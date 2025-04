Stebi naują tendenciją: to imasi vis daugiau mergaičių ar niekada iki tol nebandžiusių vyresnių moterų

Paklausta, ar išties elektroninės cigaretės gali būti sveikesnė alternatyva įprastam rūkymui, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorė Natalja Istomina teigė, kad istoriškai, vos šios naujoviškos cigaretės atsirado, tai išties buvo siūloma kaip būdas mesti rūkyti.

„Yra aiškiai įrodyta, kad įprastų cigarečių žala yra labai didelė ir nepataisoma – kenčia visos sistemos, ir kraujotakos, ir kvėpavimo, yra duomenų, kad tai ir vienas iš vėžį sukeliančių kancerogenų. Tad atsiradusios pirmosios kartos elektroninės cigaretės tikrai buvo siūlomos kaip alternatyva.

Jei tuo metu nepakako duomenų įvardyti, kad tai irgi yra žala, šiandien galima drąsiai sakyti, kad bet kokios formos rūkymas sukelia žalą sveikatai. Be abejo, ji skirtingai matuojama, tačiau yra“, – komentavo profesorė „Žinių radijo“ laidoje „Mokslas suprantamai“.

Nikotino gali būti dar daugiau nei įprastose cigaretėse

Pasak pašnekovės, vis tik daliai rūkančiųjų klaidingai atrodo, kad naudodami elektronines cigaretes jie lyg nerūko, nes ir kvapo blogo nėra, nėra degimo, o garinimas.

„Bet nikotinas ten yra, skirtingi jo kiekiai ir nikotino dozė net gali būti žymiai didesnė nei paprastose cigaretėse. Ypač ketvirtos kartos elektroninių cigarečių skysčiai skiriasi nuo ankstesnių kartų tuo, kad jų sudėtyje yra labai didelė koncentracija.

REKLAMA

REKLAMA

Ir yra rūgštis, kuri protonizuoja nikotiną ir padaro aerozolį ne tokį aštrų, tad realiai nikotino nesijaučia, jis yra įkvepiamas, bet realiai net nežinome, kad gauname didelę jo dozę – ir net didesnę nei įprastose cigaretėse. (...)

Tuo metu rūkant įprastas cigaretes žmogus jaučia širdies ir kraujagyslių sistemos, kvėpavimo sistemos atsaką, padažnėja pulsas. Poveikis nikotinui ir kitoms medžiagoms patekus į kraują, smegenis yra žaibiškas. O kai nėra dūmų, nikotinas vis tiek patenka, bet sukelia tik malonumo jausmą, nėra tokios reakcijos, kad reikia greitai mesti. Taip prarandamas rūkančio žmogaus budrumas ir nejaučiama, kad yra žala“, – aiškino N. Istomina.

REKLAMA

Galima rūkyti praktiškai visur ir bet kada

Nors daug kas galvoja, kad rūkydami tarsi turi progą stabtelėti, nusiraminti, susidėlioti mintis, pasak profesorės, iš esmės tokį pasitenkinimą sukelia rūkymo ritualas.

„Galime stebėti, kad rūkymui reikalinga aplinka, sukuriamas ritualas – parūkyti būtina prieš ar po kavos, prieš įlipant į automobilį ir pan. Būtent elektroninės cigaretės sudarė galimybę rūkyti visur.

Ir jau turime nemažai po kelių metų elektroninių cigarečių vartojimo įvairių burnos patologijų, tarp jų gali būti ir vėžys burnos ertmėje ar gerklose, būtent sukeltas elektroninių cigarečių.

REKLAMA

REKLAMA

Jei kova su rūkymu buvo nukreipta į draudimus ir amžiaus ribojimą, pavyzdžiui, draudimai rūkyti cigaretes tam tikrose vietos (balkonuose, renginiuose, kavinėse) ir paskatino verslą kurti kitas alternatyvas. Dabar praktiškai nerūkoma tik lėktuvuose.

Elektronines cigaretes rūko ir namuose, tikrai nėra tokio kvapo ir žalos aplinkiniams, ji sunkiau pamatuota, tad rūkymas tampa nekontroliuojamu. Taip žmogus turi galimybę sukurti daugiau ritualų įvairiose vietose ir kai kurie net rūko nuolat arba rūko įvairius įmanomus gaminius. Todėl yra baimė dėl ateities kartų“, – pastebėjo N. Istomina.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pradeda rūkyti jau subrendę žmonės

Pašnekovė taip pat atkreipė dėmesį į nerimą keliančias tendencijas – rūkyti pradeda ne tik daugiau paauglių mergaičių, bet ir jau subrendusių žmonių.

„Paprastai laikoma, kad rūkančiųjų populiacijoje yra 25–30 proc., bet žiūrint į paauglių tyrimus, jei matome, kad narkotinių medžiagų pabandymas mažėja, rūkančiųjų daugėja. Ir būtent elektroninės cigaretės yra pačios populiariausios. Ir ypač pirmas pabandymas, kas daroma gana anksti, tai yra atviri vartai į priklausomybės galimybę.

