Paluckas žada leisti laisvai pasirinkti išmokų iš pensijų fondų formą

G, Paluckas pabrėžia, jog žmogus turi teisę pasirinkti, kas jam geriau.

„Tikrai bus dar šiek tiek plečiamas aplinkybių, sąlygų ratas nei buvusios Vyriausybės dabar registruotame įstatymų projekte, kuris kilo iš Konstitucinio Teismo nutarimo, (...) bet visgi mes numatome išplėsti tas aplinkybes numatant ir tuos atvejus, kai yra sukaupta ir itin nedidelė suma, kuri niekaip senatvėje orių pajamų neužtikrins“, – interviu portalui „Verslo žinios“ sakė G. Paluckas.

Be to, anot premjero, planuojama numatyti amžiaus ribą, nuo kurios būtų galima trauktis iš pensijų fondų anksčiau laiko, bei laisvai pasirinkti išmokos formą sukakus pensijos amžiui.

„Trečias dalykas, kuris yra svarbus, tai yra laisvai pasirinkti išmokos sukakus pensijos amžiui formą. Nes dabar ji priklauso nuo sukauptos pinigų sumos – tai yra išmoka arba periodinė, arba vienkartinė, arba anuitetas, arba panašiai. Kodėl toks apribojimas yra, aš galiu suprasti, bet manau, kad šitas apribojimas nėra naudingas žmogui, kuris išeidamas į pensiją turi teisę pasirinkti, kas jam yra geriau“, – aiškino G. Paluckas.

19-osios Vyriausybės programoje numatyta panaikinti automatinį gyventojų įtraukimą į antrąją pensijų pakopą, kartu leidžiant neribotam laikui sustabdyti įmokas į fondus.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė anksčiau BNS teigė esanti pasiryžusi keisti buvusios Vyriausybės parengtą tvarką, kaip būtų galima pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų, tačiau teks rasti balansą tarp norinčiųjų likti ir norinčiųjų pasitraukti. Be to, ji mano, jog dalyvavimas šioje sistemoje turi būti savanoriškas, be automatinio įtraukimo.

Pasak ministrės, bus diskutuojama ir dėl to, ar valstybė turi susigrąžinti savo įmokos dalį jei žmogus pasitraukia iš kaupimo anksčiau laiko.

Atsižvelgusi į Konstitucinio Teismo sprendimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) rugpjūtį pasiūlė suteikti daugiau galimybių laikinai stabdyti pensijų kaupimą antroje pakopoje, o jį anksčiau laiko nutraukti dėl sunkios progresuojančios ligos ar negalios.