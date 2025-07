Po Lietuvą sukrėtusios tragedijos medikė prabilo, kas vyksta: „Tai tėra ledkalnio viršūnė“

Tragiška nelaimė vėl privertė garsiau prabilti apie jau epidemijos mastą pasiekusį neprognozuojamu poveikiu pasižyminčių naujųjų psichoaktyvių medžiagų vartojimą. Ypač gąsdina, kad tai itin išplitę tarp jaunimo – dar tik paauglių ar net vaikų.

Apsinuodijimai – tik ledkalnio viršūnė

Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Vaikų skubiosios pagalbos, intensyvios terapijos ir konsultacijų skyriaus vedėjos Violetos Radžiūnienės teigimu, nors elektroninių cigarečių, vartojimo mastai neabejotinai auga, sunkiai apsinuodijančių paauglių kiekis išlieka panašus.

„Tyrimai rodo, kad kas antras paauglys yra išbandęs elektronines cigaretes, kartu su jomis – ir kažkokias kitokias medžiagas. Bet tai, ką medikai mato stacionaruose Vilniuje ar Kaune, turbūt tėra ledkalnio viršūnė.

Bet apsinuodijama tada, kai jau pavartojama per daug ir tai sukelia kažkokį neigiamą efektą įvairioms organizmo sistemoms – ar tai būtų smegenys, ar kvėpavimo, kraujotakos sistemos. Tą mes matome – skyriuje per metus gydome apie 100 pacientų, šiemet per pusę metų jų jau turėjome link 50-ies.

Bet lygiai taip pat daug ko nematome, su kuo susiduria tik tėvai, kurie galbūt apie tai žino, draugai ir pan. O rūko ištisos klasės, ką ir patys matome – stotelėse, prie mokyklų. Ir kiti rūko, kur tik gali – eidami į darbą, net važiuodami automobilyje. Akivaizdu, kad ši problema visuomenėje tik auga“, – konstatavo ji naujienų portalui tv3.lt.

Gydytojos pastebėjimu, didžiausias elektroninių cigarečių pavojus šiuo metu tas, kad jose atsiduria įvairaus plauko psichoaktyvios medžiagos, kurių kilmę nustatyti pavyksta retai.

„Patys paaugliai dažnai nežino, kokios psichoaktyvios medžiagos būna įdėtos, tad apsinuodijimai įvyksta ir perdozavus per daug prisiveipinus, ir įkvepiant neaiškias medžiagas.

Draugas pasako, kad jam tiko, patiko, pasiūlo pamėginti. Vienas pacientas pasakojo, kad jam pasiūlė užtraukti du kartus, bet nieko nepajuto, tai dar du kartus patraukė, bet neteko sąmonės ir atsidūrė ligoninėje“, – kalbėjo V. Radžiūnienė.

Sustoja kvėpavimas, prasideda traukuliai

Pašnekovė pasakojo, kad šių naujųjų psichoaktyvių medžiagų poveikį numatyti labai sunku – vieną akimirką žmogus gali būti agresyvus, o po to staiga atsidurti komoje.

„Kas vyksta apsinuodijus? Gali sustoti kvėpavimas, vaikams dažnai atsiranda pykinimai, vėmimai, stiprus galvos skausmas, kraujospūdžio svyravimai, širdies sutrikimai. Gali įvykti traukuliai, sąmonės netekimas. Simptomų spektras yra labai įvairus.

„Vienas pacientas pasakojo, kad jam pasiūlė užtraukti du kartus, bet nieko nepajuto, tai dar du kartus patraukė, bet neteko sąmonės ir atsidūrė ligoninėje.“

Jau nebėra taip, kaip seniau, kai pažiūrėję į išplėstus vyzdžius žinojome, kad čia vienų narkotikų poveikis, o jei prakaituoja – kitų. Ir naujų medžiagų ištirti dažnai net neturime galimybių, nes jų cheminė sudėtis taip greitai keičiasi, kad nespėjama sukurti aptikimo metodų.