REKLAMA

Europos šalyse, kur daromi šie tyrimai, šuoliai dėl rūkymo tarp mergaičių nėra būdingi visur, Lietuva gi išsiskiria. Kodėl taip yra, sudėtinga pasakyti. Dažniausiai parūkyti pasiūloma tarp draugų ir tam atsispirti yra labai sunku. (...)

Be to, yra augantis rūkančių moterų skaičius. Teko matyti mokslinius tyrimus, kas gąsdina, kad pradeda rūkyti virš 40 metų amžiaus asmenys. Ir daugiausiai moterys, kurios pasirenka elektronines cigaretes. Ir pradžių atrodo, kad nieko tokio, o po to įsitraukia ir tampa ritualu, kurio sunku atsikratyti“, – konstatavo N. Istomina.

REKLAMA

Jau yra duomenų apie vėžinius susirgimus

Profesorės aiškinimu, nors elektroninės cigaretės dar gana naujas reiškinys ir ilgalaikių tyrimų trūksta, jau esama jų žalą patvirtinančių duomenų. Pasak jos, nors tai yra garai, sukeliamas šildymo efektas kenkia sveikatai.

„Ir jau turime nemažai po kelių metų elektroninių cigarečių vartojimo įvairių burnos patologijų, tarp jų gali būti ir vėžys burnos ertmėje ar gerklose, būtent sukeltas elektroninių cigarečių. Kol kas pasakyti, kokia yra tikimybė, sudėtinga, bet apie tai kalba ne vienas, ne du, ne trys moksliniai straipsniai ir duomenys yra toliau renkami“, – kalbėjo N. Istomina.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Šiandien galima drąsiai sakyti, kad bet kokios formos rūkymas sukelia žalą sveikatai. Be abejo, ji skirtingai matuojama, tačiau yra

Viskas, kas įkvepiama, tos kenksmingos dalelės, per kraują, smulkiąsias kraujagysles patenka ir į smegenis, tad gali turėti poveikį ir smegenų žievėje vykstantiems procesams.

„Ir kuo žmogus jaunesnis, tuo tas poveikis gali būti didesnis. Taip pat yra duomenų, kad žmonių, rūkančių tik elektronines cigaretes, skrepliuose bronchų epitelio ląstelių yra žymiai daugiau, tai reiškia, kad kenčia kvėpavimo sistema.

REKLAMA

Nors tokių akivaizdžių įrodymų, kad tai skatintų lėtinės obstrukcinės plaučių ligos išsivystymą, nėra, bet [tos medžiagos, patenkančios su krauju] gali pakenkti įvairioms organų sistemoms“, – konstatavo ji.

Visuomenė nesuvokia žalos masto?

Paklausta, ar gyventojai pakankamai žino apie šias grėsmės, galbūt net galvoja, kad elektroninės cigaretės – išties gera alternatyva, pašnekovė sutiko, kad nerūkantys asmenys tuo paprasčiausiai nesidomi ir nesirūpina.

„Kalbant apie politikos formuotojus, rūkymas atrodo gal nelabai reikšmingas, niekas taip greitai nuo to nemiršta, apsinuodijimai nedažni, dažniau kalbame apie ilgalaikį efektą. Girdime, kad vaikai ir suaugę patenka į reanimaciją, bet dažniausiai perdozavę narkotikų. Puikiai žinome, kad yra narkotikų, kurių pavartojus vos vieną kartą, jau gali būti visiškai pažeista širdies ir kraujagyslių sistema.

REKLAMA

O nuo vienos paprastos elektroninės cigaretės, kurioje papildomai nėra įdėta kažkokių psichoaktyvių medžiagų, atrodo, nieko neįvyks. Ir visuomenei ta problema neatrodo tokia aktuali. Taip pat ir su rūkančiais – pabandę jie nepajaučia tokios žalos, kažkokio baisaus apsvaigimo, taigi nėra tokio baisaus potraukio“, – samprotavo N. Istomina.

Kiek metų rūkei, tiek prireiks atstatyti organizmą

Pasak jos, apgaulingiausia, kad kiekvienas galvoja, jog kontroliuoja situaciją. „Atrodo, vieną nusipirkau, pabandžiau, gal ir nieko, tada mes einame su draugu, turime dar vieną ritualą, tai lyg pokalbį pagerina, labiau atsipalaiduojame.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Taip žmonės įsitraukia į tas veiklas ir didžiausias elektroninių cigarečių pavojus, kad įsitraukia ne tik vaikai, paaugliai, bet jau ir vyresnio amžiaus žmonės, kurie iki tol net nerūkė“, – įspėjo medikė.

Kita vertus, ji svarstė, kad draudimai, kalbantis savo vaikais nepadės, efektyviau būtų įspėti apie pasekmes sveikatai. „Jei patys tėvai rūko, sunku tikėtis, kad vaikai to neišbandys. Jei tėvai rūko, yra didelė tikimybė, kad vaikai rūkys. (...)

Ne rūkymas turi valdyti žmogų, o jis turi atsisakyti rūkymo. Tai – vienas žalingiausių įpročių, kuris yra nematomas, tylus, bet žudo. Yra paskaičiuota – tiek, kiek rūkei, tiek metų organizmui reikės atsistatyti, kad sugrįžtų sveikata“, – atkreipė dėmesį pašnekovė.