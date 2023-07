Parduotuvėse – naujiena pirkėjams: nenustebkite dėl keistų klausimų apie maišelius

Didieji prekybos tinklai įprastinius plastikinius maišelius žada pardavinėti po 1 centą. Per metus tokių maišelių buvo išdalijama šimtai milijonų, tad tikėtina, kad visi pirkėjai dėl naujos tvarkos kasmet papildomai sumokės bent milijoną eurų.

Tikimasi, kad apmokestinus paprastus maišelius, jų sunaudojama bus mažiau. Esą dėl to bus mažiau teršiama ir gamta.

Už nemokamų maišelių dalijimą prekybininkams yra numatytos baudos.

Pirkėjai sumokės milijonus

Nuo liepos 1 d. „Maximoje“ vienkartiniai maišeliai bus parduodami kaip įprasta prekė ir kainuos 1 centą, kuris, tikimasi, padės sumažinti tokių maišelių sunaudojimą perpus.

Išplatintame pranešime bendrovė teigia, kad kas mėnesį pirkėjai pasiima vidutiniškai apie 15 mln. vienkartinių lengvų plastiko maišelių. Tačiau tinklas planuoja, kad po apmokestinimo jų bus parduodama perpus mažiau.

Vis dėlto ir 7,5 mln. maišelių per mėnesį pirkėjams atsieis 75 tūkst. eurų, o per metus – 900 tūkst. eurų.

„Tikime, kad nuo liepos įsigaliosiantis įstatymo reikalavimas nemokamai nedalinti labai lengvų vienkartinių plastiko maišelių, padės pirkėjams atsakingiau rinktis vienkartinius maišelius“, – pranešime cituojama „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių reikalų departamento direktorė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė.

Anot jos, ypač lengvi plastikiniai maišeliai tinklo parduotuvėse bus parduodami kaip įprasta prekė. Juos pirkėjai ras kaip ir iki šiol – greta sveriamų prekių kaip vaisiai, daržovės, saldainiai ir t.t.

Tačiau šalia esą galima rasti nemokamų popierinių maišelių, naudojamų duonos ar konditerijos gaminiams, arba daugkartinio naudojimo tinklinių maišelių.

„Prie kasos pirkėjui atsinešus prekių vienkartiniuose maišeliuose, parduotuvės darbuotojai tik pasitikslins, ar maišelius pirkėjas atsinešė su savimi iš namų, ar pasiėmė prekybos salėje.

Reguliarioje kasoje darbuotojas paprašys pirkėjo įvardyti, kiek vienkartinių maišelių pasiėmė prekybos salėje ir įmuš juos į kasą. Savitarnos kasose pirkėjas pats įves prekybos salėje pasiimtų vienkartinių maišelių kiekį ir šie įsiskaičiuos į bendrą krepšelio sumą“, – naują tvarką „Maxima“ parduotuvėse paaiškina I. Trakimaitė-Šeškuvienė.

Ypač lengvi vienkartiniai plastiko maišeliai pirkėjams liks nemokami įsigyjant šviežią mėsą, jos gaminius bei šviežią žuvį, kai užtikrinant higieną bei saugos reikalavimus šias prekes supakuos parduotuvės darbuotojai.

Pasiima 120 mln. maišelių

Prekybos tinklas „Iki“ taip pat paskelbė, kad 237-iose jo parduotuvėse visoje šalyje šie maišeliai taip pat kainuos 1 centą.

„Atsiskaityti už juos bus lengva tiek savitarnos, tiek įprastose kasose, o kartu siūlysime ir naudotis daugkartinio naudojimo krepšeliais“, – žada prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Vaida Budrienė.

Anot jos, parduotuvių savitarnos kasoje pats pirkėjas nurodys, kiek šių maišelių pasiėmė parduotuvėje, o paprastoje kasoje tą padarys kasininkas.

Dėl higienos reikalavimų lengvi plastikiniai maišeliai ir toliau bus nemokami mėsos ir žuvies produktams.