Vaikai dažnai atvežami tik su alkoholio kvapu, tik paskui padarius tyrimus randi narkotinių medžiagų, kartu diagnozuoji ir kraujotakos sutrikimus – labai staigiai kyla ir leidžiasi kraujospūdis. Aišku, iš tokios būklės labai greitai išvedama, jei sunaudota nedaug medžiagų, bet tai yra gerasis atvejis. Tai, kas įvyko Kaune, blogasis, dėl kurio visiems labai gaila“, – konstatavo ji.

Į ligoninę atvežami ir vos 7-erių

Gydytoja pasakojo, kad dažniausiai į ligoninę apsinuodiję patenka 12–16 metų paaugliai, tačiau pasitaiko ir jaunesnių – vos 9-erių metų:

„Nemaža dalis jų atvežami iš mokyklos, vaikai per pertraukas duoda vienas kitam kažko paragauti ir pasidaro negera, netenka sąmonės, pradeda vemti ar staiga ima keistai elgtis. Kita dalis patenka vakarais – iš vakarėlių, susibūrimų.

Taip pat didesnių renginių, švenčių, koncertų metu būname pasirengę priimti daugiau tokių pacientų. Paprastai jie išsigąsta ir patys išsikviečia greitąsias, skambina tėvams. Pagalbą tenka iškviesti ir draugams, tik kartais būna labai liūdna, kai tą padarę jie palieka draugą vieną ir pabėga.“

Portalas tv3.lt primena, kad savo ruožtu Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos vadovas proc. Rimantas Kėvalas pasakojo jauniausią pacientą turėjęs vos 7-erių metų.

„Asmeniškai mačiau apsinuodijusį septynerių metų vaiką. Laimei, jam pavyko išgyventi, tačiau atvykęs į ligoninę jis jau buvo su sąmonės sutrikimu ir traukuliais“, – pasakojo medikas.

Ypač skatina jaunų žmonių priklausomybę

Pasak V. Radžiūnienės, nors dažniausiai šiomis medžiagomis apsinuodiję jaunuoliai į ligoninę patenka vieną kartą, yra pasitaikę atvejų, kai „užkietėję“ vartotojai čia pakliuvo ne sykį.

„Laimei, pas mus nebuvo patekę tokie, kurie turėtų labai liūdnas tolimesnes pasekmes, o kai juos išleidžiame, nesekame. Todėl visa atsakomybė tenka tėvams, kad jie edukuotų vaikus, nes ilgalaikis vartojimas skatina ypač jaunų žmonių pripratimą.

Visiems atrodo, kad elektroninėse cigaretėse nikotino nėra, bet taip nėra – ji kaista, nikotino ten pakankamai, o dar ir šalia to apstu kancerogeninių medžiagų. Jos veikia kvėpavimo takus, širdies ir kraujagyslių sistemą, veipinant susidaro tikrai daug sveikatai kenksmingų medžiagų.

Ir dar laukia didelis iššūkis, nes tyrimų, kokį poveikį tai turės organizmui ilgalaikėje perspektyvoje, trūksta. Bet, manau, gero nelauk – nes ne tik daug rūkome, bet ir neaišku ką. Tad elektroninės cigaretės tikrai nėra geresnis pasirinkimas tradicinėms“, – pabrėžė gydytoja.

Pavojingas derinys – alkoholis ir psichoaktyvios medžiagos

Pasak jos, nors elektroninės cigaretės jaunimui atrodo ypač patrauklus būdas svaigintis, tačiau ir alkoholis nėra išstumtas. Dar pavojingiau – neretai kartu su juo psichoaktyvios medžiagos ir vartojamos.

„Apie alkoholį pastaruoju metu gal mažiau kalbame, bet apsinuodijimo atvejų taip pat yra pakankamai. Blogiau, kai jis sumaišomas su įvairiomis medžiagomis veipinant. Vaikai dažnai taip svaiginasi, bandydami surasti lengvą požiūrį į gyvenimą ir malšinti stresą“, – pastebėjo gydytoja.

