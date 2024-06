Nors Lietuvą pasiekė karšti orai, verslo sektorius sutaria – dėl pramogų ir renginių pasiūlos iš sostinės gyventojai nevyksta

„Šiam momentui mes turime apie 11 proc. (lankytojų srauto – ELTA) augimą, lyginant su praeitų metų vasara“, – Eltai šią vasarą išaugusius lankytojų srautus prekybos centre CUP komentavo jo generalinė direktorė Ona Nevinskienė.

„Tam, kad galima būtų pasiekti užmiestį, tai užima pakankamai daug laiko. O gyventojai nori turėti kokybišką laisvalaikį ir mieste, kur yra pilna galimybių. Todėl net nejaučiame nei išvažiuojančiųjų, nei lankytojų srauto trūkumo, stebime tik didėjimą“, – pabrėžė prekybos centro vadovė.

Pasak jos, įtaką tam galėjo turėti prekybos centro padėtis – parduotuvių ir kavinių kompleksas yra įsikūręs sostinės centre.

Anot O. Nevinskienės, stebima tam tikra gyventojų įpročių kaita – auga Vilniaus centre vasarą laisvalaikį leisti besirenkančių gyventojų srautas. To priežastis, pasak prekybos centro atstovės, gali būti centrinėje miesto dalyje gerai išvystyta laisvalaikio infrastruktūra, miesto renginių gausa, geros sąlygos ilsėtis prie upės. Be to, anot O. Nevinskienės, sostinės centre kuriantis vis daugiau verslo centrų, jų darbuotojai ieško arčiau namų esančių pramogų.

„Dėl miesto ir verslo plėtros strategijos mes turbūt pastaruosius, netgi kovidinius metus, stebime nuolatinį lankytojų srauto augimą. Tai yra tam tikras iššūkis, bet, kadangi miestiečiai Vilniaus miesto centrą pamilo visomis prasmėmis – labai gera laisvalaikio tinklinio, krepšinio infrastruktūra, baidarių nuomos, paties verslo plėtros lankytojų srautai Vilniaus centre tik didėja. Kadangi esame to srauto centre, srautus irgi stebime didėjančius“, – akcentavo prekybos centro direktorė.

Pasak jos, išskirtinis šių metų vasaros sezono bruožas yra užsieniečių gausa – ypač didelė dalis jų, anot O. Nevinskienės, yra atvykę iš Vokietijos. Tam prielaida, pasak prekybos centro vadovės, galėtų būti ir šalyje vykstantys politiniai procesai – pavyzdžiui, vokiečių brigados atvykimas į Lietuvą.

„Šiemet ypač daug užsieniečių, kažkokie rekordiniai metai. Užsieniečiai apsistoja ir lanko (miestą – ELTA), tai labai džiugina. Labai nemažai vokiečių, gal dėl politinių dalykų jų yra daug. (...) Vokiečių tautybės žmonių yra daugiau, o kokiu tikslu – apklausos nedarėme, bet (...) užsieniečių tikrai yra labai daug“, – teigė O. Nevinskienė.

E. Šiškauskienė: viešbučiai džiaugiasi užimtumu, tačiau restoranų veiklą sunkina ekonominė situacija

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos (LVRA) prezidentė Evalda Šiškauskienė aiškina, kad paskutinį birželio savaitgalį sostinėje prasidedanti jubiliejinė šimtmečio Dainų šventė didina viešbučių užimtumą, kur ypač jaučiama užsienio turistų gausa.

„Teko domėtis (užimtumu – ELTA) dėl Dainų šventės, tai situacija Vilniuje su viešbučiais yra gera. Užimtumai yra šiek tiek mažesni negu buvo pernai, tačiau yra pakankamai dideli. (...) Yra nemažai užsieniečių, yra rezervavę vietas užsienio grupėms, matomai atvykstančioms į Dainų šventę, tai labai jaučiasi“, – teigė E. Šiškauskienė.

