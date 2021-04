Padangų keitimo metas: servisų atstovai sako – paslaugos brangs

Viešojoje erdvėje vis dažniau sklinda kalbos apie didėjančias paslaugų kainas skirtinguose verslo sektoriuose. Lietuvos autoservisų asociacijos vadovas Ainis Petkus pasakoja, kad tokie nuogąstavimai išties yra pagrįsti.

„Nuogąstavimai dėl kainų kilimo yra objektyvūs. Šiandien visi žino šį reiškinį, matosi, kas darosi su maisto kainomis parduotuvėse, taip pat kyla ir kuro kainos degalinėse.

Be to, brangsta ir automobilių detalės, ypač aukštų technologijų, nes patys gamintojai jas kelia. Paslaugos, be abejo, neiškrinta iš šio konteksto, kadangi irgi viskas brangsta tiesiog dėl infliacinių rodiklių“, – kalbėjo pašnekovas.

Apie kainų didėjimą kalba ir servisų vadovai

Automobilių serviso „Toptis“ direktorius Artūras Mačiūnas naujienų portalui tv3.lt antrina, kad padangų kainos didėja kiekvienais metais, o remontuoti transporto priemonę taip pat gali atsieiti brangiau nei pernai.

„Visų automobilių detalių, taip pat ir padangų tiekėjai kasmet kelia kainas keliais procentais. Šiemet dėl sutrikusio tiekimo bei visuotinio kainų kilimo kainos bus pakeltos daugiau. Mūsų servise padangų montavimo kainos nesikeis nuo praėjusių metų“, – kalbėjo serviso atstovas.

Tuo metu autoserviso „Ausegra“ vadovas Arvydas Gailiušas sutinka, kad kainos servisuose išties brangs, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, tačiau, kalbėdamas apie padangų montavimo paslaugą, tikina, kad priekaištų dėl kainų kilimo gali išreikšti tie vairuotojai, kurie neįvertina ratlankių dydžio – didesnė padanga reiškia papildomą, sunkesnį darbą.

„Natūralu, kad kainos šiek tiek didės, nes, kaip ir visur, kainos kyla. Vairuotojai, važinėjantys su automobiliais, kurių lengvojo lydinio ratlankiai yra R19, R18, R20, dažniausiai reiškia pretenzijas dėl kainų padidėjimo, nes jos staigiai pasikeičia. Jie neįvertina, kad R16-R17 dydžio ratų montavimas yra daug lengvesnis.

Kaina montuojant R16 ir, pavyzdžiui, R19 ratus skirsis maždaug 10–12 eurų. Juk reikia įvertinti tai, kad ir tas ratas daugiau sveria, darbuotojams reikia jį pakelti, didesnių padangų montavimui neužtenka ir valandos, kai tuo metu, keisdami R16 dydžio padangas, per tą pati laiką galime sumontuoti beveik du komplektus.

Kitas dalykas – labai daug atsiranda transporto priemonių, kurioms reikia skirti daugiau laiko keičiant padangas, pavyzdžiui, naujesniems BMW automobiliams reikia „pririšti“ daviklius, ištestuoti, tad kas važiuos – klientas ar serviso žmogus?“ – kalbėjo autoserviso vadovas.

Drastiško kainų kilimo neprognozuoja

Visgi A. Gailiušas mano, kad vairuotojai, keisdami padangas, tikrai didelio skirtumo nepajus, ypač tie, kurie naudoja „tautos padangas“.

„Kainų pokyčiai nebus drastiški. Tarkim, R16 ratų komplektas buvo montuojamas už 36 eurus, tad tikrai dabar kainos nekils iki 46 eurų.

Pas mus servise kainos labiau pasikeitė atsižvelgiant į R18, R19 dydžio ratlankius, tokia paslauga gali pabrangti keliais eurais, bet už „tautos padangų“ pakeitimą kainų nedidinsime, jos gana greitai sumontuojamos“, – teigė pašnekovas.

Taip pat serviso atstovas priduria, kad šiuo metu didelio klientų srauto nepastebi.

„Pernai metų nelyginkime, nes tokiu laiku apskritai buvome uždaryti, o užpernai jautėsi klientų srautas ryškiai didesnis negu dabar.

Klientų staiga padaugėti neturėtų – pavasaris, tai ne ruduo, nieko neatsitiks, jeigu važinėsite su tomis žieminėmis padangomis. Be to, vairuotojų judėjimas apribotas. Čia daugiau aktualu tiems, kurie važinėja su dygliuotomis padangomis, bet realiai tokių asmenų galbūt yra tik keli procentai Lietuvoje“, – pridūrė jis.