Tinklas skaičiuoja, kad per metus visose parduotuvėse išdalinama daugiau nei 120 mln. vienetų plastikinių maišelių. Jeigu jų naudojimas nesumažės, šio prekybos tinklo pirkėjai už maišelius sumokės 1,2 mln. eurų per metus.

„Kiekvienoje didesnėje parduotuvėje pirkėjai gali įsigyti popierinių, tekstilinių daugkartinio naudojimo maišelių arba atsinešti jau turimą daugkartinį maišelį. Pirkėjams siūlomi ir daugkartiniai maišeliai vaisiams bei daržovėms, o konditerijos ir kepinių skyriuose – popieriniai maišeliai gaminiams be pakuočių įsidėti“, – sako V. Budrienė.

Ragina naudoti daugkartinius maišelius

Nuo liepos 1 dienos „Lidl“ parduotuvėse lengvi vienkartiniai plastikiniai maišeliai irgi kainuos 1 centą.

Pirkėjams prie standartinės kasos tereikės pasakyti, kiek vienkartinių maišelių jie panaudojo, arba nuskenuoti kortelę su vienkartinių plastikinių maišelių kodu savitarnos kasose ir taip įsitraukti juos į savo pirkinius.

„Suprantame, kad susiformavusiems įpročiams pakeisti reikės šiek tiek laiko, patarimų ir pagalbos. Todėl visose „Lidl“ parduotuvėse klientai galės ženkliai geresne kaina įsigyti daugkartinių vaisiams, daržovėms ir biriems produktams skirtų maišelių.

Taip pat prekybos vietose klientai ras patarimų, kaip pirkti patogiai nenaudojant vienkartinių maišelių ar jų naudoti kuo mažiau“, – pranešime cituojamas „Lidl Lietuva“ Korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.

„Rimi Lietuva“ skelbia, kad jos parduotuvėse maišeliai kainuos tiek, kiek kituose tinkluose – po 1 ct.

„Jau daug metų savo klientams siūlome vietoj vienkartinių plonų plastikinių maišelių naudoti daugkartinius, kuriuos šiuo metu galima įsigyti netgi už pusę kainos.

Tikime, mūsų klientų sąmoningumu, jog jie supranta naujos tvarkos prasmę ir nori prisidėti prie tvarumo ir aplinkos taršos mažinimo“, – pranešime žiniasklaidai cituojama „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Eglė Krasauskienė.

Tačiau kai kuriuose uždaruose skyriuose, kaip mėsos ar žuvies, darbuotojai, jeigu to reikės dėl maisto saugos ar higienos reikalavimų, supakuos produktus plastiko maišeliuose. Tokiu atveju pirkėjui maišelis papildomai nekainuos. Be to, kaip ir anksčiau pirkėjai galės rasti nemokamus popierinius maišelius, skirtus supakuoti įvairius kepinius.

„Taip pat raginame pirkėjus prieš paimant plastikinį maišelį pagalvoti ar visuomet jo reikia. Ar papildomai reikia pakuoti kelis obuolius ar paprikas. Galbūt galima jas tiesiog pasverti ir tiesiai įsidėti į pirkinių krepšį“, – pastebi prekybos tinklo atstovė.

E. Krasauskienės teigimu, šiuo metu „Rimi“ prekybos tinkle yra sunaudojama 24 milijonai maišelių per metus, tai yra 480 tonų plastiko. Įgyvendinus įstatymo naujovę – tikimasi šį skaičių sumažinti per pusę.

Prekybos tinklo „Norfa“ atstovas spaudai Darius Ryliškis tiesiai nepasakė, kiek šiame tinkle kainuos maišeliai, tačiau leido suprasti, kad taip pat ne daugiau, kaip 1 ct.

„Norfos“ kainodaros politika yra tokia, kad bet kuri tos pačios kokybės prekė negali kainuoti brangiau nei kituose prekybos tinkluose“, – komentavo atstovas.