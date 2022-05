Nuomininkai piktinasi: be perspėjimo būsto savininkai pakelia kainas ir 400 eurų per mėnesį

Vilnietė Ugnė pasakojo, kad nuomojasi naujos statybos 2 kambarių butą už 600 eurų per mėnesį.

„Tačiau dabar nuomotoja kelia nuomos kainą iki 1 tūkst. eurų. Nesutikau tiek mokėti, tad suderėjome 850 eurų. Vis tik manau, kad pakelti kainą 150 eurų per daug. Be to, ji nuomą pakėlė neįspėjusi. Tiesiog pasakė, kad kitą mėnesį nuoma jau bus didesnė.

Nuomotoja tiesiog naudojasi susiklosčiusia padėtimi. Sutarties nebuvome pasirašiusios, tad niekur negaliu pasiskųsti. Belieka tik kito buto ieškoti. Tačiau, kažin, ar pigiau kažką rasiu“, – svarstė moteris.

Ji gailisi, kad prieš išsinuomodama dabartinį butą nepasirašė jo nuomos sutarties.

„Supratau, kad būtina pasirašyti sutartį ir įtraukti į ją punktą, kokį laikotarpį nuomos kaina nekils. Tačiau buto savininkė sutarties pasirašyti nenori. Jai patogu ir taip, kada nori, tada gali kelti kainą ir mokesčių mokėti nereikia“, – piktinosi Ugnė.

Tuo metu kita vilnietė Agnė sakė, kad jai nuoma ką tik pabrango 50 eurų.

„Gyvenu senos statybos bute Fabijonišksėse, jau kelis metus nuomos kaina nesikeitė. Mokėjau po 300 eurų. Tačiau dabar nuomotoja kainą pakėlė iki 350 eurų.

Žinoma, kad nesidžiaugiu padidėjusiu nuomos mokesčiu. Tačiau dabar viskas brangsta, be to, peržiūrėjau visus nuomos skelbimus – nieko pigiau neradau. Taip pat girdėjau, kad dabar beveik visi nuomotojai pakėlė kainas. Tad aš ne išimtis“, – guodėsi Agnė.

Tuo metu butą nuomojantis Darius sakė, kad nuomos kainos nekelia.

„Nenoriu gadinti santykių su nuomininkais, esu jais patenkintas. Tad tegu gyvena. Baisu, kad pakėlus kainą jie išsikraustys ir ateis gyventi kiti, kurie bus netvarkingi ar triukšmingi. Nesinori, kad kaimynai skųstųsi.

Tačiau jeigu tektų ieškoti naujų nuomininkų kainą jiems pakelčiau 100 eurų. Juk viskas brangsta, ypač nuomos kainos. Dabar tokia situacija“, – komentavo vyras.

Nuomininkai patys kelia kainas, kad gautų butą

NT brokeris Paulius Banevičius tikino, kad šiuo metu nuo kainų augimo apsisaugoti nelabai įmanoma, gali nepadėti net nuomos sutartys.

„Jeigu sutarta būsto nuomos kaina nuo šiandieninės rinkos kainos drastiškai skiriasi, tokiu atveju savininkui netgi labiau apsimoka nutraukti sutartį. Sumokėjęs baudą jis išnuomos savo būstą netgi brangiau.

Dabartinės kainos atspindi nuomos rinką, situacija šiuo metu siaubinga. Paklausa yra milžiniška, o pasiūla – vargana. Pavyzdžiui, sausio mėnesį Vilniuje pasiūla buvo 2 tūkst. butų. O šiandien Vilniuje liko šiek tiek daugiau nei 400 butų, skirtų nuomai“, – pasakojo NT brokeris.

Pasak P. Banevičiaus, į vieną butą šiuo metu pretenduoja kelios dešimtys būsimų nuomininkų.

„Pavyzdžiui, praeitą savaitę išnuomojau butą senos statybos daugiabutyje. Nuomotojas galėjo rinktis iš 10 norinčiųjų. Ir jeigu nebūčiau sustabdęs skelbimo galiojimo, norinčiųjų skaičius dar būtų augęs.

Tad žmonės atėję apžiūrėti buto, stengiasi kažkaip išsiskirti, pavyzdžiui siūlosi brangiau mokėti už nuomą ar palikti didesnį depozitą“, – komentavo brokeris.

Į nuomos rinką dairosi investuotojai

Įmonės „Real data“ vadovas, NT specialistas Arnoldas Antanavičius irgi pripažino, kad nuomos pasiūla traukiasi.

„Pastaruoju metu internetinėje erdvėje nuomos skelbimų mažėja. Be to, dabar nuomos sezonas yra aktyvus. Būsto ieško ne tik lietuviai, bet ir nuo karo pabėgę ukrainiečiai. Darbuotojai irgi migruoja į didesnius miestus ir ieško būstų.

Jeigu nepatirsime geopolitinių iššūkių, dabartinė situacija tikrai bus nenaudinga butų nuomininkams. Mažėjanti pasiūla ir išaugusi paklausa didins nuomos kainas“, – prognozavo NT specialistas.

Anot jo, vis daugiau pasigirsta planų ir kalbų, kad į NT nuomos rinką ateina juridiniai asmenys.

„Jie planuoja statyti tam tikrą kiekį būstų nuomai. Kuo nuomos kaina didės, tuo daugiau atsiras investuotojų, norinčių investuoti į šį segmentą. Tikėtina, kad bus statoma daugiau būstų nuomai. Tačiau tokia plėtra nesumažins nuomos kainų augimo“, – prognozavo A. Antanavičius.