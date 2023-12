Paskutinės dienos išsiųsti kalėdines siuntas: to nepadarius, dovanos atkeliaus tik po švenčių

Šiuo metu per LP EXPRESS paštomatų tinklą gabenamų siuntų kiekiai yra išaugę daugiau nei du kartus, lyginant su įprastu laikotarpiu. Nepaisant to, iki šiol per 97 proc. siuntų gavėjams yra pristatomos kitą darbo dieną.

„<...> Visiems dar neišsiuntusiems kalėdinių siuntų primename, kad tai padaryti per LP EXPRESS paštomatus galima vėliausiai šį penktadienį, gruodžio 22 d. Kalėdinę siuntą į paštomatą reikėtų įdėti iki siuntų išėmimo iš konkretaus paštomato laiko. Jį galima pasitikslinti lpexpress.lt svetainėje esančioje paštomatų tinklo skiltyje“, – sako Lietuvos pašto Komunikacijos ir rinkodaros departamento vadovė Neringa Žukauskaitė.

Šiuo metu LP EXPRESS tinkle yra 429 paštomatai 111 gyvenviečių visoje Lietuvoje. Per 2023 m. LP EXPRESS taip pat išplėtė 95 paštomatus, esančius labiausiai gyventojų pamėgtose vietose.

Sekiant garantuoti operatyvų siuntų pristatymą prieš didžiąsias metų šventes, šįmet taip pat papildomai buvo pasamdyta apie 40 kurjerių.

LP EXPRESS primena, kad internetinėje savitarnos sistemoje suformuotas ir supakuotas paštomatines siuntas su siuntimo lipduku galima be eilės palikti ir kiekviename iš 170 Lietuvos pašto skyrių visoje šalyje. Tai padaryti galima specialiai tam skirtoje pašto skyriaus vietoje – siuntų palikimo dėžėje arba vietoje su iškaba „Savitarnos siuntas palikite čia be eilės“.