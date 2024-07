Nuolaidos gausybei prekių „Iki“: „Ledų fiesta“ ir speciali akcija kosmetikai bei buitinei chemijai

REKLAMA

„Jei akcijų medžioklė būtų sportas – lietuviai būtų pirmūnai, o „Iki“ pirkėjai tikriausiai susižertų aukso medalius. Kad kiekvienas galėtų tuo įsitikinti, „Iki“ pradėjome Taupymo žaidynes tiems, kurie krosą geriausiai bėga su prekių krepšeliu rankoje. Kviečiame registruotis joms „Iki“ programėlėje, toliau taupyti kaip įprasta, naudojantis geriausiais „Iki“ pasiūlymais bei akcijomis, ir tapti Taupymo čempionais. Bus galima laimėti vertingų prizų ir net tiek, kiek jau būsite sutaupę“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.

Laimėsite jau iškart, nes sumažinsite savo išlaidas. O kuo daugiau sutaupysite – tuo didesnį prizą ir galėsite laimėti. Savaitės ir didiesiems „Iki“ Taupymo žaidynių laimėtojams bus įteiktos „Iki“ dovanų kortelės ir tiek „Iki“ lojalumo taškų, kiek nuo kampanijos pradžios jie bus sutaupę.

„Iki“ Taupymo žaidynių esmė – taupyti perkant būtent prekes su nuolaidomis, kurių dydžiu garsėja „Iki“. Kaip ir įprasta, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio „IKI savaitgalio nuolaidiškėse“ jų pasirinkimas yra dar platesnis, tad sutaupyti visai lengva dar daugiau.

„Iki“ „Ledų fiestoje“ – perkant daugiau, mokėsite mažiau

Gaivina ne tik ledai, bet ir jų kainos „Iki“ parduotuvėse. Pirmadienį prasidėjusi „Ledų fiesta“ jau sulaukė didelio pirkėjų aktyvumo – jie nepraleidžia progos ledais gintis nuo karščio, atrasti naują mėgstamą skonį arba pasipildyti namų šaldiklio atsargas pačiais mėgstamiausiais. „Iki“ asortimente – plati įvairovė ledų, kad kiekvienas atrastų savo numylėtinį, o „Ledų fiestą“ lydi ypač geri pasiūlymai.

Itin naudingai apsiperka tie, kurie pasinaudoja 1+1 pasiūlymais – už tą pačią kainą namo parsineša tiesiog didesnį kiekį prekių. Šią savaitę sutaupys mėgstantys populiariuosius „Pols“ ledus ant pagaliuko – pirkdami 2, mokėsite tik už vieną, o rinktis galėsite iš 6 rūšių. Tokia pati akcija galioja ir „Iki“ ledams vafliniame ragelyje, taip pat „Twix“, „Snickers“, „Mars“, „Bounty“ ledams.

Be to, perpus pigiau šią savaitę su „Iki“ kortele kainuoja japoniški „Mochi“, įvairių rūšių „Kar Kar“ ir pirkėjų pamėgtų „Dione“ bei „Dione Zero Sugar“ ledai. Gausybę naudingų nuolaidų bei akcijų ras visi „Iki“ lojalumo programos nariai – kad ir koks būtų jų skonis: taupykite pirkdami tiek klasiką, tokią kaip „Eskimos“ ledai vafliniame puodelyje, tiek skanaudami įmantresnius skonius – pavyzdžiui, kultinius „Ben & Jerry‘s“ dėžutėje.

„Iki“ perpus pigiau – ir kosmetika, tualetinis popierius, buitinė chemija

„Kiekvieną savaitę „Iki“ pirkėjai gali taupyti naudodamiesi solidžiomis nuolaidomis net apie 5 tūkstančiams prekių. O nuo ketvirtadienio jų skelbiame dar daugiau, apimančių ištisas prekių kategorijas. Taip pirkėjai gali rinktis ne tik akcines prekes, bet ir tiesiog savo mėgstamiausius prekės ženklus iš ypač plataus mūsų asortimento ir vis tiek stipriai sumažinti savo išlaidas“, – pažymi „Iki“ komunikacijos vadovė.

Tradicinėse „Iki Savaitgalio nuolaidiškėse“ – pačios įvairiausios nuolaidos, kuriomis pasinaudoti tereikės „Iki“ programėlės arba kortelės. Lojalūs pirkėjai nuo ketvirtadienio iki sekmadienio gali naudotis 50 proc. nuolaida įvairių rūšių kosmetikai, tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms. O didžiausiose – 3 širdelių formato – parduotuvėse jų lauks ir 50 proc. nuolaidos buitinei chemijai.

Negana to, gerokai pigiau nuo ketvirtadienio iki sekmadienio galima apsirūpinti ir gėrimais, savaitgalio vakariene bei užkandžiais. Tereikia panaudoti „Iki“ lojalumo kortelę, ir griebkite nuolaidas:

-20 proc. marinuotiems vištienos gaminiams ir vištienos šašlykams;

-20 proc. šaltai ir karštai rūkytiems mėsos gaminiams;

-25 proc. kietajam sūriui „Džiugas“;

-30 proc. maltai kavai ir kavos pupelėms;

-30 proc. įvairių rūšių vaisvandeniams;

1+1 akcija šaldytiems koldūnams ir virtiniams.

G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje kiekvienas pirkėjas ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudamas lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.