Pasak jos, lankytojų srautams tiek viešbučiuose, tiek restoranuose tiesioginę įtaką daro metų laikas – trumpas sezonas pajūryje iš esmės prasideda po Joninių ir trunka iki rugpjūčio vidurio, kai kiti kurortai, tokie kaip Birštonas ar Druskininkai, nuo sezoniškumo yra priklausomi mažiau.

Sostinės atostogų sezonas, anot E. Šiškauskienės, pavasario antroje pusėje prasideda po žiemai būdingo sąstingio restoranų ir viešbučių sektoriuje, vasarą nesibaigia dėl mieste siūlomų renginių gausos, o nemaži lankytojų srautai sugrįžta rudenį.

„Sausį, vasarį ir kokį kovą būna tuščias laikas, nes labai tikrai labai ištuštėja ir viešbučiai, ir restoranai. Labai priklauso nuo sezono. (...) Vilniuje labai jaučiasi, kad (ištuštėja – ELTA) kai kuriais žiemos mėnesiais, kažkodėl ir kovas būna tuščias. (...) Rugsėjį suvažiuoja studentai, šeimos su vaikais grįžta į didžiuosius miestus, tada čia pagyvėjimas vyksta“, – kalbėjo asociacijos vadovė.

Savo ruožtu šis sezonas maitinimo įstaigoms, anot asociacijos vadovės, yra sunkesnis dėl nuo metų pradžios galioti nustojusios 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifo lengvatos. Dėl to, pasak E. Šiškauskienės, dabartinė ekonominė situacija maitinimo sektoriaus verslų nedžiugina, o geresnės mokestinės sąlygos šiam sektoriui kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse sunkina Lietuvos restoranų konkurenciją tarptautinėje rinkoje.

„Restoranuose (...) yra įdomi tendencija – apyvartos yra pakritusios apie 11 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praeitų metų. (...) Kaip ir prognozavome – yra per dideli mokesčiai, dalis verslo yra nuėję į šešėlį, yra PVM per didelis, įmonės neišsilaiko. Truputį apmaudu, nes toks scenarijus, kokį piešėme, dabar restoranuose ir vyksta. Kainos didelės, žmonių daug, tačiau realiai vartojimas yra gerokai sumažėjęs, nes žmonių perkamoji galia nebėra tokia, kokia buvo, paskolos yra brangios. Tai nėra labai didelio džiugesio, atidžiau pasižiūrėjus į priežastis“, – tvirtino asociacijos prezidentė.

„Visa Europa mažina PVM vien tam, kad ištrauktų smulkųjį verslą iš šešėlio. Mūsų maitinimo sektoriuje apie 40 proc. sudaro išlaidos darbo užmokesčiui, tai taip nėra nė viename sektoriuje, nes yra labai daug darbuotojų – ir padavėjų, ir socialiai jautrių visokių grupių žmonių, ir nekvalifikuotų darbuotojų. (...) Dėl to mums ir minimalaus atlyginimo pakėlimas labai jaučiasi“, – vardino E. Šiškauskienė.

Visgi, jos teigimu, Dainų šventės proga išaugęs į sostinę atvykstančių turistų srautas turėtų naudos atnešti ir restoranams bei kavinėms, be to, kaip planuojama, šie lankytojų kiekiai galėtų bent iš dalies kompensuoti tuos praradimus, kurie verslams susidarys dėl atostogauti į pajūrį išvykusių gyventojų.

„Labai stebėtina, bet šią vasarą vyksta daug konferencijų nedidelių, visokių mokymų, tai iki šiol dar tikrai yra veiksmas. Matysime, kokią liepą, rugpjūtį matomai kurortai tikrai klestės, miestai šiek tiek ištuštės. Todėl liepą ir rugpjūtį tų renginių Vilniui ir Kaunui reikia, nes norime turėti kažkokią atsvarą pajūriui“, – pažymėjo E. Šiškauskienė.