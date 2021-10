Nėra ko skųstis: elektros ir dujų kainos Lietuvoje buvo gerokai mažesnės nei kitur ES

Pastaruoju metu viešumoje itin daug kalbama apie dujų, elektros kainų augimą. Tačiau oficialūs duomenys rodo, kad bent jau pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje jos buvo bene mažiausios visoje ES. Be to, per metus jos bene daugiausia ir buvo sumažėjusios.