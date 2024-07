Pasitikrinkite: galite nustebti pamatę, ką policija žino apie jus

Pasak policijos pranešimo, viešųjų ir administracinių paslaugų portalas labai naudingas vairuotojams.

Asmeninėje paskyroje galima matyti visus savo arba jums priklausančia transporto priemone padarytus nusižengimus, dėl kurių priimti procesiniai sprendimai (surašytas administracinio nusižengimo protokolas, priimtas nutarimas arba nutraukta byla.

Jeigu Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimas užfiksuotas pažeidimų fiksavimo sistemomis, tačiau dar nesurašytas protokolas, transporto priemonės savininkas Elektroninių paslaugų portale gali matyti, koks konkrečiai pažeidimas yra užfiksuotas (greičio viršijimas, transporto priemonės eksploatavimas be techninės apžiūros, be draudimo, važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui, važiavimas maršrutiniam transportui skirta eismo juosta, kelių naudotojo mokesčio nesumokėjimas, sustojimas (ar stovėjimas) KET punkto ribojimo ar ženklo zonoje, nesustojimas prie STOP ženklo).

Užpildę portale esančias formas iš karto pranešite apie fizinius ar juridinius asmenis, kurie nusižengimo metu valdė jums priklausančias transporto priemones, pateiksite paaiškinimus ir skundus dėl priimto nutarimo administracinio nusižengimo bylose, gausite informaciją apie priimtus sprendimus išnagrinėjus jūsų skundą.

Visa Administracinių nusižengimų registre Jūsų pateikta informacija iš karto patenka prie reikiamos administracinio nusižengimo bylos ir yra matoma tiriančio ar bylą nagrinėjančio pareigūno, todėl papildomai teikti informacijos kitais būdais (elektroniniu paštu, paštu, atvykstant į įstaigą ar telefonu) nebereikia.

Asmeninėje Elektroninių paslaugų portalo paskyroje galima gauti informaciją apie:

visus administracinius nusižengimus ir dėl kurių priimti procesiniai sprendimai (surašytas administracinio nusižengimo protokolas, priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną) bei apie šiuos procesinius sprendimus;

visus administracinius nusižengimus, kuriuose asmuo pripažintas nukentėjusiuoju ir dėl kurių priimti procesiniai sprendimai (surašytas administracinio nusižengimo protokolas, priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną) bei apie šiuos procesinius sprendimus;

nepilnamečių vaikų padarytus administracinius nusižengimus ir dėl kurių priimti procesiniai sprendimai (surašytas administracinio nusižengimo protokolas, priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną);

administracinius nusižengimus, kuriuose asmens nepilnamečiai vaikai pripažinti nukentėjusiuoju ir dėl kurių priimti procesiniai sprendimai (surašytas administracinio nusižengimo protokolas, priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną) bei apie šiuos procesinius sprendimus;

visus administracinius nusižengimus, padarytus vairuojant asmeniui priklausančią transporto priemonę ir dėl kurių priimti procesiniai sprendimai (surašytas administracinio nusižengimo protokolas, priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną).

Daugiau kaip prieš dvejus metus Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atnaujintas Elektroninių paslaugų portalas integruotas su Administracinių nusižengimų registru, todėl užtikrinamas labai greitas ir saugus duomenų perdavimas administracinio nusižengimo tyrimą atliekančioms institucijoms.