Oficialu: „Iki“ ir vėl pelnė prestižiškiausią geriausio darbdavio Lietuvoje sertifikatą

Geriausio darbdavio Lietuvoje įvertinimas „Iki“ skirtas už visokeriopą rūpinimąsi darbuotojais – nenutrūkstamą darbo sąlygų gerinimą, siūlomą naudų paketą, motyvacines priemones, karjeros augimo ir profesinio bei asmeninio tobulėjimo galimybes, kuriamą pozityvią darbo aplinką.

„Vieninga kaip kumštis komanda ir nuolatinis progresas – „Iki“ sėkmės formulė, su kuria jau virš 30 metų kuriame patogesnę kasdieną. Kiekvieną dieną būtent darbuotojai – laimingi, įsitraukę ir aistringi – yra mūsų prioritetas, todėl nuolat stengiamės dėl savo komandos. 2023 m. pelnę geriausio darbdavio apdovanojimą sakėme, kad šis įvertinimas nėra vienkartinis. Tai – ne tik patvirtinimas, kad žengiame tinkama kryptimi, bet ir tęstinis mūsų įsipareigojimas ir toliau gerinti sąlygas kolegoms“, – sako Nijolė Kvietkauskaitė, „IKI Lietuva“ generalinė direktorė.

Pasak N. Kvietkauskaitės, pripažinimas „Top Employer 2024 Lietuva“ skatina ir toliau intensyviai dirbti tobulinant įmonės procesus siekiant tapti dar geresniu darbdaviu tiek esamiems 5,5 tūkst. darbuotojų, tiek būsimiems „Iki“ kolegoms. „Labai didžiuojamės, kad tarptautinis auditas patvirtino mūsų pažangą, o mes savo ruožtu galime pažadėti – komandiškumas ir toliau bus vertybinis mūsų pamatas, kurį stiprinsime nuoširdžiai ir nuosekliai rūpindamiesi kolegomis“, – sako „IKI Lietuva“ generalinė direktorė.

Išsamius rezultatus patikrina ir nepriklausomi auditoriai

Po itin detalaus audito įvertinimą už darbuotojams kuriamą gerovę prekybos tinklui „Iki“ skyrė visame pasaulyje darbdavius nominuojanti nepriklausoma organizacija „Top Employers Institute“. Ji veikia jau 30 metų ir per šį laiką yra įvertinusi 121 valstybėje savo veiklą vykdančius darbdavius.

Nuoseklus vertinimas vyksta keliais etapais analizuojant šešias įmonės žmogiškųjų išteklių sritis, kurias sudaro 20 temų, įskaitant personalo strategiją, darbo aplinką, talentų pritraukimą, mokymąsi, įvairovę, lygybę ir įtrauktį, gerovę ir kt.

Iš pradžių įmonė turi užpildyti nuodugnų žmogiškųjų išteklių valdymo klausimyną, kurio atsakymus turi pagrįsti įrodymais. Vėliau atliekamas išsamus tyrimas, įmonės atstovai susitinka su vertintojais ir plačiau atsako į jų klausimus. Galiausiai, pateiktus rezultatus peržiūri ir trečiųjų šalių, ne tik šio instituto, auditoriai. Viso šio proceso rezultatas – detalūs tyrimo rezultatai ir vertintojų pastabos.

Po praėjusių metų audito – darbuotojams naudingos naujovės

Monikos Milės, „IKI Lietuva“ Žmonių ir kultūros departamento vadovės, teigimu, šis įvertinimas „Iki“ svarbus ne dėl paties sertifikato, bet dėl galimybės objektyviai 360 laipsnių kampu įvertinti įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo procesus.

„Jis mums leidžia apčiuopti tiek gerąsias įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo praktikas, tiek ir gaires judėjimui pirmyn. Dalyvaudami šiame audite mes galime pasitikrinti, kur šiuo metu esame kaip organizacija, identifikuoti tobulintinas vietas ir tokiu būdu nusistatyti tikslus bei kryptis, kur privalo įvykti pokytis. Praėjusių metų sertifikavimas padėjo mums aiškiai išskirti vietas, kur buvo reikalingi aktyvesni veiksmai. Kad jie buvo teisingi, rodo dar geresnis įvertinimas šiais metais“, – sako Monika Milė, „IKI Lietuva“ Žmonių ir kultūros departamento vadovė.

