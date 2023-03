Pasiruoškite turėti pinigų: apmokestins tualetus Vilniaus oro uoste – tai daroma esą dėl keleivių saugumo

Šalies oro uostus valdanti valstybės įmonė „Lietuvos oro uostai“ tikina, kad tualetai apmokestinami dėl svarbių priežasčių ir žada, kad apmokestins tik du viešuosius tualetus.

Nepageidaujami asmenys ir keleivių saugumas

„Lietuvos oro uostų“ atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas portalui tv3.lt patvirtino, kad ruošiamasi apmokestinti kai kuriuos tualetus, esančius netoli prie įėjimų į pagrindinį senąjį terminalą. Tačiau jis neatskleidė, kiek ši paslauga kainuos.

„Oro uostai, ypatingai Vilniaus oro uostas, turi specifinį iššūkį dėl asocialių asmenų ir netgi tam tikrų priklausomybių turinčių asmenų patekimo į viešai prieinamus tualetus senajame atvykimo terminale.

Kai kuriuos tuos iššūkius mes sprendžiame netgi ne tik su savo kolegų iš aviasaugumo pagalba, bet ir su policijos pareigūnų pagalba. Kai kurie tokie prašalaičiai, patekę į tualetus, kelia problemų ir, be kita ko, dėl saugumo keleiviams“, – aiškino T. Vasiliauskas.

Todėl, anot jo, artimiausius du mėnesius planuojama diegti techninį sprendimą, derinti kainodarą su oro uoste veikiančiais partneriais dėl dviejų tualetų viešoje atvykimo zonoje apmokestinimo.

„Turbūt svarbiausia žinia keleiviams yra ta, kad visi kiti tualetai bus visiškai nemokami tiek atsiimant bagažą atvykimo zonoje, tiek visoje išvykimo salėje. Ten visi tualetai bus nemokami ir viešai prieinami“, – žadėjo bendrovės atstovas.

Anot jo, apmokestinti du tualetus pasirinkta ne atsitiktinai.

„Sprendimas, kodėl apmokestiname būtent šiuos tualetus, yra būtent dėl to, kad specifiškai ta vieta labai lengvai ir labai greitai prieinama iš lauko ne tik keleiviams ar jų artimiesiems, bet ir kitiems asmenims, o juos sukontroliuoti yra labai sudėtinga“, – komentavo pašnekovas.

Anot jo, su tokia naujove Vilniaus oro uostas nebūtų kokia nors išimtis. Esą Briuselio oro uostas, kiti oro uostai kai kuriais atvejais taip pat taiko tokią pačią praktiką.

„Lietuvoje irgi matome, kad tiek geležinkelio stotys, autobusų stotys, prekybos centrai, kurie turi aktualesnę prašalaičių, patenkančių į viešuosius tualetus, problemą, irgi ją sprendžia“, – sakė T. Vasiliauskas.

Jis atkreipė dėmesį, kad viešojo transporto darbuotojams, oro uosto komerciniams partneriams ir jų darbuotojams, kurie dirba terminaluose, tualetai bus prieinami nemokamai. O kitiems lankytojams už įėjimą į minėtus du tualetus mokėti reikės anksčiausiai nuo gegužės pabaigos.

„Lietuvos oro uostų atstovas“ taip pat informavo, kad Kaune ir Palangoje kol kas neketinama apmokestinti viešųjų tualetų, nes jie nesusiduria su tokiomis problemomis, kaip Vilniaus oro uostas.

Praeina tūkstančiai keleivių

2023 m. vasarį per Lietuvos oro uostus keliavo beveik 371 tūkst. keleivių, aptarnauti 3211 skrydžių. Didžiausią dalį skrydžių ir keleivių aptarnavo Vilniaus oro uostas.

Per Vilniaus oro uostą praėjusį mėnesį keliavo daugiau nei 260 tūkst. keleivių, aptarnauta daugiau nei 2,2 tūkst. skrydžių. Palyginimui, 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu per šį oro uostą keliavo beveik 314 tūkst. keleivių, aptarnauta 3,2 tūkst. skrydžių. Pernai vasarį per Vilniaus oro uostą keliavo beveik 184 tūkst. keleivių, aptarnauta beveik 2,2 tūkst. skrydžių.

Vilniaus oro uoste toliau fiksuojamas spartus krovinių pergabenimo segmento augimas – praėjusį mėnesį buvo pergabenta apie 1,1 tūkst. tonų krovinių. 2019 m. šis rodiklis siekė 938 tonas, pernai tuo pačiu laikotarpiu – 1051 toną.

Kauno ir Palangos oro uostai, pagal atsigavimo tempus, antrą mėnesį iš eilės lenkė priešpandeminius rezultatus.

Vasario mėnesį per Kauno oro uostą keliavo daugiau nei 87 tūkst. keleivių, aptarnauti 736 skrydžiai. 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu šiuos oro vartus rinkosi beveik 77 tūkst. keleivių, buvo aptarnauta 717 skrydžių. Praėjusių metų vasarį Kauno oro uoste aptarnauti 61 tūkst. keleivių ir 686 skrydžiai.

Prognozuojama, kad Kauno oro uostas šiemet aptarnaus daugiau nei 1,2 mln. keleivių. Tai turėtų ženkliai viršyti jo projektinių pajėgumų ribas, todėl sparčiai atnaujinami terminalo plėtros planai. Tikimasi, dar šiemet turėti rangovą ir pradėti plėtros darbus.

Krovinių pergabenimo segmente Kauno uoste taip pat pastebimas augimas – vasarį čia gabenta 372 tonos krovinių. 2019 m. vasarį gabenta beveik 249 tonos, pernai – 549 tonos.

Palangos oro uoste antrąjį šių metų mėnesį keliavo beveik 23 tūkst. keleivių, aptarnauti 245 skrydžiai. 2019 m. vasarį Palangos oro vartus rinkosi 21 tūkst. keleivių, aptarnauti 272 skrydžiai. Pernai tuo pačiu laikotarpiu aptarnauti 10 tūkst. keleivių ir 180 skrydžių.