nustatyti pirmiausia?
- Produktas. Ar konkreti prekė patenka į galiojantį EUDR I priedą? 2026 m. rugsėjį I priedas pakeistas: dalis produktų išbraukti (pvz., galvijų odos, dalis gumos gaminių), kiti – įtraukti. Aktualios ir specialios išimtys, pavyzdžiui, dėl pakuočių ar atliekų.
- Vaidmuo Ar esate veiklos vykdytojas, pirmasis pateikiantis produktą ES rinkai, tolesnis tiekimo grandinės veiklos vykdytojas, ar prekiautojas? Ta pati įmonė gali turėti skirtingus vaidmenis.
- Pareigos. Nuo vaidmens ir kitų aplinkybių priklauso, ar reikia atlikti išsamų patikrinimą, teikti IPP / supaprastintą deklaraciją, registruotis sistemoje, ar rinkti ir saugoti tiekėjų bei pirkėjų duomenis.
Svarbiausi reikalavimai
Pirmą kartą ES rinkai atitinkamą produktą pateikiantys veiklos vykdytojai paprastai turi surinkti informaciją apie produkto ir žaliavos kilmę, pagrįsti miškų nenaikinimą bei gamybos teisėtumą, įvertinti riziką ir prireikus ją mažinti, o prieš pateikimą rinkai ar eksportą – pateikti išsamaus patikrinimo pareiškimą (IPP / DDS). Tam tikrais atvejais galioja supaprastintos procedūros.
Tolesniems tiekimo grandinės veiklos vykdytojams ir prekiautojams taikomos lengvesnės informacijos apie tiesioginius tiekėjus ir pirkėjus rinkimo bei saugojimo pareigos; ne kiekvienas tiekimo grandinės dalyvis privalo pateikti naują IPP ar rinkti geografines koordinates. Ne MVĮ kategorijos tolesni tiekimo grandinės veiklos vykdytojai ir prekiautojai turi registruotis ES informacinėje sistemoje.
Nuo kada taikoma?
Grandinės veiklos vykdytojai ir prekiautojai turi registruotis ES informacinėje sistemoje. Reikalavimas dideliems ir vidutiniams veiklos vykdytojams, visiems tolesniems tiekimo grandinės veiklos vykdytojams ir prekiautojams, taip pat labai mažiems ir mažiesiems veiklos vykdytojams, prekiaujantiems ES medienos reglamento (EUTR) priede nurodytais produktais, taikomas nuo 2026 m. gruodžio 30 d.
Kitiems labai mažiems ir mažiesiems veiklos vykdytojams, įskaitant fizinius asmenis, kurie tokie buvo įsteigti iki 2024 m. gruodžio 31 d., reikalavimas taikomas nuo 2027 m. birželio 30 d. Deleguotojo reglamento (ES) 2026/2102 I priedą naujai įtrauktiems produktams, pavyzdžiui, tirpiai kavai ir kai kuriems alyvpalmių aliejaus dariniams, taikymo data – 2027 m. gruodžio 30 d.
Tiksli data priklauso nuo įmonės kategorijos ir produkto.
Neatitiktis gali sustabdyti produktų pateikimą rinkai ar eksportą, sutrikdyti tiekimą ir lemti sankcijas: baudas (maksimalus dydis – ne mažiau kaip 4 % bendros metinės apyvartos ES), produktų ir pajamų konfiskavimą, laikiną pašalinimą iš viešųjų pirkimų ir finansavimo. Visas sankcijų sąrašas ir jų dydžiai nustatyti EUDR 25 straipsnyje ir nacionaliniuose LR teisės aktuose.
Pastaba. Informacija parengta, remiantis 2026 m. lapkritį galiojančiais ES teisės aktais. Teisės aktai: Reglamentas (ES) 2023/1115 (su pakeitimais); Reglamentas (ES) 2025/2650; Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2026/2102.