Pasaulio bankas: besivystančių ūkių skola per dešimtmetį padidėjo daugiau kaip dukart

Pandemija daugelį šalių privertė daugiau skolintis ir Pasaulio banko vadovas Davidas Malpassas anksčiau įspėjo, kad pasauliui gresia penktoji skolų krizės banga.

Pasaulyje kylant infliacijai ir palūkanų normoms, daugelis šalių dėl skolų jau yra atsidūrusios nepalankioje padėtyje arba joms kyla tokia rizika.

Tuo tarpu pasaulio ekonomikos augimas šiemet gerokai lėtėja ir, įvairių šalių centriniams bankams tuo pat metu griežtinant savo pinigų politiką, vis didėja pasaulinės recesijos 2023 metais rizika, pažymėjo Pasaulio bankas.

„Reikalingas visapusiškas požiūris, kaip mažinti skolas, didinti skaidrumą ir sudaryti palankesnes sąlygas spartesniam restruktūrizavimui, kad šalys galėtų sutelkti dėmesį į išlaidas, kuriomis palaikomas ekonomikos augimas ir mažinamas skurdas“, – pridūrė D. Malpassas.

Pasaulio bankas pranešime nurodė, kad skurdžiausios šalys, kurios atitinka reikalavimus ir gali skolintis iš Pasaulio banko Tarptautinės vystymosi asociacijos (IDA), daugiau kaip dešimtadalį savo pajamų iš eksporto dabar išleidžia savo valstybės ilgalaikės išorės skolos ir valstybės garantuotos išorės skolos aptarnavimui.

Ši procentinė dalis, pasak banko, yra didžiausia nuo 2000 metų.

Be to, IDA šalių išorės skola per dešimtmetį iki 2021 metų padidėjo beveik tris kartus.

„Iš pirmo žvilgsnio skolų rodikliai 2021 metais, regis, pagerėjo“, – pažymėjo Pasaulio bankas ir pridūrė, kad „IDA šalių atveju to nebuvo“.