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TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Orai vėsta: 8 dalykai, kuriuos verta patikrinti elektromobilio vairuotojams

2026-09-30 10:58 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-30 10:58
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Atvėsus orams elektromobilio vairuotojai neretai pirmiausia pastebi trumpėjantį viena įkrova nuvažiuojamą atstumą. Tai įprasta elektromobilio eksploatacijos šaltuoju metų laiku dalis: žema temperatūra veikia baterijos darbą, daugiau energijos sunaudojama salonui ir pačiai baterijai šildyti, o sąnaudoms įtakos turi ir žieminės padangos, oro sąlygos bei važiavimo greitis. JAV Energetikos departamento laboratoriniuose bandymuose elektromobilių energijos ekonomija esant maždaug –7 °C temperatūrai buvo beveik 40 proc. prastesnė nei esant maždaug 25 °C, nors realus pokytis priklauso nuo konkretaus automobilio ir jo naudojimo sąlygų.

Orai vėsta: 8 dalykai, kuriuos verta patikrinti elektromobilio vairuotojams

Atvėsus orams elektromobilio vairuotojai neretai pirmiausia pastebi trumpėjantį viena įkrova nuvažiuojamą atstumą. Tai įprasta elektromobilio eksploatacijos šaltuoju metų laiku dalis: žema temperatūra veikia baterijos darbą, daugiau energijos sunaudojama salonui ir pačiai baterijai šildyti, o sąnaudoms įtakos turi ir žieminės padangos, oro sąlygos bei važiavimo greitis. JAV Energetikos departamento laboratoriniuose bandymuose elektromobilių energijos ekonomija esant maždaug –7 °C temperatūrai buvo beveik 40 proc. prastesnė nei esant maždaug 25 °C, nors realus pokytis priklauso nuo konkretaus automobilio ir jo naudojimo sąlygų.

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Energetikos sprendimų įmonės namams ir verslui „Įkrautas“ bendraįkūrėjo Karolio Kiero teigimu, pasiruošimas šaltajam sezonui elektromobilio atveju apima daugiau nei padangų keitimą. Dalis pasiruošimo šaltajam sezonui šiandien persikelia ir į elektromobilio bei įkrovimo stotelės programėles – verta pasitikrinti išankstinio pašildymo nustatymus, įkrovimo grafiką ir kitas naudojamas išmaniąsias funkcijas, pavyzdžiui, dinaminį galios valdymą, kuris reguliuoja įkrovimo galią pagal namų elektros vartojimą, įkrovimą palankesnėmis elektros kainos valandomis, saulės elektrinės pertekliaus panaudojimą bei nuotolinį stotelės valdymą.

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1. Patikrinkite padangas ir jų slėgį

Temperatūrai krentant mažėja ir slėgis padangose, todėl rudenį verta jį patikrinti pagal konkretaus automobilio gamintojo rekomendacijas. Tinkamas slėgis svarbus automobilio valdymui, padangų dėvėjimuisi ir energijos sąnaudoms, todėl vien pakeisti vasarines padangas žieminėmis neužtenka.

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K. Kieras atkreipia dėmesį, kad elektromobilyje net ir palyginti nedideli papildomi energijos nuostoliai galiausiai atsispindi nuvažiuojamame atstume, todėl tinkamas padangų slėgis yra vienas paprasčiausių dalykų, kuriuos vairuotojas gali pasitikrinti pats.

2. Išmokite naudotis išankstiniu automobilio pašildymu

Vienu naudingiausių šaltojo sezono įpročių K. Kieras vadina išankstinį elektromobilio pašildymą dar jam esant prijungtam prie įkrovimo šaltinio. Daugelis šiuolaikinių elektromobilių leidžia prieš kelionę pašildyti saloną, o priklausomai nuo modelio – ir bateriją. Tokiu atveju pašildymui gali būti naudojama energija iš elektros tinklo, todėl išvažiuojant daugiau baterijoje sukauptos energijos lieka pačiai kelionei. Šaltos baterijos atveju taip pat gali būti laikinai ribojama regeneracija, galia ar įkrovimo greitis, kol baterija pasiekia tinkamesnę darbinę temperatūrą.

