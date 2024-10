Per ketverius metus investicijos į tiltus išaugo trigubai

„Nors šiais metais planuojame sutvarkyti 30 šalyje esančių tiltų ir viadukų, vien per metus į blogos būklės tiltų sąrašą iki šios dienos įtraukta 15 tiltų. Per paskutinius penkerius metus blogų tiltų skaičius išaugo beveik 60 vnt. Prognozuojama, kad tiltų degradacija artimiausiais metais bus tik spartesnė – tiek dėl išaugusio eismo intensyvumo, tiek dėl tiltų amžiaus“, – teigė „Via Lietuva“ vadovas Marius Švaikauskas.

Akcentuojama, kad beveik visi tiltai, įtraukti į blogos būklės objektų sąrašą, yra senesni nei 60 m., nors jų statybos metu nustatoma eksploatacijos arba tarnavimo trukmė siekė 50-60 m. Be to, pabrėžia bendrovė, visi šie tiltai pastatyti pagal to meto techninius statybos reglamentus bei tuo metu fiksuotus eismo srautus, kurie jau yra pasikeitę.

„Per šiuos metus „Via Lietuva“ valstybinės reikšmės kelių tinkle planuoja sutvarkyti 30 tiltų ir viadukų. 2023 metais sutvarkytų tiltų ir viadukų skaičius siekė 18, iš viso nuo 2020 metų Lietuvoje bus sutvarkyti 105 blogos būklės tiltai ir viadukai. Palyginimui, 2018 metais Lietuvoje sutvarkyta mažiau nei 10 vnt. šių svarbių kelių infrastruktūros statinių. Šiemet tiltų tvarkymui suplanuota skirti 71 mln. eurų, praėjusiais metasi šios investicijos siekė 58,8 mln. eurų, 2022 m. – 25,5 mln. eurų, 2021 m. – 14,8 mln. eurų, o 2018 m. – tik 6,6 mln. eurų“, – rašoma bendrovės pranešime.

Šiais metais „Via Lietuva“ į valstybinės reikšmės kelių plėtrą ketina investuoti 927 mln. eurų. Bendrovės investicinį šių metų biudžetą sudaro 587 mln. eurų iš Kelių plėtros ir priežiūros programos (KPPP) lėšų, 185 mln. eurų siekianti laikinojo bankų solidarumo mokesčio dalis bei 163 mln. eurų dydžio Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama.