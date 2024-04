Norite automobilį parduoti už didesnę kainą? Pasakė, ką reikia daryti

Pirmas ir vienas svarbiausių elementų – kokybiškas, prižiūrėtas ir nepriekaištingos techninės būklės automobilis. Vis daugiau žmonių, prieš pirkdami naudotą automobilį, jį tikrina servise. Tai – sveikintinas sprendimas, kurį visuomet rekomenduoja ir didžiausio automobilių skelbimų portalo „Autoplius.lt“ ekspertai.

Jei po patikros servise potencialus pirkėjas sužino, kad modelis visiškai tvarkingas, tai – didelis žingsnis pardavimo link. Tam, kad palaikytumėte transporto priemonės techninę būklę, laiku keiskite tepalus, filtrus, kitus reikalingus skysčius. Eksploatacijos metu išgirdę nepažįstamus garsus iš važiuoklės – patikrinkite. Nuolat stebint savo automobilį ir periodiškai tvarkant atsiradusias problemas, neteks daug investuoti prieš pardavimą, o pirkėjas bus labiau suinteresuotas pirkimu.

Tvarkingi dokumentai

Tvarkingi automobilio dokumentai taip pat turi teigiamą poveikį pirkėjo požiūriui. Šį kartą ne tik į automobilį, bet ir į pardavėją. Jei dokumentai tvarkingi ir niekas neslepiama, „kvepia“ sąžiningumu. Čia pirmiausia kalbame apie galiojančią techninę apžiūrą, draudimą ir registraciją. Automobilis (jei pardavėjas privatus) turėtų būti registruotas pardavėjo vardu, o ne draugo ar pusbrolio, kaimyno. Pardavinėdami ne savo automobilį keliate įtarimą.

Taip pat atlikdami automobilio techninius aptarnavimus rinkite sąskaitas. Taip potencialiam pirkėjui galėsite parodyti kur, kada ir kas buvo remontuota parduodamai transporto priemonei. Neseniai keisti diržai, o gal alyva pavarų dėžėje ar reduktoriuje, leidžia pirkėjui suprasti, kad dalis aptarnavimų jau atlikta ir kurį laiką neteks to daryti pačiam. Jei yra serviso knyga ir garantinių aptarnavimų istorija – išsaugokite ir ją.

Prieš atvykdami į susitikimą su pirkėju iš anksto pasiruoškite pirkimo–pardavimo sutartį. Sėkmės atveju tai leis sandorį atlikti greičiau, neteks ilgai pildyti dokumentų neaiškiu oru, kieme.

Automobilio švara

Neretai pirkinius renkamės vedami emocijų, o ne šalto proto. Kadangi žmonės linkę įsimylėti per pirmas keliolika sekundžių, transporto priemonės estetika gali turėti didelės įtakos ne tik pardavimo laikui, bet ir kainai.

Rekomenduojama automobilį išvalyti bei nuplauti dar prieš darant nuotraukas. Jei nešvarumai įsisenėję – pagalvokite apie cheminio valymo paslaugas. Važiuodami parodyti transporto priemonės, pašalinkite iš salono nereikalingus daiktus, jei reikia – pavalykite. Na, o pakeliui link kliento stabtelėkite nuplauti kėbulą.

Aktuali kaina

Kalbant apie kainą, natūralu, kad visi nori savo automobilį parduoti kuo brangiau. Tačiau jei per maža kaina reiškia prarastus pinigus, tai per didelė kaina reiškia itin ilgą pardavimo laiką. Praktikoje yra buvęs ne vienas atvejis, kai žmogus pardavinėja automobilį už gerokai per didelę kainą. Tuomet automobilis skelbimų portale pardavinėjamas metus laiko, po kurių pardavėjas nuleidžia kainą. Tačiau tiesa tokia, kad ta kaina būtų buvusi patraukli pirkėjams prieš metus. Dabar ją reikėtų leisti dar daugiau.

Taip žmonės įsisuka į užburtą ratą, kuomet, atrodytų, geras automobilis skelbimuose praleidžia ne vienus metus. O potencialiems pirkėjams, stebintiems skelbimus, ilgai pardavinėjama transporto priemonė kelia įtarimą.

