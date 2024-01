Nusipirko automobilį iš salono Lietuvoje ir pasigailėjo: „Suprasčiau, jei būtų Gariūnų turgavietė“

Naujienų portalui tv3.lt laišką parašiusi skaitytoja Rima (tikrasis vardas redakcijai žinomas – aut. past.) teigė norinti pasidalinti įspėjimu, kuris, esą, gali būti aktualus ir kitiems gyventojams.

Nusipirkusi pastebėjo trūkumą

Moteris pasakoja, kad su problema susidūrė po to, kai „Veho Lietuva“ oficialioje „Mercedes–Benz“ markės automobilių atstovybėje Lietuvoje (įmonės vardu) įsigijo transporto priemonę.

Be to, automobilis, kaip pasakojo Rima, taip pat turėjo ir galiojančią garantija, mat jis nebuvo senesnis kaip 5 metai.

REKLAMA

REKLAMA

„Pirkdami pastebėjome neatitikimą – ratus, kad jie didesni, nei nurodo gamintojas. Sutartyje buvo įrašytas punktas: su esamais R22 ratais pereiti techninę apžiūrą. Buvo tikinama, kad jie originalūs, tokie, kuriuos numato specifikacijos.

REKLAMA

Rezultate – techninę apžiūrą praėjo su kitais ratais, neva, kad greičiau būtų. Pasiėmus automobilį iš salono, išaiškėjo, kad ratai posūkio metu dar liečia ir arkas. O didžiausias fiasko, kad ratai, esantys ant automobilio, net ne originalūs“, – savo istoriją pasakojo Rima.

Tiesa, „Mercedes–Benz“ atstovybės Lietuvoje atstovai po atliktos patikros, kaip teigė skaitytoja, tai irgi pripažino, tačiau jau, esą, mėnesį neranda sprendimo, ką daryti tokiu atveju.

REKLAMA

REKLAMA

„Suprasčiau, jei būtų Gariūnų turgavietė. O dabar net nesugeba atsakyti į klausimą, ar ratai nepakenkė visai automobilio būklei, varikliui, važiuoklei ir pan.

Prašėme suteikti atsakymą, ar pratęs garantiją, nes juo automobilis tokias galimybes turi turėti ir kiti šioje atstovybėje turi, atsakymas tik mikčiojimas“, – kalbėjo ji.

Rima piktinasi, kodėl automobilis buvo parduodamas ne su originaliais ratlankiais, ir svarsto dėl šio įvykio kreiptis į teismą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Eisime, matyt, teismo keliu, kad įrodytumėme nusikalstamą veiklą, nes atstovybė pardavinėti ne originalių daiktų negali. Šiuo metu kaip tik išsiuntėme pranešimą į Vokietiją apie šį įvykį, nes panašu, kad Lietuvoje darbas nevyksta taip, kaip visur“, – pasipiktinimo neslėpė moteris.

Atstovybė tikina – pirkėjai tiko pasiūlymas

Tuo metu „Mercedes–Benz“ atstovybės „Veho Lietuva“ Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovas Marius Žielys pripažino, kad situacija yra žinoma ir ją bandoma išspręsti greitai bei sąžiningai.

REKLAMA

„Klientas pirko naudotą automobilį, kuriam prieš tai buvęs savininkas atliko kosmetinius išvaizdos pakeitimus, konkrečiai minimu atveju – atliko didesnių nei rekomenduojamų gamyklinės komplektacijos ratlankių montavimą.

Atpirkdami automobilį iš prieš tai buvusio savininko įsitikinome, kad šis pakeitimas neatsiliepė nei automobilio valdymui nei saugumui, todėl išskirtinio dizaino ir išmatavimų ratus palikome. Klientas, pirkdamas automobilį šį pakeitimą matė, ir įvertino kaip vieną iš privalumų. Turime pažymėti, kad mes niekuomet klientui nesame minėję, kad šie ratai yra serijinės komplektacijos dalis“, – kalbėjo M. Žielys.

