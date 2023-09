Norima griežtinti paramos pirmajam šeimos būstui sąlygas

Ministerijos parengtos Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo pataisos numato, kad subsidijos dydis siektų 50 proc. pradinio įnašo, kuris apskaičiuojant subsidiją negalėtų viršyti 15 proc. paskolos sumos – ji negalėtų būti didesnė kaip 87 tūkst. eurų.

Ministerija sako, kad nauja tvarka leistų paramą gauti du kartus daugiau šeimų.

Priklausomai nuo šeimoje auginamų vaikų skaičiaus, dabar skiriama 15-30 proc. paskolos dydžio subsidija, arba šeimos prašymu – pradiniam įnašui padengti.

Siūloma neberemti tų šeimų, kurios butus įsigytų aplink didmiesčius – parama būtų teikiama, jeigu būstas būtų ne metropolinio centro, jį supančios (žiedinės) savivaldybės teritorijoje ir ne kurorte.

Taip pat parama nebūtų teikiama, jeigu šeima nuspręstų įsigyti brangesnį negu 150 tūkst. eurų būstą. Ministerijos teigimu, iki šiol apie 5 proc. remiamų būstų buvo brangesni.

Be to, būsto savininkai jame privalėtų deklaruoti gyvenamąją vietą bent penkerius metus. 2018-2022 metais apie 6 proc. jų to nedarė.

Atsižvelgiant į tai, kad valstybės biudžeto galimybės yra ribotos, siūloma atsisakyti pretendentų į paramą sąrašo – prašymai būtų teikiami tik esant finansavimui.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija apie siūlomus pokyčius pranešė vasarį – tuomet ministerijos Paramos būstui grupės vadovė Soneta Brinienė Seimo Biudžeto ir finansų komitete teigė, kad priemonę bus bandoma taiklinti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė birželį sakė, kad šiemet nebebus skiriama papildomų lėšų jaunoms šeimoms įsigyti pirmąjį būstą regionuose.

Nuo 2018-ųjų rugsėjo, kada įsigaliojo paramos tvarka, iki 2022 metų pabaigos paramą gavo 5313 jaunų šeimų, joms skirta beveik 68 mln. eurų, o nuo 2020 metų iki 2022-ųjų pabaigos gavėjų skaičius išaugo apie 1,5 karto.

Maždaug trečdalis šeimų įsigijo pirmąjį būstą aplink tris didmiesčius: Klaipėdos rajone – 965 šeimos, Kauno – 380, Vilniaus – 305, o joms išmokėta apie 20 mln. eurų paramos.

Išnaudojus šiai priemonei skirtus 8 mln. eurų, nuo birželio nebeteikiamos pažymos, kad šeima turi teisė į paramą būstui. Laukiančiųjų sąraše yra daugiau kaip 200 šeimų, o 2024 metais, manoma, jų skaičius išaugs iki 725, jioms reikėtų virš 14 mln. eurų.