Norėdami nustatyti adekvačią kainą, įsigilinkite į analogiškus parduodamus modelius. Stebėkite pigiausius ir brangiausius, palyginkite variklius, degalų rūšis, komplektacijas, ridą ir apskritai bendrą nusidėvėjimo lygį. Tai leis nustatyti adekvačią kainą.

Skelbimas ir reklama

Viešindami automobilio skelbimą portale, įkelkite daug įvairiais kampais darytų nuotraukų. Detaliai nufotografuokite tiek kėbulą, tiek interjerą. Jei kažkur yra akivaizdžių defektų – nufotografuokite iš arti. Defektų parodymas gali sutaupyti tiek jūsų, tiek pirkėjų laiką.

Atidžiai pažymėkite visas komplektacijos dalis. Tai neretai užtrunka, tačiau yra dalis pirkėjų, kurie ieško tam tikro modelio su konkrečia komplektacija. Jei tai jūsų automobilis, tačiau komplektacijos nesužymėsite – galimas potencialaus pirkėjo praradimas.

Parašykite ir asmeninį komentarą apie parduodamą transporto priemonę. Rašydami būkite nuoširdūs ir išsamūs tiek apie automobilio būklę, tiek ir apie jo istoriją. Įkeltą skelbimą reklamuokite.

Pasidalinkite „Facebook“ paskyroje. Socialiniuose tinkluose yra daugybė grupių, kuriose žmonės ieško automobilių – pasidalinkite skelbimu ir jose. Išnaudokite ir kitus socialinius tinklus, jei juos naudojate. Taip pat nepamirškite, kad galima pasinaudoti skelbimų iškėlimo paslauga.

Sąžiningas bendravimas

Įkėlus skelbimą ateis laikas, kai pradės skambėti telefonas su klausimais apie automobilį. Bendraukite ramiai, nuoširdžiai ir sąžiningai. Kai kurie pirkėjai telefonu gali būti nelabai malonūs, tačiau nepamirškite, kad ir nemalonus žmogus gali būti potencialus pirkėjas.

Pokalbio metu pasiūlykite susitikti, apžiūrėti bei išbandyti transporto priemonę. Jei klientas neturi nuosavo automobilio, o jūs turite laiko – pats atvykite į sutartą vietą.

Sąžiningas ir ramus požiūris į pardavimo procesą gali sukurti ryšį ir pasitikėjimą su potencialiais pirkėjais, padėti jiems nuspręsti pirkti jūsų automobilį.

Derybinis procesas

Net atsiradus žmogui, kuriam jūsų automobilis patinka – pardavimas dar nėra baigtas. Paskutinis žingsnis – sutarti tiek pirkėjui, tiek pardavėjui priimtiną kainą. Dėl to svarbu dar prieš pradedant viešinti transporto priemonės skelbimą nustatyti kainos ribą, iki kurios esate pasiruošę nuleisti kainą. Tai palengvins derybinį procesą.

Jei pirkėjas nesutinka mokėti jūsų norimos kainos, sąmoningai įvertinkite, ar verta automobilį parduoti pigiau. Jei norima nusiderėti reikšmingą sumą – gal verta laukti kito pirkėjo. Tačiau jei tai 100–200 eurų, būtina apsvarstyti, kiek jums kainuos automobilio išlaikymas iki tol, kol parduosite. Kartais tuščias kiemas ir rami galva yra gerokai svarbiau nei uždirbtas 100 eurų.

Reprezentatyvi išvaizda, tvarkingi dokumentai, estetika, adekvati kaina, tvarkingas skelbimas ir maloni komunikacija – raktas į maksimaliai sėkmingą naudotos transporto priemonės pardavimą.

O jei patys automobilio pardavinėti nenorite ir galite sau leisti jį parduoti keliais šimtais eurų pigiau – kreipkitės į pardavimo salonus, kurie viską padarys už jus ir parduos jūsų automobilį komiso pagrindu.