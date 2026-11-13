Pietų Korėjos auditoriai lankosi Lietuvoje – štai ką tikrina

Pasak jos, Pietų Korėjos Maisto ir vaistų saugos ministerijos bei Gyvūnų ir augalų karantino agentūros auditoriai Lietuvoje lankosi lapkričio 12–18 dienomis.
„Sėkmingai įveikus vertinimą, dar viena Lietuvos paukštienos įmonė galėtų įgyti teisę eksportuoti į Pietų Korėją, o trys gyvūnų augintinių pašaro gamintojai – gauti arba išlaikyti galimybę tiekti savo produkciją šiai rinkai“, – pranešė tarnyba.
Teisę eksportui į Pietų Korėją gavo trys įmonės
Kaip rašė BNS, 2023 metų pradžioje, po atliktų vertinimų ir auditų, teisę eksportuoti paukštieną į Pietų Korėją gavo pirmosios trys Lietuvos įmonės – Vilniaus paukštynas ir bendrovės „Krekenavos agrofirma“ bei „Vlantana“.
Tarnybos atstovė Aistė Prielgauskaitė BNS informavo, kad „Krekenavos agrofirma“ iš sąrašo pašalinta, jai patekus į zoną, kurioje buvo nustatytas paukščių gripas.
„Patekti į Pietų Korėjos rinką nėra paprasta, tam reikia nuoseklaus darbo, laikytis itin aukštų saugos standartų. Svarbu pabrėžti, kad už šių reikalavimų įgyvendinimą ir nuolatinį jų laikymąsi pirmiausia atsakingos pačios įmonės“, – pranešime sakė vyriausiasis veterinaras Vaidotas Kiudulas.
Šiuo metu į Pietų Korėją iš Lietuvos eksportuojami įvairūs pieno produktai, daugiausia sūriai, paukštiena, gyvūnų augintinių pašarai ir negyvūniniai pašarai.
Nuo 2025 metų pradžios Pietų Korėja reikalauja, kad į šią šalį pašarus eksportuojantys užsienio gamintojai būtų patvirtinti jos institucijų. Todėl Lietuvos įmonėms, norinčioms tęsti ar pradėti eksportą, taip pat būtinas auditas.