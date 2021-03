Oficialu: nuo pirmadienio savarankiškai dirbantiems – nuo 100 iki 11 tūkst. eurų išmoka

Subsidija pareiškėjui, vykdančiam individualią veiklą pagal pažymą, sudarys 100 proc. už 2019 m. nuo individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų apskaičiuotos gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumos, bet ne mažiau kaip 100 eurų ir ne daugiau kaip 18 minimalių mėnesinių algų (MMA), kas būtų 10926 eurai.

Numatoma, kad jei asmuo individualią veiklą pradėjo vykdyti 2020 m. ir ją vykdė ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai arba su pertraukomis, subsidija sudarys 100 eurų.

Jei asmuo individualią veiklą vykdė pagal pažymą ir pagal verslo liudijimą arba pakeitė individualios veiklos vykdymo formą, skiriama viena subsidija, kuri skaičiuojama nuo bendros už 2019 m. apskaičiuotos GPM sumos.

Priemonei įgyvendinti siūloma iš viso skirti 20 mln. eurų.

„Suprantame, kad ilgą laiką išbūti be pajamų tikrai sudėtinga, todėl šį kartą orientuojamės į individualiai dirbančius asmenis, kuriems tokia veikla yra pagrindinė, ji per karantiną buvo suvaržyta ir ja užsiimantys asmenys liko praktiškai be jokių pajamų.

Paramą tiesiogiai susiejome su sumokėtais mokesčiais, taigi kuo daugiau jų sumokėta, tuo parama bus reikšmingesnė“, – pranešime žiniasklaidai cituojama ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Paramą galės gauti asmenys, vykdantys individualią veiklą, kuri įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą.

Ši subsidija papildys šiuo metu individuliai dirbantiems asmenims Užimtumo tarnybos skiriamą kasmėnesinę 260 eurų išmoką.

Subsidiją galės gauti gyventojai, kurie individualiai ar su verslo liudijimu bus dirbę ne trumpiau kaip tris mėnesius per pastaruosius metus, o jų pajamos iš kitokios veiklos per 2019 metus neviršijo 12 minimalių algų (7284 Eur).

Paraiškas gauti subsidiją reikės pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sistemoje „Mano VMI“. Jos bus priimamos iki šių metų birželio 1 dienos.