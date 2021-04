„Opel Astra“ tapo Lietuvos rekordininke: be alyvos nuvažiavo 626 kilometrus

Žurnalo „Auto Bild Lietuva“ redaktorius Vitoldas Milius ir FESC vadovas - technologijos atstovas Lietuvoje Arvydas Budvytis keliolikos metų senumo antrosios kartos „Opel Astra“ automobiliu be variklio alyvos nuvažiavo iš Vilniaus į Klaipėdą ir atgal. Iš viso jie sukorė 626 km per 8 valandas 54 minutes ir daugiau nei dvigubai pagerino praėjusiais metais to paties Vitoldo su Antanu Pociumi užfiksuotą kelionės automobiliu be variklio alyvos rekordą, kuris tuo metu siekė 307 km. pravažiuotus per 5 val. 23 min.

Važiuoti be alyvos padėjo specialus tepalo koncentratas

Naujasis Lietuvos rekordas buvo fiksuojamas visiškai standartiniu antrosios kartos „Opel Astra“ automobiliu, turinčiu 2 litrų dyzelinį variklį. Į jo tepimo sistemą buvo supiltas FESC deimanto pagrindo koncentratas, kuris alyvai nešiojant jį po variklį struktūriškai įsigeria į mikro įbrėžimus juos idealiai užglaistydamas ir sumažindamas variklio trinties koeficientą.

„Opel Astra“ automobiliui alyvą iš variklio išpylė autorizuoto „Opel“ serviso meistrai su vadovo priežiūra. Tuomet Vitoldas Milius ir Arvydas Budvytis išvažiavo į magistralę Klaipėdos link.

„Kai išpylė alyvą ir užvedėme automobilį esant laisviems sūkiams garsas buvo kiek kitoks. Bet kai išvažiavom, tai jokių keistų garsų nebebuvo. Važiavome pastoviu greičiu nedidelėmis apsukomis neapkraudami variklio. Tik sustojus nusipirkti kavos neužgesintas variklis vėl skleidė didesnį garsą. Tokį, kurį išgirdus įprastą dieną lėktum į servisą. Tačiau žinojome, kad važiuojame be alyvos ir kelionę tęsėme. Atgal iš Klaipėdos sugrįžome be sustojimo“, - apie rekordinį važiavimą pasakojo „Auto Bild Lietuva“ redaktorius Vitoldas Milius.

Sugrįžus į Vilnių ir atgal įpylus išleistą variklio alyvą garsas pradingo. Jį sukūrė be alyvos dirbę hidrokompensatoriai. Sugražinus alyvą į variklį buvo patikrintas dūmingumas, jis buvo nepakitęs. Po daugiau nei 600 km nuvažiuotų be variklio alyvos nepakito jokie variklio parametrai.

Tepalas, atnaujinantis variklį

FESC įmonės direktorius Arvydas Budvytis šio rekordo ėmėsi norėdamas parodyti jo atstovaujamos FESC priemonės naudą: įprastomis sąlygomis variklis be alyvos „užkaltų“ nenuvažiavus greičiausiai nei dešimt kilometru, o su šiuo alyvos koncentratu kolektyvas be problemų pagerino Lietuvos rekordą.

„Tai nėra tepalo priedas ar kažkoks variklio „daktariukas“. Tai yra deimanto pagrindo koncentratas, kuris ne sudaro apsaugines plėveles, o įsigeria i sueižėjusius paviršius deimantiniu struktūriniu sluoksniu ir palengvina variklio darbą, sumažėja trinties koeficientas. Dėl to mes gauname degalų ekonomiją, ekologija- sumažėja kietųjų dalelių išmetimas ir variklis tampa daug ilgaamžiškesnis“, – aiškino A.Budvytis.

FESC atstovas aiškino, kad priemonė išlygina kompresiją cilindruose, pagerina variklio kuro sudegimą, jis nesioksiduoja, nesensta ir neblogėja. Pagerėja efektyvumas. Tepalas iki gamyklinių parametrų atgaivina senesnius vidutinio amžiaus automobilius, o naujiems sustabdo variklio dėvėjimąsi ir pagerina degalų ekonomiją.

Priemonės naudojimas paprastas. Ją tereikia supilti į variklį ir visas tepamas automobilio dalis, o alyva padarys savo darbą.