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Todėl turint tokią funkciją verta išankstinį pašildymą įtraukti į kasdienę žiemos rutiną, ypač jei automobilis naktį kraunamas namuose.

3. Susiplanuokite, kada automobilis kraunamas

Namų įkrovimo stotelė gali būti gerokai daugiau nei vieta, į kurią vakare prijungiamas kabelis. Įkrovimo grafikas leidžia pasirinkti, kada automobilis bus kraunamas, o turint su elektros biržos kainomis susietą planą – išnaudoti ekonomiškai palankesnes valandas. Kai kuriuose automobiliuose ar stotelėse įkrovimą galima derinti ir prie planuojamo išvykimo laiko.

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„Šaltuoju sezonu įkrovimo planavimas tampa dar aktualesnis, nes automobilis energiją naudoja ir šilumai. Jeigu turime išmanią stotelę, biržos kainomis paremtą elektros planą, saulės elektrinę ar kitus energijos valdymo sprendimus, verta pasižiūrėti į visą sistemą. Gerai sukonfigūruota stotelė padeda automobilį krauti tada, kada tai naudingiausia, ir kartu valdyti namų elektros apkrovas“, – sako „Įkrautas“ bendraįkūrėjas.

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4. Apžiūrėkite įkrovimo stotelę, kabelį ir jungtis

Prieš drėgną ir šaltą sezoną verta vizualiai apžiūrėti namų įkrovimo įrangą: kabelį, kištuką, jungtis ir pačią stotelę. Laukui skirta ir tinkamai sumontuota įranga projektuojama darbui įvairiomis oro sąlygomis, vis dėlto mechaninių pažeidimų ignoruoti nereikėtų, o įrangos priežiūrai visada verta vadovautis konkretaus gamintojo instrukcija. Esant sniegui, šlapdribai ir šalčiui įkrovimo jungtys taip pat gali apledėti. JAV Energetikos departamentas rekomenduoja lauke kraunantiems vairuotojams pasirūpinti, kad jungtis neužšaltų.

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Pasak K. Kiero, prieš sezoną verta įsitikinti ir tuo, kad stotelė veikia stabiliai bei neturi matomų kabelio, jungties ar korpuso pažeidimų. Pastebėjus gedimo požymių, įrangos nereikėtų ardyti ar remontuoti savarankiškai – saugiau kreiptis į jos gamintoją, montuotoją ar techninį specialistą.

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5. Pasitikrinkite automobilio ir stotelės programinės įrangos atnaujinimus

Šiuolaikinio elektromobilio sezoninė patikra vyksta ir skaitmeninėje erdvėje. Prieš žiemą verta patikrinti, ar automobilyje ir įkrovimo stotelėje įdiegti gamintojo rekomenduojami programinės įrangos atnaujinimai. Jie savaime negarantuoja didesnio nuvažiuojamo atstumo, tačiau programinė įranga susijusi su daugybe automobilio ir stotelės funkcijų, jų ryšiu bei valdymu, todėl aktualia jos versija verta pasirūpinti taip pat, kaip ir fizine įrangos būkle.

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6. Perskaičiuokite savo žiemos maršrutus

K. Kiero teigimu, viena dažniausių pirmojo šaltesnio laikotarpio reakcijų – nerimas ekrane pamačius mažesnį prognozuojamą nuvažiuojamą atstumą. Vien šis pokytis savaime nereiškia, kad baterija staiga nusidėvėjo ar su elektromobiliu kažkas negerai.

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Žemesnėje temperatūroje dalis energijos tenka baterijos ir salono šildymui, o sąnaudoms papildomai daro įtaką kelio sąlygos, greitis ir padangos. Todėl prieš ilgesnes žiemos keliones verta remtis ne vasarą įprastu nuvažiuojamu atstumu, o realiomis konkretaus automobilio sąnaudomis šaltesniu oru ir iš anksto numatyti, kur prireikus bus galima įkrauti bateriją.

