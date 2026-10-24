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TV3 naujienos > Verslas > Pensijos

Pensijų fondų tirpimas tęsiasi: „Sodra“ skelbia gąsdinančią prognozę

2026-10-24 09:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-24 09:00
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Antroji pensijų pakopa toliau traukiasi, tačiau pilnėja išėjusiųjų piniginės. Galutiniai fondų duomenys rodo, kad trečiąjį ketvirtį iš jos pasitraukė dar per 50 tūkst. dalyvių, išsinešdami pusę milijardo eurų santaupų. Gyventojų sąskaitas papildė didžioji šios sumos dalis – beveik 400 mln. eurų. Tad prekybininkai jų laukia išskėstomis rankomis ir jau vilioja įvairiomis akcijomis.

Antroji pensijų pakopa toliau traukiasi, tačiau pilnėja išėjusiųjų piniginės. Galutiniai fondų duomenys rodo, kad trečiąjį ketvirtį iš jos pasitraukė dar per 50 tūkst. dalyvių, išsinešdami pusę milijardo eurų santaupų. Gyventojų sąskaitas papildė didžioji šios sumos dalis – beveik 400 mln. eurų. Tad prekybininkai jų laukia išskėstomis rankomis ir jau vilioja įvairiomis akcijomis.

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Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

Antrosios pensijų pakopos dalyvių gretos toliau tirpsta. Nuo metų pradžios leidus iš antrosios pensijų pakopos dalyviams iš jos pasitraukti, šia teise praėjusį pusmetį jau buvo pasinaudoję apie 700 tūkst. dalyvių. O pastarąjį ketvirtį jų pėdomis pasekė dar 50 tūkst.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Senjorai, pensijos

„Visi aplinkiniai ėmė, pažįstami, toks buvo patarimas, kol kas tiesiog turiu.“

„Dantis tvarkiausi, automobilį nusipirkau ir dar taupau, ne visus nuėmiau.“

„Reikėjo remonto, pasiėmiau, bet iš naujo tęsiu. Antroje pakopoje vėl kaupiu.“

„Investavau į gyvenimą, praleidau, išvyką turėjau gerą.“

Pasitraukę III ketvirtį atsiėmė 380 mln. eurų

Pasitraukusieji iš antrosios pakopos atgavo beveik 400 mln. eurų. Tad prekybininkai šiuos pirkėjus vilioja kuo tik gali – akcijomis, išpirktuvėmis, žaidimais, kviečia net kartu švęsti prekybos centrų gimtadienius. Tačiau tokio prekybos šuolio, koks buvo balandį po pirmosios pasitraukimo iš antrosios pakopos bangos, jau nebesitiki.

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„Pirmos dienos po antros pakopos išmokėjimo atrodė įspūdingai, iki 20 proc. srautų ir apyvartos. Vartotojai jau žino, ko nori, to siekia, seka prekinius ženklus, pasiūlymus. Kai tai, ko laukia, aktyvuojasi, dažniausiai matosi ir prekyboje, mažėja spontaniško pirkimo“, – pasakojo „Akropolis Group“ atstovas Paulius Pocius.

Per trečiąjį antros pakopos reformos etapą visas išmokėtas lėšas su investicine grąža atsiėmė beveik 48 tūkst. žmonių, kurie savo sąskaitose sulaukė 350 mln. eurų. Dar 130 mln. eurų atiteko „Sodrai“ kaupusiųjų įmokų ir valstybės paskatos.

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„Pateikusių paraišką pasitraukti iš kaupimo, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, sumažėjęs 11 kartų. Ima ryškėti žmonių skaičius, kuris kaupia toliau, jų daugiau nei 700 tūkst. daugėja tų, kurie pasirašo naujas kaupimo sutartis, tokių šiemet virš 35 tūkst.“ – kalbėjo pensijų fondų asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas.

Visas įmokėtas lėšas su investicine grąža atsiėmęs dalyvis vidutiniškai buvo sukaupęs apie 10 tūkst. eurų. Iš šios sumos – 7,5 tūkst. eurų atiteko dalyviui, o beveik 3 tūkst. nukeliavo į „Sodrą“.

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„3 ketvirtį ženkliai mažiau žmonių nutraukė pensijų kaupimą, daugiau nei 3 proc. žmonių, kurie buvo metų pradžioje“, – sakė „Sodros“ atstovas Evaldas Valeiša.

Kodėl gyventojai atsiima pinigus iš II pakopos?

Pastarąjį ketvirtį per 4 tūkst. žmonių kaupimą baigė likus 5 ar mažiau metų iki pensinio amžiaus ir atsiėmė 20 mln. eurų. 850 dalyvių pasitraukė dėl sunkios ligos, atsiimdami iš viso 8 mln. eurų. Beveik 3 tūkst. dalyvių liko antroje pakopoje, tačiau iki ketvirtadalio sukauptos sumos visgi nusprendė išsiimti. Tad tokie dalyviai iš viso išsiėmė 7 mln. eurų. 

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„Žmonės turi skirtingų padėčių, statistika rodo, kad dalis pinigų investuota į būstą, jo pagerinimą, sveikatą, matyt atlyginimų neužtenka žmonėms pasirūpinti svarbiausioms priemonėms, tai investicija į ateitį“, – aiškino socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.

Na, o pensijų fondų valdytojai konstatuoja, kad pasitraukimo iš antrosios pakopos tempas po didžiosios pirmosios bangos slopsta.

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„Blėsta, kad norėjo, pasitraukė, o dabar likusių skaičius virš 700 tūkst. atrodo pakankamai stabilus“, – minėjo V. Rūkas.

„Sodra“ prognozuoja, kad antroje pakopoje dalyvių gali belikti apie 30 proc. visų buvusių prieš reformą. Ir jų gretos esą dar labiau mažės kitąmet. Ypač kitų metų pabaigoje, kai galimybė pasitraukti iš kaupimo II pakopoje baigsis. 

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

indeliai.lt

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