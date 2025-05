Netrukus išjungs šį mobilųjį ryšį: įspėja pasiruošti iš anksto

Beveik 20 metų naudotą mobiliojo ryšio technologiją keičia naujesnės kartos 4G ir 5G ryšys. Senosios technologijos atsisakymas palies senas SIM korteles turinčius žmones, kuriems svarbu nedelsiant atsinaujinti korteles, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„3G išjungimas yra svarbaus istorinio etapo pabaiga. Išjungus 3G technologiją, bus atlaisvinti šiai technologijai šiuo metu skiriami dažniai. Tai leis užtikrinti geresnį 4G ryšį visiems klientams, o ypač tiems, kurie gyvena šalies regionuose ir pasienyje.

Tai reiškia ne tik greitą internetą, bet ir stabilesnius skambučius, kokybiškesnį ryšį. Nuolat plėsdami ir atnaujindami ryšio bokštų tinklą Lietuvoje daug dėmesio skiriame tam, kad „Bitės“ ryšys būtų dar kokybiškesnis. Prie to prisidės ir šiemet išjungiamas senasis 3G“, – sako Arūnas Mickevičius, „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius.

Pasak jo, šiuo metu 3G ryšį skambučiams ir naršymui naudoja mažai žmonių. Skaičiuojama, kad trys iš keturių klientų jau perėjo prie pažangesnio 4G ar ypač kokybiško „Bitės“ naujos kartos 5G ryšio naršymui. Skambučiai internetu „VoLTE“ (angl. Voice over LTE) sudaro daugiau nei 60 proc. visų skambučių „Bitės“ tinkle.

Išjungimas bus vykdomas etapais

Senosios 3G technologijos išjungimas „Bitės“ tinkle bus vykdomas palaipsniui, iš anksto informuojant klientus apie pokyčius. Planuojama, kad senos 3G ryšio technologijos išjungimas bus pradėtas jau birželį nuo šalies pajūrio.

„Pernai rugsėjį atlikome bandomąjį 3G išjungimo projektą Šventojoje. Šis bandymas buvo sėkmingas – nefiksavome ryšio sutrikimų, o klientai nepajuto jokių paslaugų sutrikimų. Tikime, kad taip pat sklandžiai pavyks atjungti 3G ir kituose Lietuvos miestuose bei miesteliuose. „Bitė“ sąmoningai pasirinko šiek tiek lėtesnį senosios technologijos atsisakymą tam, kad klientai patirtų kuo mažiau nepatogumų“, – aiškina „Bitės“ vadovas, pridurdamas, kad geras „Bitės“ ryšio padengimas siekia 99 proc. Lietuvos teritorijos.

Išjungus 3G, šį ryšį naudojantys įrenginiai automatiškai persijungs prie kito ryšio tinklo – 2G, 4G arba 5G.

„Jei telefonas palaiko 4G ryšį, jis automatiškai skambučiams naudos „VoLTE“ technologiją. Ji užtikrina aukštesnę skambučių kokybę, greitesnį sujungimą ir stabilesnį ryšį. „VoLTE“ leidžia vienu metu ir kalbėtis telefonu, ir naudotis internetu, o tai pagerina bendrą ryšio patirtį. Tai aktualu, kai kalbant telefonu norima pasitikrinti elektroninį paštą, registruojantis skrydžiui parodyti lėktuvo bilietą, arba padiktuoti siuntos kodą kurjeriui. Be to, be „VoLTE“ gali nepavykti prisiskambinti ar priimti skambučių daugelyje ES ir kitų pasaulio šalių“, – pasakoja A. Mickevičius.

Ypač suklusti turėtų žmonės, turintys senesnes kaip 10 metų senumo SIM korteles – jas reikėtų atsinaujinti bet kuriame „Bitės“ salone visoje Lietuvoje. Kitu atveju, net ir turint naujausius išmaniuosius įrenginius, senos SIM kortelės galės naudotis tik 2G ryšiu, kuris nėra pritaikytas spartesniam duomenų perdavimui. Tai reiškia, kad įrenginiai su 2G ryšiu veiks ypatingai lėtai, lyginant su pažangesniu 4G ar naujos kartos „Bitės“ 5G ryšiu.

3G – praeities technologija

Daugelyje Europos šalių 3G ryšys jau yra išjungtas ar šiuo metu vykdomas laipsniškas jo atsisakymas. Pavyzdžiui, Vokietija, Italija, Ispanija ir Graikija jau visiškai atsisakė 3G ryšio ar yra pradėję technologijos išjungimą.

Pasak A. Mickevičiaus, pasirinkimą išjungti 3G, o ne dar senesnį 2G ryšį nulėmė jo naudotojų kiekis. 1991 metais pradėjęs veikti 2G ryšys buvo pirmasis skaitmeninis mobilusis ryšys, pakeitęs analoginį 1G.

„Tuomet tai buvo milžiniškas šuolis telekomunikacijų srityje, nes leido ne tik skambinti, bet ir perduoti duomenis, naudoti SMS žinutes, o vėliau – ir mobilųjį internetą. Iki šiol 2G ryšį naudoja daug telemetrijos įrenginių – signalizacijos ar saugos sistemos, automobilių stovėjimo aikštelių užkardai ar automatiniai vartai ir pan.“, – atsimena skaitmeninių paslaugų bendrovės „Bitė“ vadovas.

„Šiuo metu 3G ryšys yra aktualus tik skambučiams, o šią funkciją gali atlikti ir 2G ryšys. Dauguma žmonių jau seniausiai naudojasi 4G ar naujos kartos 5G ryšiu. Tokį pokytį nulėmė ne tik atnaujinami ryšio tinklai, bet ir naujausi išmanieji įrenginiai, kurie automatiškai jungiasi prie kelis kartus greitesnio 5G“, – sako A. Mickevičius.