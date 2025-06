OWEXX lauko ekranų tinklas Vilniuje: įspūdį paliekančių reklamos kampanijų kūrimas

REKLAMA

OWEXX lauko ekranų tinklas sostinėje: matomumas, didelė auditorija, kokybė

Strategiškai atrinktos, matomumą užtikrinančios lokacijos, aukščiausia lauko ekranų kokybė, gausūs vartotojų srautai – OWEXX lauko ekranai Vilniuje siūlo transliuoti reklamą, kuri atkreipia dėmesį.

Gausūs srautai – tai didelė auditorija ekrane transliuojamai žinutei. OWEXX lauko ekranų tinklo siūlomi LED ekranai įrengti intensyvaus eismo sankryžose ir gatvėse, vedančiose link miesto centro ar iš jo, link įvažiavimų ar išvažiavimų iš sostinės, šalia populiarių prekybos ir laisvalaikio centrų, arenų ar verslo centrų. Lokacija – dar ne viskas, itin svarbu, kad pats LED ekranas būtų puikiai matomas, įsilietų į aplinkos kraštovaizdį ir tuo pačiu atkreiptų dėmesį. Tokias skaitmenines drobes reklamai siūlo OWEXX lauko ekranų tinklas.

Pavyzdžiui, LED ekranai „Ukmergės“ ir „Pašilaičiai“ įrengti Ukmergės gatvės zonoje, kurioje yra didelė verslo centrų koncentracija. Negana to, ekranai yra netoliese įvažiavimo / išvažiavimo iš sostinės. Lauko ekranų lokacija ir pozicija užtikrina reklamos žinutę, matomą tiek vilniečiams, tiek miesto svečiams, o taip pat yra itin tinkami verslas-verslui (angl. business-to-business) kampanijoms įgyvendinti.

Vienas naujausių OWEXX lauko ekranų tinklo siūlomų LED ekranų yra įrengtas šalia didžiausio Šiaurės Europoje išparduotuvių centro „Vilnius Outlet“. Reklamą mato gausūs į prekybos centrą ir iš jo vykstančių vartotojų srautai, o taip pat ir transporto priemonių keleiviai, vykstantys Pilaitės prospektu ar V. Pociūnio gatve. Tai puikus būdas patraukti pirkimo sprendimus priimti pasiruošiusių, didelę perkamąją galią turinčių vartotojų dėmesį.

„Pilaitės prospektas“, „Spaudos rūmai“, „Ozas“ ir kiti OWEXX lauko ekranų tinklo siūlomi LED ekranai Vilniuje yra matomų ir įspūdį paliekančių reklamos kampanijų dalis. Intensyvios sostinės zonos, aukšta rezoliucija ir dėmesys – su OWEXX lauko ekranų tinklu žinutė nelieka nepastebėta.

Nestebina, kad reklamos už namų ribų, įskaitant ir lauko ekranus, rinka auga, o „Statista“ duomenimis, jai ir toliau prognozuojamas spartus augimas (2025–2030). „Kantar Media Reactions 2024“ tyrimo, kuriame apklausiami vartotojai ir rinkodaros specialistai iš įvairių pasaulių šalių, duomenimis, skaitmeninė reklama už namų ribų (angl. digital out of home ads) atsiduria rinkodaros specialistų palankiausiai vertinamų reklamos priemonių penketuke, pirmoje vietoje. Reklama už namų ribų (angl. out of home ads) yra tarp penkių tiek rinkodaros specialistų, tiek vartotojų palankiausiai vertinamų reklamos kanalų.

Niujorkas, Londonas, Tokijas ir kiti miestai gali pasigirti vietomis, kuriose LED lauko ekranai jau yra tapę turistų traukos objektais. Ryški, kūrybiška ir dinamiška reklama tam tikra prasme yra tapusi viena iš modernaus didmiesčio ypatybių.

Ekranai ant viadukų Vilniuje – dar viena OWEXX lauko ekranų tinklo siūloma paslauga

OWEXX lauko ekranų tinklas siūlo dar vieną paslaugą – ekranus ant viadukų Vilniuje. Ekranai ant viadukų yra įrengti virš didelio užimtumo sostinės gatvių: tiek pačiame Vilniaus centre, tiek vykstant link ar iš jo; tiek intensyviose zonose netoliese išvažiavimų iš miesto.

Net septyni aukštos kokybės ekranai ant viadukų sudaro optimalias sąlygas reklamai, kuri yra pastebima tiek sostinės gyventojų, tiek svečių. Modernūs ekranai virš miesto gatvių tampa sostinės kraštovaizdžio dalimi, tuo pačiu atkreipdami dėmesį į kokybišką ir kūrybišką reklamos žinutę.

Ekranai ant viadukų – „Konstitucijos“, „Pedagoginis“, „Jasinskio“, „Geležinio Vilko“, „Narbuto“, „Ukmergės“ ir „Oslo“ – sudaro galimybes įsimintinai komunikacijai Vilniuje. Transporto priemonių keleivių žvilgsnius traukianti reklama gali būti pasitelkiama prekės ženklo žinomumui didinti, pardavimams skatinti, į renginius ar parduotuvių atidarymus kviesti, akcijoms skelbti ir t. t.

OWEXX lauko ekranų tinklas: aukščiausios kokybės lauko ekranai

OWEXX lauko ekranų tinklas siūlo lauko ekranus ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir kiti Lietuvos miestai bei Ryga – tai didelis aukštos kokybės lauko ekranų pasirinkimas ir galimybė kurti efektyvias ir matomas reklamos kampanijas tiek šalies, tiek tarptautiniu mastu.

Modernūs lauko ekranai, strategiškai išdėstyti matomose vietose, leidžia pasiekti didelę auditoriją ir kurti reklamą, išsiskiriančią šiandieninėje konkurencingoje rinkoje. Kurkite ją kartu su OWEXX.

OWEXX – easy to trust.

OWEXX lauko ekranų tinklas Vilniuje https://www.owexx.com/reklama-ekranuose/ekranai/vilnius

Straipsnį parengė: „OWEXX“.