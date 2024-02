Nepraleiskite progos – netrukus dalins po 3230 eurų elektrinėms įsirengti

Šiam kvietimui Energetikos ministerija skyrė 12 mln. eurų iš visų mokesčių mokėtojų surinktų biudžeto pinigų.

Paskelbtą paramos priemonę kaip ir anksčiau administruos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Parama skiriama vienam namų ūkiui įsirengti saulės elektrinę iki 10 kW.

Išmokos dydis įsigyjant ir įsirengiant naują saulės elektrinę – 323,01 eurai už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios, o didinantis jau esamos saulės elektrinės galingumą – 243,20 eurai už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios, pranešė ministerija.

Taigi, vienas gyventojas gali pretenduoti į 3230 eurų dydžio paramą.

Projektus gyventojai turės įgyvendinti per 9 mėn. nuo paraiškos pateikimo dienos.

Pasak ministerijos pranešimo, gyventojų susidomėjimas saulės elektrinėmis nemažėja.

Gaminančių vartotojų skaičius vien pernai išaugo dvigubai ir dabar jau perkopė 90 tūkstančių.

REKLAMA

REKLAMA

Esą esminį vaidmenį dėl to atlieka paramos skatinimas dalijant kitų gyventojų pinigus.

2021–2023 m. per paramos priemones išleista 200 mln. eurų mokesčių mokėtojų lėšų.

Be to, daugiau gyventojų gali įsirengti saulės elektrines dėl to, kad pastaruoju metu nukrito jų kaina.

REKLAMA

Iš viso šiais metais Energetikos ministerija gyventojų saulės elektrinėms skirs 85 mln. eurų.

Artimiausias kitas kvietimas gyventojams planuojamas III metų ketvirtį.

Jo sąlygos bus tikslinamos pagal Lietuvos energetikos agentūra atliekamą saulės elektrinių plėtrai skirtos paramos rezultatų vertinimą, saulės elektrinių įrengimo kainų rinkoje analizę ir pateiktus siūlymus dėl paramos priemonių sąlygų atnaujinimo.

Preliminariais Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, 2023 m. įsirengti 10 kW elektrinę kainavo apie 10 tūkst. eurų., o šiuo metu 10 kW elektrinę galima įsirengti jau už 6 tūkst. eurų.

T. y. valstybės parama pernai sudarė virš 32 proc. , o šiuo metu parama viršija daugiau nei pusę, o kuriais atvejais – net ir du trečdalius saulės elektrinės kainos.