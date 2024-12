Per metus 5 kartus vairavimo egzaminui užsiregistravę, bet neatvykę asmenys registruotis iš naujo galės tik po pusės metų

„Vienas iš pagrindinių mūsų strateginių tikslų yra trumpinti eiles tiek į teorijos, tiek į praktikos egzaminus ir didinti paslaugų prieinamumą. Ir ieškom visgi būdų, kokie tie efektyvūs keliai galėtų būti“, – LRT radijui penktadienį kalbėjo specialistas.

„Vienas iš tų, ką mes pastebėjome, kad dalyje egzaminų yra tiesiog neefektyviai užimamos vietos ir būna netgi keli, keliolika ar keliasdešimt kartų, kai žmonės per metus laiko registruojasi į egzaminus, tačiau į juos neatvyksta, taip užimdami vietas ir neleisdami užsiregistruoti tiems žmonėms, kurie iš tiesų nori atvykti į egzaminą. Dėl to buvo priimtas sprendimas, kad keturis kartus galima neatvykti į egzaminą ir jį atšaukti per metus laiko, tačiau penkis kartus neatvykus į egzaminą, registraciją apribosim pusei metų (...)“, – teigė T. Paliulis.

ELTA primena, kad vairuotojų artimiausiu metu laukia dar viena naujovė – iki kitų metų sausio 1 d. sveikatos nepasitikrinusiems vairuotojams bus stabdoma teisė vairuoti. Gruodžio 5 d. duomenimis, to dar nebuvo padarę 98 tūkst. vairuotojų.

2022-ųjų rudenį Seimas nusprendė vairuotojo pažymėjimo galiojimą susieti su medicininės pažymos galiojimo trukme. Vairuotojams, nepasitikrinusiems sveikatos nustatytu periodiškumu, vairuotojų pažymėjimų galiojimas bus sustabdytas.