TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Novaturas“ nuostolius šiemet mažino 3 kartus, tikisi pelno

2025-08-19 09:28 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 09:28
Neaudituotais duomenimis, kelionių organizatoriaus „Novaturas“ grynasis nuostolis šių metų sausio-birželio sumažėjo iki 791 tūkst. eurų, per „Nasdaq“ antradienį pranešė įmonė.

Anot grupės, lyginant su tuo pat laikotarpiu praėjusiais metais, jis sumažėjo 2,9 karto – pernai sausį-birželį sudarė 2,28 mln. eurų.

Antrąją metų pusę bendrovė tikisi veikti pelningai, kas turėtų pagerinti bendrą metinį rezultatą.

„Pirmojo pusmečio rezultatai atspindi mūsų veiksmus, kurių ėmėmės reaguodami į pernai stebėtą perteklinę kelionių pasiūlą, sąlygotą išaugusios konkurencijos rinkoje. (…) Su nuosaikiu optimizmu žiūrime į antrąją metų pusę ir tikimės, kad įgyvendintos efektyvumo priemonės leis veikti pelningai ir tai prisidės prie dar geresnio metinio rezultato“, – teigia „Novaturo“ vadovas Kristijonas Kaikaris.

Pasak jo, neigiamai finansinius rezultatus veikiantys paskutinės minutės kelionių pardavimai dėl rinkos paklausą geriau atitinkančios pasiūlos susitraukė penktadaliu.

„Novaturo“ teigimu, pirmą pusmetį iš viso aptarnauta 84 tūkst. keliautojų, pernai tuo pat metu – 113 tūkst., mažėjimą labiausiai lėmė optimizuota kelionių programa, kartu leidusi padidinti lėktuvų užpildymo rodiklį

Jis Baltijos šalių mastu pirmąjį pusmetį siekė 98,1 proc., pernai tuo pat periodu – 94,8 proc.

Skaičiuojama, kad šiemet grupės mastu į tolimuosius kraštus keliavo 11 proc. daugiau klientų nei tuo pačiu periodu pernai.

Kovą „Novaturas“ skelbė pritraukęs strateginį investuotoją – Turkijos turizmo sektoriaus verslininką Neset Kockar, valdantį tarptautinius aviacijos, nekilnojamojo turto, turizmo ir kitus verslus. 

Balandžio mėnesį buvo užbaigtas pirmasis sandorio etapas, kuriuo N. Kockar įsigijo 23,2 proc. bendrovės akcijų iš trijų fizinių akcininkų.

Baigus antrąjį etapą, N. Kockar turėtų valdyti 33,19 proc. „Novaturo“ akcijų.

