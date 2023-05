Pažėrė įspūdingų atlyginimų: Lietuvoje moka ir 36 tūkst. eurų per mėnesį

Balandžio mėnesį net 57 įmonės savo darbuotojams mokėjo atlyginimus, kurių vidurkis viršija 10 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių, rodo naujausi „Sodros“ duomenys.

Be to, 4 bendrovės mokėjo darbuotojams algas, kurių mediana viršijo 10 tūkst. eurų. Paprastai tariant, tų įmonių bent pusė visų darbuotojų per mėnesį uždirbo daugiau už minėtą sumą.

Didžiausias darbo užmokesčio vidurkis praėjusį mėnesį fiksuotas Austrijos bendrovės „Amic Energy Management Gmbh“ Vilniaus filiale, turinčiame 10 darbuotojų. Bendrovė savo darbuotojams mokėjo vidutiniškai 35,9 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių, o algų mediana čia buvo didžiausia visoje šalyje – per 14,7 tūkst. eurų.

Jai priklausanti „Amic Lietuva“, kuri turi 5 darbuotojus, balandį mokėjo vidutiniškai po 19,6 tūkst. eurų.

Šios dvi įmonės yra susijusios su degalinių tinklo „Viada“ nuoma.

Informacinių technologijų bendrovėje „VMware International Marketing“, turinčioje 6 darbuotojus, praėjusį mėnesį buvo išmokėtas 22 tūkst. eurų siekiantis vidutinis darbo užmokestis. Šioje įmonė fiksuota ir antra didžiausia algų mediana – 13,5 tūkst. eurų.

Tuo metu kriptovaliutų prekybos bendrovė „Humbility“, kurioje dirba 28 žmonės, balandį mokėjo vidutiniškai po 20,1 tūkst. eurų prieš mokesčius. Atlyginimų mediana joje siekė 13,2 tūkst. eurų.

Kelių tiesimo įmonė „Eurovia CS“, turinti 5 darbuotojus, praėjusį mėnesį fiksavo 19,8 tūkst. eurų dydžio algų vidurkį ir 10,5 tūkst. eurų atlyginimų medianą.

Agrocheminių produktų ir trąšų didmenine prekyba besiverčianti „Rotogran“, kurioje dirba 6 darbuotojai, balandį mokėjo vidutinį 19,4 tūkst. eurų atlyginimą.

11 darbuotojų turinčios „IDS Borjomi Europe“, kuri prekiauja mineraliniu vandeniu iš Sakartvelo, darbuotojų atlyginimų vidurkis buvo beveik 18,7 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba yra pranešusi, kad ši bendrovė turi sąsajų su subjektais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje.

Susiję asmenys, kuriemstaikomos sankcijos – Alexey Kuzmichev, German Khan, Mikhail Fridman, Petr Aven.

JAV informacinių technologijų kompanijai priklausančioje „Apple Lithuania“ praėjusį mėnesį mokėtas vidutinis 18,2 tūkst. eurų darbo užmokestis.

Tuo metu „Limarko laivininkystės kompanija“ praėjusį mėnesį savo darbuotojams mokėjo vidutiniškai po 17,2 tūkst. eurų.

Didžiausias algas mokančių įmonių TOP10 užbaigia didmeninės prekybos įmonė „Saria“. Joje balandį mokėtas darbo užmokesčio vidurkis siekia 16,8 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių.

Šiuo metu minimalus darbo užmokestis Lietuvoje yra 840 eurų, o vidutinis darbo užmokestis – 1900 eurų neatskaičius mokesčių.