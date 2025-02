Picerijas „Jurgis ir drakonas“ valdančiai įmonei inicijuojamas bankrotas

„Visada galima atsistoti ir eiti pirmyn! Žinau, kad padariau viską, ką galėjau – ir dar daugiau. Bet viskam yra ribos. Po daugiau nei metų streso, bemiegių naktų, darbo be atlyginimo ir nesibaigiančių problemų supratau: kartais reikia sustoti. Ir sustoti laiku“, – rašoma trečiadienį restoranų tinklo publikuotame feisbuko įraše.

O. Bložienės teigimu, toks sprendimas priimtas dėl po koronaviruso pandemijos susikaupusių skolų, augančios mokesčių naštos ir kitų finansinių sunkumų.

„Tikėjau, kad galime išsikapstyti. Bet įsipareigojimai yra per dideli, kad juos būtų galima įveikti. Karantino metu ėmėme paskolas, kad išsaugotume darbo vietas. Buvome Baltosios bangos nariai ir ambasadoriai – skaidrumas pirmiausia. Rėmėme medikus per pandemiją, integravome pabėgėlius, maitinome tuos, kurie negalėjo būti svečiais“, – rašė O. Bložienė.

„Bet kai kurių sprendimų nebegalima pataisyti kitaip, kaip tik atsitraukiant. Todėl dabar turime inicijuoti bankrotą. Ne dėl to, kad nebandėme, ne dėl to, kad pasidavėme – o dėl to, kad negali kurti ateities, jei tempi per didelę praeities naštą“, – teigė verslininkė.

Iki šiol Vilniuje veikė trys „Jurgis ir drakonas“ tinklo restoranai. Pirmasis jų buvo atidarytas 2014 metais.

Registrų centro duomenimis, restoranų tinklą valdančios įmonės „Burokėlis ir krapas“ pajamos 2023-iaisiais siekė beveik 4 mln. eurų, o pelno neuždirbo – nuostolis tais metais siekė beveik 100 tūkst. eurų.

2022 m. pajamos siekė beveik 4,8 mln. eurų, nuostoliai – virš 49 tūkst. eurų.