Pavėžėjimo vairuotojai šiandien rengia nedarbo akciją, reikalauja didesnių tarifų

Vairuotojai siekia nustatyti minimalią 5 eurų kelionės kainą už pirmuosius tris kilometrus. Už kiekvieną papildomą kilometrą mieste siūloma mokėti 0,80 euro, o už miesto ribų – 1 eurą. Taip pat reikalaujama nustatyti 0,40 euro atlygį už laukimo minutę.
Organizatorių teigimu, nurodyti tarifai turėtų užtikrinti vairuotojams orų atlygį po platformų taikomų atskaitymų. Jie taip pat pabrėžia, kad vairuotojų pajamos neturėtų mažėti augant veiklos išlaidoms.
Iniciatyvos atstovai įspėja, kad nesulaukus pokyčių nedarbo intervalai gali būti ilginami, ypač piko valandomis. Taip pat ketinama kreiptis į įstatymų leidėjus dėl vairuotojų darbo sąlygų ir atlygio reguliavimo.
Tai ne pirmas kartas, kai pavėžėjimo vairuotojai imasi protesto veiksmų. Rugsėjo pradžioje dalis „Bolt“ vairuotojų buvo paskelbę trijų dienų streiką, o rugsėjo 12 dieną prie Seimo surengė protestą, kuriuo taip pat siekė atkreipti dėmesį į mažėjančias pajamas, kelionių tarifus ir didėjančias veiklos išlaidas.