Nedarbo lygis pirmąjį ketvirtį Lietuvoje – 7,5 proc., rodo tyrimas

Per ketvirtį (sausį–kovą, palyginti su 2020-ųjų spalio-gruodžio mėnesiais), nedarbo lygis šalyje sumažėjo 1,5 procentinio punkto. Vyrų nedarbo lygis šių metų pirmąjį ketvirtį buvo 7,4 proc., moterų – 7,5 procento.

Bedarbių skaičius pirmąjį ketvirtį buvo 108,8 tūkst. – per ketvirtį jų skaičius sumažėjo 25,7 tūkst. (19,1 proc.), o per metus išaugo 2,5 tūkst. (2,4 proc.).

Jaunimo (15–24 metų amžiaus asmenų) nedarbo lygis siekė 12,5 proc. – 6,7 punkto mažiau nei spalio-gruodžio mėnesiais ir 2,5 punkto mažiau nei 2020-ųjų pirmąjį ketvirtį. Tokių bedarbių buvo 11,8 tūkst., per ketvirtį jų skaičius sumažėjo 8,3 tūkst. (41,5 proc.), o per metus – 3,7 tūkst. (24,4 proc.).

Ilgalaikis nedarbas pirmąjį ketvirtį sudarė 2,7 proc. – per ketvirtį jis ūgtelėjo 0,2 punkto, o metus padidėjo 0,3 punkto. Tokių bedarbių buvo 39 tūkst., arba 35,8 proc. visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius padidėjo 2,2 tūkst. (6 proc.), per metus – 3 tūkst. (8,3 proc.).

Pirmąjį ketvirtį šalyje dirbo 1,352 mln. gyventojų – 0,6 tūkst. (0 proc.) mažiau nei spalio-gruodžio mėnesiais ir 34,6 tūkst. (2,5 proc.) mažiau nei 2020-ųjų pirmąjį ketvirtį.

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis pirmąjį ketvirtį sudarė 71,6 proc., per ketvirtį jis padidėjo 0,2 punkto, per metus – sumažėjo 1,4 punkto. Šios amžiaus grupės vyrų užimtumo lygis buvo 3,2 procentinio punkto aukštesnis už moterų užimtumo lygį (atitinkamai 73,2 ir 70 proc.). Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis sudarė 29,8 proc., per ketvirtį sumažėjo 0,5 punkto, per metus – 1,3 punkto.

Pirmąjį ketvirtį šalyje buvo 907,6 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų – 22,4 tūkst. (2,5 proc.) daugiau nei ketvirtąjį ketvirtį ir 30,9 tūkst. (3,5 proc.) daugiau nei prieš metus. Daugiau nei pusė (59,5 proc.) ekonomiškai neaktyvių gyventojų buvo senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai, 18,1 proc. – besimokantis15–24 metų amžiaus jaunimas.