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7. Prieš greitąjį įkrovimą paruoškite bateriją

Šaltis turi įtakos ir įkrovimo greičiui. Kai baterija per šalta, automobilio baterijos valdymo sistema gali riboti priimamą įkrovimo galią. Dalis elektromobilių turi baterijos paruošimo greitajam įkrovimui funkciją, kuri bateriją iki tinkamos temperatūros pradeda šildyti dar važiuojant link stotelės. Kai kuriuose modeliuose tai įvyksta automatiškai navigacijoje pasirinkus greitojo įkrovimo vietą.

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Kadangi skirtingų gamintojų sprendimai skiriasi, prieš pirmą ilgesnę žiemos kelionę K. Kieras rekomenduoja išsiaiškinti, ar konkretus elektromobilis turi tokią funkciją ir kaip ji aktyvuojama. Tai ypač aktualu planuojant ilgesnę kelionę su sustojimais greitojo įkrovimo stotelėse.

8. Jungdamiesi prie DAEI telkėjo pasitikrinkite, kas nutiks jūsų stotelės funkcijoms

Papildomos naudos už elektromobiliui namuose sunaudotą elektros energiją siekiantys vairuotojai vis dažniau domisi DAEI telkimu. Renkantis telkėją K. Kieras rekomenduoja pasižiūrėti plačiau nei vien į siūlomą tarifą ir iš anksto išsiaiškinti, kaip bus gaunami įkrovimo duomenys bei ar po prijungimo išliks konkrečios stotelės funkcijos. Priklausomai nuo modelio ir integracijos, tai gali būti gamintojo programėlė, įkrovimo grafikai ir istorija, dinaminis galios valdymas, išmanusis įkrovimas ar saulės elektrinės pertekliaus panaudojimas.

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„Žmogus stotelę perka ilgam ir dažnai sąmoningai renkasi modelį su konkrečiomis išmaniosiomis funkcijomis. Todėl jungiantis prie DAEI telkėjo rekomenduočiau nurodyti tikslų savo stotelės modelį ir tiesiai paklausti, ar po prijungimo galėsite ja naudotis taip pat kaip iki šiol. Kelių centų skirtumas pasiūlyme gali atrodyti patraukliai, bet prarastos funkcijos per ilgesnį laiką gali būti gerokai svarbesnės. Mes „Įkrautas“ siekiame, kad DAEI teikiama papildoma nauda netrukdytų žmogui patogiai naudotis jau turima įkrovimo infrastruktūra“, – sako K. Kieras.

Pusvalandis rudenį gali sutaupyti rūpesčių žiemą

Pasak K. Kiero, elektromobilio paruošimas šaltajam sezonui daugeliu atvejų nereikalauja papildomų investicijų. Svarbiausia suprasti, kaip šaltyje keičiasi automobilio energijos sąnaudos, išnaudoti konkretaus modelio suteikiamas funkcijas ir nepamiršti namų įkrovimo infrastruktūros, kuri tampa vis svarbesne visos elektromobilio naudojimo patirties dalimi.

„Elektromobilio vairuotojui ruduo ir žiema neturi tapti sezonais, kai nuolat skaičiuoji, ar užteks baterijos. Pažįstant savo automobilį ir tinkamai susitvarkius įkrovimą, didžioji dalis dalykų vyksta automatiškai. Mūsų darbas „Įkrautas“ ir yra padėti žmogui susidėlioti visą šią ekosistemą – nuo tinkamos stotelės ir jos įrengimo iki išmanaus energijos valdymo bei DAEI administravimo, kad kasdien liktų pats paprasčiausias veiksmas: prijungti automobilį ir ryte važiuoti“, – apibendrina K. Kieras.

Gairės:
elektromobilis

indeliai.lt

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Gairės:
elektromobilis
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