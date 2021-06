Oficialu: ministerija siūlo minimumą didinti 61 euru, dėl to didės ir mokesčiai

Pagal ministerijos pasiūlymą MMA nuo kitų metų pradžios turėtų didėti 9,5 proc., arba 61 euru – nuo dabartinių 642 eurų iki 703 eurų neatskaičius mokesčių.

Jeigu nebus keičiami kiti mokesčiai, minimali alga į rankas būtų kiek daugiau nei 500 eurų.

Be to, kartu su mėnesiniu minimumu Vyriausybė turėtų tvirtinti naują minimalųjį valandinį atlygį. Jis didėtų 9,4 proc. – nuo dabartinių 3,93 euro iki 4,3 euro.

Darbo kodeksas numato, kad MMA galima mokėti tik už nekvalifikuotą darbą.

Darbuotojų, darbdavių ir Vyriausybės atstovus vienijančioje Trišalėje taryboje dėl minimumo nebuvo sutarta. Darbuotojų atstovai siekė, kad MMA būtų didinama sparčiau, o darbdavių – kad ji nebūtų didinama, kol nėra aiškūs Covid-19 padariniai šalies verslui.

Lietuvoje nuo MMA priklauso ir kai kurie kiti svarbūs dydžiai.

Pavyzdžiui, savarankiškai dirbantiems asmenims nuo MMA skaičiuojamos fiksuotos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos.

Vyriausybei patvirtinus naują MMA jos didėtų nuo dabartinių 44,81 euro per mėnesį iki 49,06 euro per mėnesį. Taigi, per metus teks sumokėti 50 eurų daugiau PSD įmokų.

Primename, kad Lietuvoje yra įvestos „Sodros“ įmokų „grindys“. Dėl jų, uždirbantiems mažiau nei MMA įmokos vis tiek skaičiuojamos nuo MMA.

Taigi, pakilus šiam dydžiui, atitinkamai bus padidinta ir privaloma įmokų suma.

„Sodros“ duomenimis, šiuo metu iki minimalią 642 eurų aurų algą arba mažesnę sumą pajamų per mėnesį uždirba daugiau kaip 147 tūkst. darbuotojų.

Vyriausybė naują MMA ir minimalųjį valandinį atlygį turėtų patvirtinti viename iš artimiausių posėdžių.