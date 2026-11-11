Nuo kūčiukų iki skanėstų be glitimo: ką šiemet „Iki“ siūlo Kalėdų laukimui?

„Per metus pirkėjai pasiilgsta Kalėdas primenančių skonių, todėl kūčiukus ir šventinius saldumynus pasiūlome dar gerokai iki didžiųjų švenčių. Kasmet ieškome, kuo nustebinti, kartu išlaikydami pamėgtus, laukiamus gaminius. Tačiau keičiasi ir pirkėjų poreikiai, todėl prie jų pritaikome asortimentą – šiemet jame daugiau saldumynų be glitimo. Norime, kad rinkdamiesi skanėstą sau ar lauktuves artimajam pirkėjai rastų pasirinkimų ir pagal mėgstamą skonį, ir pagal savo mitybos poreikius“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Pirmoji sauja kūčiukų – nelaukiant Kūčių
Maži ar didesni, kietesni ar minkšti, tradiciniai ar su imbieru – kiekviena šeima turi savo mėgstamiausius. Lentynose galima rasti lietuviškų, minkštų, mini ir imbierinių JDC kūčiukų, „Beatos virtuvės“ kūčiukų bei „Biržų duonos“ mini kūčiukų su viso grūdo kvietiniais miltais. Šiemet pasirinkimo yra ir glitimo vengiantiems pirkėjams – jiems skirti kūčiukai be glitimo.
Nors kūčiukai neatsiejami nuo Kūčių stalo, jais galima pasimėgauti ir anksčiau. Parsinešti pirmąją pakuotę, suberti į dubenėlį ir pasidalyti su artimaisiais – maža šventinio laukimo tradicija, tinkanti ir ramiam vakarui su filmu, ir pokalbiui virtuvėje po dienos darbų.
Daugiau pasirinkimų skirtingiems skoniams ir poreikiams
Šventines vaišes renkantis šeimai ar draugams, svarbu atsižvelgti ir į tai, ką jie mėgsta, ir į tai, kokių ingredientų vengia. Šiemet „Iki“ kalėdinių saldumynų asortimentą papildys ir daugiau gaminių be glitimo. Tai suteiks daugiau galimybių išsirinkti šventinį skanėstą patiems glitimo vengiantiems pirkėjams ir ieškantiems jiems tinkamos saldžios dovanos.
Platesnis nei pernai ir itališkų „Panettone“ pyragų pasirinkimas. Toks pyragas patogus tiek savaitgalio popietei namuose, tiek einant į svečius: belieka supjaustyti, išvirti arbatos ar kavos ir pakviesti visus prie stalo. Jis gali tapti desertu po bendrų pietų ar saldžia padėka už kvietimą vakarienės, o įvairesnis asortimentas leidžia išbandyti skirtingus variantus ir atrasti mėgstamiausią dar iki Kalėdų. Greta klasikinio, pirkėjų jau pamėgto pyrago galima rinktis „Balconi“ su pistacijų kremu, pyragą su šokolado gabaliukais ir šokoladiniu kremu ar citrininį „Vergani Limoncello“. Ieškančiųjų netikėto derinio laukia „Vergani“ pyragas su japoniška žaliąja arbata „matcha“, braškių kremu ir šokolado gabaliukais. Asortimentą dar papildė ir „Panettone“ su tiramisu skonio įdaru.
Glitimo vengiantiems pirkėjams skirtas „Panettone“ su šokolado gabaliukais be glitimo. Šventiniame asortimente jie taip pat gali rasti prieskoninių „Schär Spekulatius“ sausainių be glitimo – dar vieną pasirinkimą prie arbatos ar saldžioms lauktuvėms.
Toks skanėstai patogūs tiek savaitgalio popietei namuose, tiek einant į svečius: belieka supjaustyti, išvirti arbatos ar kavos ir pakviesti visus prie stalo.
Mažos staigmenos iki Kalėdų
Laukiantiesiems gruodžio pradžios „Iki“ šiemet paruošė daugiau advento kalendorių. Saldumynų mėgėjai gali rinktis „Milka“, „Milka Oreo“, „Kinder“ ar „KitKat“ kalendorius, o ieškantys kitokių staigmenų – „L’OR“ kalendorių su kavos kapsulėmis arba „Mystery Dumpling“ su žaislais. Išsirinkti savąjį galima jau dabar, o pirmąjį langelį palikti gruodžio 1-ajai. Kalendorius gali tapti ir dovana artimam žmogui – kasdieniu priminimu, kad apie jį pagalvojote dar prieš šventes.
