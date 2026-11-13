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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pietų Korėjos auditoriai lankosi Lietuvoje – štai ką tikrina

2026-11-13 16:40 / šaltinis: BNS
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2026-11-13 16:40
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Pietų Korėjos auditoriai Lietuvoje tikrina paukštienos gamybos bendrovę „Scandi Standard-Baltics“ bei tris pašarų gamybos įmones – „Kauno grūdus“, „Akvaterą LT“ ir „Akvaterą W“, kurios siekia eksportuoti savo produkciją į šią Azijos rinką, skelbia Maisto ir veterinarijos tarnyba.

Pietų Korėja BNS Foto

Pietų Korėjos auditoriai Lietuvoje tikrina paukštienos gamybos bendrovę „Scandi Standard-Baltics“ bei tris pašarų gamybos įmones – „Kauno grūdus“, „Akvaterą LT“ ir „Akvaterą W“, kurios siekia eksportuoti savo produkciją į šią Azijos rinką, skelbia Maisto ir veterinarijos tarnyba.

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Pasak jos, Pietų Korėjos Maisto ir vaistų saugos ministerijos bei Gyvūnų ir augalų karantino agentūros auditoriai Lietuvoje lankosi lapkričio 12–18 dienomis.

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„Sėkmingai įveikus vertinimą, dar viena Lietuvos paukštienos įmonė galėtų įgyti teisę eksportuoti į Pietų Korėją, o trys gyvūnų augintinių pašaro gamintojai – gauti arba išlaikyti galimybę tiekti savo produkciją šiai rinkai“, – pranešė tarnyba.

Teisę eksportui į Pietų Korėją gavo trys įmonės

Kaip rašė BNS, 2023 metų pradžioje, po atliktų vertinimų ir auditų, teisę eksportuoti paukštieną į Pietų Korėją gavo pirmosios trys Lietuvos įmonės – Vilniaus paukštynas ir bendrovės „Krekenavos agrofirma“ bei „Vlantana“.

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Tarnybos atstovė Aistė Prielgauskaitė BNS informavo, kad „Krekenavos agrofirma“ iš sąrašo pašalinta, jai patekus į zoną, kurioje buvo nustatytas paukščių gripas.

„Patekti į Pietų Korėjos rinką nėra paprasta, tam reikia nuoseklaus darbo, laikytis itin aukštų saugos standartų. Svarbu pabrėžti, kad už šių reikalavimų įgyvendinimą ir nuolatinį jų laikymąsi pirmiausia atsakingos pačios įmonės“, – pranešime sakė vyriausiasis veterinaras Vaidotas Kiudulas.

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Šiuo metu į Pietų Korėją iš Lietuvos eksportuojami įvairūs pieno produktai, daugiausia sūriai, paukštiena, gyvūnų augintinių pašarai ir negyvūniniai pašarai.

Nuo 2025 metų pradžios Pietų Korėja reikalauja, kad į šią šalį pašarus eksportuojantys užsienio gamintojai būtų patvirtinti jos institucijų. Todėl Lietuvos įmonėms, norinčioms tęsti ar pradėti eksportą, taip pat būtinas auditas.

indeliai.lt

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