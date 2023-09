Per Klaipėdą konteineriais gabenamų krovinių tranzitą LTG nori branginti 46 proc.

„Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) nuo kitų metų siūlo didinti tranzitu iš trečiųjų šalių per Klaipėdos uostą konteineriais gabenamų krovinių vežimo tarifus 46 proc. „LTG Cargo“ teigia, jog siūlomi tarifai nėra galutiniai, tuo metu verslas stebisi, kad tokia kainų politika vykdoma tuo metu, kai tranzitinių krovinių uoste mažėja, be to, dar labiau apsunkinama pagalba Ukrainai, iš kurios grūdai atvežami konteineriuose.