„Kalėdiniai saldumynai ir advento kalendoriai paprastai į pirkinių krepšelius keliauja pirmieji. Vieni pirkėjai jau būna pasiilgę kalėdinių skonių, kiti skuba išsirinkti įdomesnį advento kalendorių, kol jų dar yra lentynose. Kalendoriai su kava, arbata ar didesniais skirtingų rūšių saldainiais greitai išperkami, todėl lentynas tenka papildyti. Matome, kad pirkėjams smalsu išbandyti naujoves ir jomis pradžiuginti artimuosius“, – sako G. Kitovė.
Mėgstantiems kurti asmeniškas staigmenas pravers ir platesnis kalėdinės tematikos guminukų pasirinkimas: „Trolli“ kalėdinis rinkinys, „Zozole Winter Mix“ bei eglučių, snaigių, dovanėlių ir kalėdinių lazdelių formos „Amos Peelerz“. Galima rinktis obuolių, braškių, citrinų ar mėlynųjų aviečių skonio guminukus. Guminukus galima įdėti į pačių pildomo advento kalendoriaus maišelius ar pridėti prie saldžių lauktuvių. Šventiniame asortimente taip pat pasirodė 288 g „Becky’s“ imbierinių sausainių namelis – dar vienas pasirinkimas tiems, kuriems Kalėdų laukimas neįsivaizduojamas be imbierinių kepinių.
Šventinė nuotaika persikelia į namus
Kartu su kalėdiniais skanėstais į „Iki“ atkeliavo ir naujienos namams bei bendriems užsiėmimams. Mėgstančiųjų kepti laukia sausainių formelės ir sieteliai, o kepiniams bei kitoms vaišėms patiekti – kalėdiniai indai. Tai gali tapti proga vieną savaitgalio popietę skirti bendram kepimui ir namus pripildyti mėgstamų prieskonių kvapo.
Jaukiems vakarams taip pat galima rinktis kūrybinius rinkinius, namus papuošti užuolaidinėmis girliandomis ar atrasti naujų smilkalų kvapų. Šiemet platesnis ir elfų žaislų asortimentas – nedidelėms staigmenoms bei žaismingoms šventinėms dekoracijoms.
Šventinis asortimentas pildysis iki pat Kalėdų
Šventinis pasirinkimas dar augs: iki pat Kalėdų „Iki“ asortimentą pildys „Billa Premium“ gaminiai, papuošimai ir įvairūs gardėsiai. „Billa Premium“ asortimente šiemet iš viso bus 176 prekės, iš jų 32 – naujienos.
Tarp gurmaniškų naujienų – „Tagliatelle“ makaronai su trumais bei traškūs duonos lakštai su alyvuogių aliejumi ir trumais. Užkandžių lėkštei tiks klasikiniai ar aitriosiomis paprikomis pagardinti „Taralli“, keturių daržovių traškučių mišinys ir burokėlių traškučiai. Juos galima patiekti su humusu, sūriais ar mėgstamomis užtepėlėmis. Šventines vaišes papildys ir kepti žalieji smidrai saldžiarūgščiame marinate bei virta itališka dešra.
Sūrių mėgėjų lauks brandintas avių ir karvių pieno „Barolina Occelli“ bei sodraus skonio, mažiausiai keturis mėnesius brandinamas „Cusie“. Švelnesniems deriniams tiks kremiškas buivolų pieno sūris su pelėsiu paviršiuje „Cremoso di Bufala“ ar „Stracciatella di Burrata“ iš plėšytos mocarelos ir grietinėlės. Pastarąją galima patiekti ant skrudintos duonos su pomidorais – paprasta idėja jaukiam vakarui ar vaišėms užsukus svečiams.
Norintiems išbandyti saldžią naujieną – Dubajaus šokolado stiliaus granola. Ji leis pažįstamą deserto skonį atrasti kitu pavidalu ir paįvairinti šventinio ryto pusryčius.
Naujienos į parduotuves atkeliauja skirtingu metu, todėl šventinius pasiūlymus ir akcijas patogu sekti „Iki“ leidiniuose.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.