Pasak jos, bene labiausiai „Iki“ nuo praėjusių metų sustiprėjo darbuotojų ugdymo sferoje. Pavyzdžiui, įkurtas Vidinių trenerių klubas, skirtas prekybos darbuotojų ugdymui, įgyvendinti mokymai pamainų vadovams. Be to, pernai pradėta kurti įmonės ambasadorių bendruomenė, papildomų naudų darbuotojams sąrašą papildė mokyklinės dovanėlės jų vaikams, taip pat aktyviai stiprinami procesai darbuotojų išlaikymui.

Ne tik nuosekliai keliami atlyginimai, bet ir geidžiamiausios papildomos naudos

2023 m. į darbuotojų atlygiui skirto biudžeto didinimą „Iki“ investavo per 5 mln. Eur. Priklausomai nuo užimamų pareigų, atlyginimai įmonėje didėjo 3–16 proc. „Iki“ dinamiškumas atsispindi ir šioje politikoje – „Iki“ pasiruošusi atlygį peržiūrėti ir ne vieną kartą, priklausomai nuo rinkoje matomų reiškinių.

„Stiprinant tiek finansinę, tiek emocinę darbuotojų gerovę ir siekiant auginti jų motyvaciją, „Iki“ nuosekliai tobulina ir papildomų naudų sistemą. Galime pasidžiaugti, kad nuolatinis prioritetas mūsų komandai leido sukurti tokį papildomų privalumų krepšelį, kad užtikrintumėme platų motyvacinių priemonių spektrą. Esame skirtingi, ir kiekvienas „Iki“ yra vienodai svarbus. Todėl mums rūpi, kad būtų atliepti visų darbuotojų lūkesčiai, kad ir kokie jų interesai ar poreikiai būtų“, – sako M. Milė.

Gausiam kolektyvui siūlomi labiausiai šalyje pageidaujami papildomi privalumai – nuo lanksčių darbo grafikų iki didesnio uždarbio galimybės, nuo plačių galimybių tobulėti karjeros srityje iki papildomo sveikatos draudimo. Su juo pas medikus „Iki“ darbuotojai gali patekti be eilių ir be siuntimų, stipriai sumažinti savo gydymosi ir profilaktinės sveikatos patikros išlaidas. Be to, gerokai pigiau lankytis pas odontologą, o vaistų, medicinos pagalbos priemonių, vitaminų, maisto papildų įsigyti perpus pigiau.

Dar daugiau – darbuotojai sulaukia papildomų nuolaidų apsiperkant, „Iki“ suteikia ir nemokamus pietus parduotuvių, gamybos padalinio darbuotojams, o jeigu darbo vieta nutolusi nuo miesto – priklausomai nuo lokacijos, pasirūpina ir kelione į darbą.

Akcentas – tobulėjimui ir karjeros galimybėms

Vieną didžiausių parduotuvių tinklų Lietuvoje valdantis „Iki“ darbuotojams suteikia daug erdvės tobulėti ir prisitaiko prie komandos narių poreikių.

„Vien praėjusiais metais daugiau nei 1 iš 10 darbuotojų keitė poziciją, etatą ar padalinį – esame lankstūs siūlydami karjeros, darbo pobūdžio keitimo galimybes. „Iki“ kasmet rengia ir visiems darbuotojams prieinamus įvairių sričių mokymus. Nuolatinis darbuotojų kompetencijų ugdymas apima ne tik profesinį tobulėjimą, tačiau ir kitas kompetencijas, užtikrinančias gerus rezultatus ir gerą komandos narių savijautą“, – pasakoja M. Milė.

Pasak „IKI Lietuva“ Žmonių ir kultūros departamento vadovės, nuoseklus ir itin detalus „Top Employer 2024 Lietuva“ sertifikato gavimo procesas taip pat leido pasisemti idėjų ir minčių ateities projektams, kadangi jis sudaromas remiantis pasaulio geriausių įmonių patirtimi, praktikomis bei iniciatyvomis. Tad šis įvertinimas, anot jos, yra papildoma motyvacija ir toliau nuosekliai dėti dideles pastangas visų „Iki“ darbuotojų gerovei stiprinti.

Tarptautinei „Rewe“ grupei priklausantis prekybos tinklas „Iki“ Lietuvoje veikia nuo 1992 metų. Turėdamas 244 parduotuves visoje Lietuvoje, „Iki“ yra vienas didžiausių mažmeninės prekybos tinklų. Tarp didžiausių šalies darbdavių esanti bendrovė yra įdarbinusi apie 5,5 tūkst. darbuotojų. Prekybos tinklas kartu su „Pixevia“ Vilniuje atidaręs penkias autonomines parduotuves su „Iki“ prekių ženklu. Prekybos tinklas taip pat valdo prekių pristatymo į namus startuolį „LastMile“ ir nuosavo prekės ženklo elektroninę parduotuvę.