Perspėja „Bitės“ vartotojus – laukia laikini sutrikimai

Skelbiama, kad atnaujinimo darbai prasidės spalio 31 d. 22 val. Savitarnos svetainės veikimą numatoma atkurti lapkričio 1 d. 8 val., o mobiliosios programėlės – 10 val.
Bendrovė nurodo, kad šiuo laikotarpiu klientai savitarnoje negalės keisti mokėjimo planų, užsisakyti ar atsisakyti paslaugų, koreguoti limitų ir apmokėti sąskaitų.
„Klientams rekomenduojame planuojamus veiksmus savitarnoje atlikti iki šeštadienio vakaro arba palaukti sekmadienio, kol savitarnos veikimas bus atkurtas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus“, – pranešime cituojamas „Bitė Lietuvos“ technologijų direktorius Mindaugas Rauba.
Pasak M. Raubos, naujoji sistema leis keisti paslaugų planus tą pačią dieną, o paslaugų limitus nustatyti ir valdyti realiuoju laiku.
Bendrovės teigimu, investicijos į sistemos atnaujinimą šiemet siekia beveik 100 tūkst. eurų.