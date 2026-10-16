Netrukus – dideli pokyčiai vairuotojams: štai kaip pamatysite, kur degalai pigiausi

Jungtinėje Karalystėje vairuotojai degalų kainas beveik realiuoju laiku jau gali matyti „Google Maps“ programėlėje. Tikimasi, kad tai padės lengviau rasti pigesnius degalus ir paskatins degalinių konkurenciją.
Lietuvoje tokios galimybės kol kas nėra, tačiau Energetikos ministerija patvirtino, kad panašūs pokyčiai jau svarstomi.
Šiuo metu Lietuvos energetikos agentūros (LEA) degalų kainų žemėlapyje galima palyginti visų šalies degalinių kainas. Vis dėlto ši sistema dar turi trūkumų, nes degalinės ne visada laiku atnaujina informaciją apie pasikeitusias kainas.
Tad, ar ateityje degalų kainas bus galima palyginti tiesiog navigacijos programėlėse?
Nauja tvarka leistų lengviau rasti pigesnius degalus
Pagal dabartinę tvarką degalinės kiekvieną darbo dieną turi pateikti informaciją apie degalų kainas, galiojusias 10 val. ryto. Tačiau jei dienos metu kainos pasikeičia, apie tai iš karto pranešti neprivaloma.
Todėl LEA žemėlapyje vairuotojai gali matyti jau pasenusias kainas.
Energetikos ministerija siūlo tai pakeisti – degalinės apie kiekvieną kainos pasikeitimą turėtų pranešti nedelsdamos. Labai mažoms įmonėms būtų suteikiama iki 10 minučių.
Ministerijos duomenimis, kainų skirtumai net tarp netoli viena kitos esančių degalinių gali siekti keliolika ar net keliasdešimt centų už litrą.
Pavyzdžiui, jeigu litras degalų vienoje degalinėje kainuoja 20 centų mažiau nei kitoje, įsipylus 50 litrų būtų galima sutaupyti 10 eurų.
„Vairuotojai geriausią pasiūlymą galėtų pasirinkti dar prieš vykdami į degalinę ir planuoti maršrutą taip, kad degalus piltųsi pigiausioje“, – nurodė Energetikos ministerija.
Siūloma, kad nauja tvarka įsigaliotų 2026 m. gruodžio 1 d., tačiau pirmiausia pakeitimams turi pritarti Seimas.
Ar degalų kainas matysime ir navigacijos programėlėse?
LEA atskleidė, kad su „Google“ atstovais dėl degalų kainų rodymo „Google Maps“ buvo bendrauta dar prieš sukuriant lietuvišką degalų kainų žemėlapį.
Tačiau paaiškėjo, kad toks projektas užtruktų gana ilgai, todėl pirmiausia nuspręsta sukurti atskirą sistemą.
Dabar agentūra rengia sprendimą, kuris leistų degalų kainų duomenis automatiškai perduoti kitoms platformoms.
„Šiuo metu LEA komanda dirba prie automatizuoto degalų kainų duomenų perdavimo funkcionalumo (API) įgyvendinimo, kuris sudarys technines galimybes duomenis automatizuotai teikti ir kitoms informacinėms sistemoms“, – paaiškino LEA.
Energetikos ministerija pridūrė, kad su programėlių kūrėjais apie tokią galimybę jau neformaliai bendrauta. Vis dėlto oficialių susitarimų kol kas nėra, todėl neaišku, kada Lietuvos degalinių kainos galėtų atsirasti „Google Maps“ ar „Waze“.
Kol kas vairuotojai gali naudotis degalų kainų Lietuvoje žemėlapiu. Pasirinkę degalinę ir paspaudę „Važiuoti“, jie gali atsidaryti navigacijos programėlę ir matyti maršrutą iki pasirinktos vietos.
Kainų skelbimas realiuoju laiku priklausys nuo degalinių pasirengimo
LEA paaiškino, kad jos sistema jau dabar leidžia kainas atnaujinti realiuoju laiku, o dalis degalinių tai daro savanoriškai.
Tačiau ne visos įmonės turi galimybių automatiškai perduoti informaciją apie kainų pokyčius. Tam gali prireikti papildomų investicijų ir techninių sprendimų.
Agentūros duomenimis, apie 40 proc. degalais prekiaujančių įmonių Lietuvoje valdo nuo vienos iki trijų degalinių. Tokioms įmonėms nebūtina diegti automatizuotų sistemų, nes kainas jos gali atnaujinti rankiniu būdu, naudodamosi mobiliuoju telefonu.
LEA pabrėžė, kad visų degalinių kainų skelbimo realiuoju laiku pradžia priklausys ne tik nuo teisės aktų pakeitimų, bet ir nuo įmonių pasirengimo.
Energetikos ministerija tikisi, kad viešai matomos naujausios kainos paskatins degalines aktyviau konkuruoti. Tačiau kiek dėl tokios tvarkos galėtų sutaupyti Lietuvos vairuotojai, kol kas nėra apskaičiuota.