Autoserviso „Stop Servis“ atstovai teigia, kad šiemet padangų montavimo ir balansavimo kainos nesikeis.

„Mūsų servise padangų montavimo ir balansavimo kainos nesikeičia jau daugelį metų, standartinis paketas – 4 ratų numontavimas, montavimas, balansavimas su naujais ventiliais ir svareliais įskaičiuotais į kainą, ji siekia 40 eurų.

Kalbant apie padangų keitimą, dėmesį reikia atkreipti ne tik į padangos protektoriaus gylį, bet ir į pagaminimo metus. Reikėtų nepamiršti, kad vasarą greitis būna didesnis, tad vertėtų netaupyti ir nerizikuoti važinėjant su senomis, suaižėjusiomis padangomis“, – teigė serviso atstovai.

„Toptis“ vadovas A. Mačiūnas savo ruožtu priduria, į ką vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį keisdami padangas.

„Vertėtų į servisą užsiregistruoti iš anksto, kad mažiau tektų sugaišti laiko, vasarinės padangos skirtos vasaros temperatūrai, o žieminės – šaltajam laikotarpiui, todėl saugiau, ekonomiškiau, taupiau vasarą važinėti vasarinėmis padangomis, kadangi žieminės padangos vasarą stipriai dyla.

Be to, vertėtų nepamiršti patikrint automobilio būklės, kadangi po žiemos dažnai atsiranda naujų važiuoklės ir stabdžių sistemos gedimų, kurių, laiku nepašalinus, ateityje remontas gali būti daug brangesnis“, – teigė jis.

Dygliuotas padangas bus galima keisti vėliau

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Vyriausybė trečiadienį mėnesiu, iki gegužės 10 dienos, pavėlino datą, kada būtina pasikeisti dygliuotas padangas.

„Turime tokią situaciją, kad karantinas iš vienos pusės, o iš kitos pusės, pagal Kelių eismo taisyklių atitinkamą punktą nuo balandžio 10 dienos nebegalima eksploatuoti transporto priemonių su dygliuotomis padangomis. Atsižvelgiant į tai, kad vis dar turime judėjimo tarp savivaldybių ribojimus ir labai daug įvairiausių žmogiškų situacijų, kai kažkur padangos laikomos kitoje galbūt savivaldybėje ir norėdami apriboti grūstis prie autoservisų, siūlytume pratęsti tą laikotarpį iki kada reikėtų pasikeisti būtent dygliuotas padangas“, – posėdyje sakė susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Siūlyta šį laikotarpį pratęsti iki gegužės 10 dienos arba iki karantino pabaigos, tačiau premjerė Ingrida Šimonytė pasiūlė palikti tik datą.

„Siūlyčiau atsisakyti tos sąsajos su karantinu, nes teoriškai sunkiai įsivaizduojama sąlyga, kad visiškai karantinas būtų panaikintas iki gegužės 10 dienos, jau visi visi apribojimai“, – sakė premjerė.

Pasak jos, susiklosčius kitokioms aplinkybėms, šį terminą būtų galima paankstinti ar pratęsti.

Dygliuotas padangas draudžiama eksploatuoti nuo balandžio 10 iki spalio 31 dienos.

Minimalus vasarinių padangų protektoriaus gylis pagal Europos teisės aktus – 1,6 mm.

Primena, kur dėti senas padangas

Aplinkos ministerijos atstovai paaiškina, kur vairuotojai gali palikti senas automobilio padangas.

„Paprastai padangas vairuotojai keičia autoservisuose, todėl ten jie gali nemokamai palikti tiek padangų, kiek keičia.

Kadangi pagal galiojančius įstatymus už padangų tvarkymą atsakingi padangų gamintojai ir importuotojai, pardavėjas turi pranešti pirkėjui, kad į padangos kainą jau įskaičiuotos ir jos sutvarkymo išlaidos. Taigi pirkėjas į prekybos vietą gali atvežti tiek padangų atliekų, kiek pirko.

Panaudotos padangos, alyva, filtrai, aušinimo skysčiai, akumuliatoriai ir kitos atliekos iš gyventojų nemokamai surenkamos stambiųjų atliekų surinkimo aikštelėse. Jų adresus, darbo laiką ir kitą informaciją galima rasti savivaldybių svetainėse, adresu www.atliekos.lt arba Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje“, – teigiama ministerijos išplatintame pranešime.

Primenama, kad už kiekvieną ne vietoje išmestą padangą gali tekti sumokėti 44 eurus aplinkai padarytai žalai atlyginti ir nuo 30 iki 90 eurų baudą.