Nors buvo uždrausti elektroninių cigarečių skysčiai su skoniais, pašnekovė konstatavo, kad draudimai nieko nesprendžia, o paaugliai visada ieško to, kas įdomiau.

„Paauglystė tam ir yra, kad pažintum gyvenimą, jie tą ir daro viską išbandydami – ar tai būtų įvairių skonių stiprus alkoholis, ką labai dažnai vartoja paaugliai, ar elektroninės cigaretės su įvairiais skoniais ir kvapais.

Jei tai draudžiama, tada to ieškoma pogrindžio rinkoje, darosi dar įdomiau pabandyti. O kai tai platinama nelegaliu būdu, dar didesnis klausimas, kokios kokybės tai bus medžiaga“, – įspėjo V. Radžiūnienė.

Problema paaštrėja vasarą

Pasak gydytojos, apsinuodijimų rizika ypač didėja vasaros metu, kai baigiasi pamokos ir paaugliai, jei nėra užimti stovyklomis ar kita veikla, bastosi neturėdami, ką veikti.

„Jie visi sulindę į telefonus, daugelis pastebi, kad jis būna vienoje rankoje, o kitoje – elektroninė cigaretė. Taigi šeimos turi pasirūpinti, kad vaikas būtų užimtas. Apskritai viskas prasideda nuo auklėjimo šeimoje – kaip bendrausi, formuosi vaiko, paauglio požiūrį į gyvenimą.

Tėvai neturėtų to numesti tik mokyklai, kaip ir ji – tik tėvams. Kuo daugiau apie tai kalbėsime, tikiu, gal tai pasieks ir pačius paauglius“, – kalbėjo V. Radžiūnienė.

Ji pridūrė, kad susidūrus su tokia problema, tėvams reikia užsidaryti, nebijoti pastūmėti vaikus kreiptis ir pagalbos: „Yra ne viena institucija, kur galima kreiptis pagalbos – ir psichikos sveikatos centrai, ir priklausomybių ligų centras, Vilniuje yra jaunimo kabinetai prie poliklinikų.

Tereikia tėvų nepalikti vienų, nepaleisti neinformavus apie galimybes. Labai svarbu, kad tiek tėvai, tiek vaikai neneigtų pačios problemos. Neužtenka sakyti, kad tai yra blogai, galbūt nukreipti pasikalbėti su panašiai besijaučiančiu vaiku“, – patarė vaikų gydytoja.

Medikė paragino apskritai visus būti pilietiškais: „Būna, greitoji mums atveža praeivių gatvėje ar kur pievoje, miškelyje rastą paauglį be sąmonės ar vemiantį stotelėje. Tad svarbu visiems nelikti abejingais.“

Kaune mirė 15-metis

Portalas tv3.lt primena, kad birželio 30 dieną į Kauno klinikas buvo atvežtas paauglys, įtariama – dėl apsinuodijimo narkotinėmis medžiagomis. Nors medikai ilgai kovojo dėl jo gyvybės, šeštadienį ji užgeso. Kaip informavo medikai, išsivystė organų nepakankamumas, kuris ir lėmė mirtį.

Liepos 1-ąją 15-mečiui Jonavoje galimai parūkius elektroninę cigaretę su neaiškiomis medžiagomis, paauglį ištiko klinikinė mirtis. Jį gaivino ir greitosios medikai, ir Jonavos ligoninės reanimacijos gydytojai.

R. Kėvalas antradienio popietę spaudos konferencijoje teigė, kad šalia paauglio anksčiau buvo rasta elektroninė cigaretė.

„Nedetalizuosiu, kokiu būdu įvyko apsinuodijimas – galima išgerti, galima uostyti, galima susileisti į veną [psichotropines medžiagas]. Koks skirtumas [kaip jis apsinuodijo], nes bet kokia toksinė medžiaga patenka į kūną ir atlieka savo juodą darbą“, – komentavo medikas.

Jis taip pat pastebėjo, kad anksčiau, kai 15-metis paauglys buvo surastas apsinuodijęs, šalia jo buvo rasta elektroninė cigaretė.