REKLAMA

Pasiūlė automobilį atpirkti

Tiesa, pašnekovas sako, kad klientui tokia komplektacija tiko iki to laiko, kol prireikė montuoti sezonines padangas.

„Parinktos klientui padangos, nors ir to paties diametro kaip vasarinės, turi aukštesnį protektorių ir todėl padangos, didelio kampo posūkio metu, liečia kėbulo skardinę dalį“, – paaiškino jis.

M. Žielys pasakoja, kad nors klientas ir pirko naudotą, o ne naują automobilį, bendrovė klientui pasiūlė skirtingus problemos sprendimo būdus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Stengiamės rasti priimtinus sprendimus abiem pusėms ir siūlėme klientui atpirkti automobilį, nupirkti jam žemesnio profilio žiemines padangas arba pakeisti automobilio ratlankius į atitinkančius serijinio automobilio išmatavimus, naudotus ratlankius.

Dėl šių priežasčių neįžvelgiame jokių tarp mūsų ir kliento sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties pažeidimų. Labai apgailestaujame, kad dar nepavyko išspręsti kliento nepasitenkinimo priežasčių, tačiau tikimės, kad mūsų papasakota problemos sprendimo eiga, paaiškino jums šio nesusipratimo kilmę ir detales, o mums pavyks klientui pasiūlyti sprendimą, kuris tiks abiem pusėms“, – kalbėjo „Veho Lietuva“ atstovas.

REKLAMA

Dėl trūkumų gali kreiptis per 2 metus

Teisininkas Andrius Bubulis gyventojams primena, kad visais atvejais dėl prekės trūkumų galima kreiptis per 2 metų laikotarpį, mat tai numato įstatymas.

„Tačiau teisės aktai taip pat numato dviejų rūšių daiktų garantiją, t. y. garantiją pagal įstatymą, kuri trunka 2 metus nuo prekės įsigijimo dienos, ir komercinę garantiją, kuri yra laikoma papildoma garantija, suteikiama pardavėjo šalia garantijos pagal įstatymą.

REKLAMA

Įstatymas nenumato pardavėjo pareigos nustatyti konkretų komercinės garantijos terminą, tačiau pardavėjo suteikta komercinė garantija negali apriboti garantijos pagal įstatymą. Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo to, kokios trukmės yra pardavėjo ar gamintojo nurodyta garantija – vartotojas dėl atsiradusių prekės trūkumų gali kreiptis per 2 metų laikotarpį, o jei pardavėjas nustato ilgesnį terminą – per pardavėjo nurodytą terminą“, – paaiškino A. Bubulis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Teisininkas svarsto, kad minėtu nesutarimo atveju tarp automobilio pirkėjo ir atstovybės reikėtų įvertinti sutartį, kuri buvo pasirašyta, t.y. ar garantija pagal įstatymą jau pasibaigusi, ar galioja komercinė garantija, ar nenustatyti neatitikimai gali būti vertinamai kaip defektai ir kt.

„Tačiau iš pirmo žvilgsnio, labiau tikėtina, kad atstovybė tinkamai vykdė savo pareigas – pasiūlė klientui galimas problemos išsprendimo sąlygas – netinkamų ratlankių ar padangų pakeitimą naujomis, arba automobilio atpirkimą.

REKLAMA

Tiek kliento, tiek atstovybės reikalavimai turi būti pagrįsti tiek ekonomiškai logiškais, tiek teisiniais pagrindais“, – kalbėjo teisininkas.

„Regitra“ primena, ką svarbu žinoti perkant automobilį

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad „Regitra“ yra pateikusi pagrindinius patarimus įsigyjant automobilį bei dalijasi atnaujinta rekomenduojama pirkimo–pardavimo sutartimi.

