NT pardavimai įkaito – kurortai neatsilieka nuo didmiesčių

Pasak laikinojo Registrų centro Duomenų sprendimų ir analizės departamento vadovo Pauliaus Rudzkio, koronaviruso pandemija trupam buvo sukausčiusi iš šalies NT sandorių rinką, tačiau laukimas truko neilgai ir jau rudenį stebėtas sandorių skaičiaus „atšokimas“.

„Pirmaisiais šių metų mėnesiais matėme tolygų sandorių skaičiaus augimą, o gegužės mėnesis daugelyje kategorijų apskritai buvo rekordinis. Optimistinių nuotaikų nestokojo ne tik tradiciškai aktyvūs didmiesčiai, tačiau ir kurortai, kuriuose sulig nacionalinėmis tendencijomis augo tiek parduotų butų ir gyvenamųjų namų kiekiai, tiek ir vidutinės sandorių kainos“, – pranešime sakė P. Rudzkis.

Šiemet visoje Lietuvoje įregistruota 16 tūkst. butų pardavimų – 34 proc. daugiau nei pernai sausio- gegužės mėnesiais ir 6 tūkst. gyvenamųjų namų sandorių – pusantro karto daugiau.

Tarp šalies kurorto ar kurortinės teritorijos statusą turinčių savivaldybių aktyviausia pagal sandorius NT rinka šiemet buvo Palanga. Čia šiemet per sausio-gegužės mėnesius įregistruota beveik 380 butų ir per 110 gyvenamųjų namų sandorių – atitinkamai 1,9 karto ir 1,8 karto daugiau nei pernai ir daugiausiai per visą šio kurorto istoriją.

„Palanga ir visas pajūrio regionas neabejotinai yra patraukli vieta tiek NT pirkėjams, kurie noriai investuoja į nekilnojamąjį turtą, tiek ir tokią paklausą matantiems NT vystytojams. Šie veiksniai kaip tik ir skatina sandorių skaičiaus augimą, o kartu ir būsto kainų šiame kurorte augimą“, – sakė P. Rudzkis.

Pavyzdžiui, dar pernai Palangoje parduotų butų vidutinė 1 kv. metrų kaina buvo 1,4 tūkst. eurų, o šiemet – 1,6 tūkst. eurų.

Antroje vietoje pagal aktyvumą tarp šalies kurortų yra Druskininkai – čia šiemet parduota daugiau kaip 130 butų – pusantro karto daugiau nei prieš metus ir apie 30 gyvenamųjų namų – 2,5 karto daugiau.

Tarp kurortų aktyviausia gyvenamųjų namų rinka šiemet buvo Trakų rajone – čia iš viso sudaryta beveik 120 sandorių – beveik dukart daugiau nei prieš metus. Pernai vidutinė gyvenamojo namo kvadrato kaina nesiekė 670 eurų, o šių metų pirmąjį ketvirtį ji šoktelėjo iki beveik 850 eurų.

Nemažo pirkėjų susidomėjimo šiemet sulaukė ir Anykščių rajonas, kur parduoda beveik 90 gyvenamųjų namų – pusantro karto daugiau nei prieš metus, Ignalinos bei Zarasų rajonai, kur įsigyta po beveik 60 namų – atitinkamai dukart ir trečdaliu daugiau nei 2020 metais.