Planuojant pirkti automobilį svarbu ne tik teisingai užpildyti pirkimo–pardavimo sutartį, tačiau prieš tai atlikti tam tikrus namų darbus, kad ateityje būtų išvengta įvairių nesusipratimų. Taip bus ne tik apsaugoti pirkėjo interesai, bet taip pat ženkliai sumažės tikimybė įsigyti nepatikimą transporto priemonę:

REKLAMA

Pirkėjui būtina įsitikinti, ar perkamas automobilis turi savininko deklaravimo kodą (SDK). Ar jis yra galiojantis ir tikrai priklauso asmeniui, iš kurio perkama transporto priemonė, tai galima pasitikrinti. Šį kodą taip pat patariama nurodyti ir pirkimo–pardavimo sutartyje. Tokiu būdu pirkėjas žinos, kad transporto priemonę perka iš tikrojo savininko ir bus užtikrintas, kad vėliau ją galės įregistruoti savo vardu.

Sutartyje, be SDK, būtina nurodyti tikrą automobilio kainą, ridą, defektus bei kitą svarbią informaciją. Patariama naudotis „Regitros“ parengtu sutarties šablonu, kuriame nurodyta, kad pasirašydamas šią sutartį pardavėjas patvirtina, kad parduodama transporto priemonė priklauso jam nuosavybės teise ir į parduodamą transporto priemonę tretieji asmenys jokių teisių ar pretenzijų neturi.

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat rekomenduojama visada įsitikinti, ar sutartis tikrai sudaroma su tikruoju asmeniu, pavyzdžiui, patikrinant jo asmens dokumentą.

Turint teisingai užpildytus dokumentus ateityje bus išvengta nesusipratimų, o kilus ginčui, tai taps svarbiu ir teisėtu įrodymu. Jei planuojama įsigyti Lietuvoje jau registruotą automobilį, viešai prieinamoje paieškoje galima pasitikrinti, ar jis neturi apribojimų, pavyzdžiui, ar nėra areštuotas, įkeistas.

Tam reikės įvesti automobilio identifikavimo numerį (VIN) ir (arba) numerio ženklus ir registracijos dokumento numerį.

Po sutarties pasirašymo – savininko pasikeitimo deklaravimas

Pasirašius pirkimo–pardavimo sutartį, svarbu deklaruoti transporto priemonės savininko pasikeitimą, kadangi taip ne tik pirkimo–pardavimo sutartyje, bet ir „Regitros“ sistemoje yra užfiksuojama informacija apie automobilio savininko pasikeitimą. Šiuos duomenis „Regitra“ teikia kontroliuojančioms institucijoms.

Pirmas per 5 d. d. nuo sandorio sudarymo į „Regitrą“ turi kreiptis pirkėjas ir pateikti įgijimo deklaraciją, o pardavėjas turi ją patvirtinti per 5 d. d. nuo pirkėjo pateiktų duomenų. Tik abiem pusėms atlikus šį veiksmą, naujajam savininkui suteikiamas unikalus savininko deklaravimo kodas (SDK).

Pranešti apie pasikeitusį transporto priemonės savininką privalo abi sandorio šalys. Pirkėjas tam, jog gautų naują SDK, nes be šio kodo nebus galimybės transporto priemonės įregistruoti savo vardu ir su ja dalyvauti viešajame eisme. Tuo metu pardavėjui tai svarbu dėl to, jog nebebūtų siejamas su jam nebepriklausančia transporto priemone.

REKLAMA

Deklaruoti transporto priemonės savininko pasikeitimą galima dviem būdais: atvykstant į „Regitros“ padalinį, arba naudojantis skaitmeninėmis paslaugomis – tai padaryti internetu ne tik lengva, bet ir nemokama.

Atlikęs aukščiau išvardintus veiksmus, pirkėjas gali kreiptis dėl automobilio įregistravimo savo vardu. 4 iš 10 klientų renkasi automobilio įregistravimą internetu ir registracijos dokumentų bei numerio ženklų pristatymą į namus arba į pasirinktą paštomatą. Klientams tai paprasta, patogu ir padeda taupyti laiką.

Šiuos ir dar daugiau naudingų patarimų, perkantiems transporto priemones, galima rasti mūsų interneto svetainėje ČIA.