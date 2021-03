Nedarbas Lietuvoje sausį buvo didesnis nei vidutiniškai ES

Per metus nedarbas Lietuvoje padidėjo 3,4 punkto, o per mėnesį – 0,4 punkto ir sausį buvo 9,6 procento. ES nedarbas vidutiniškai siekė 7,3 proc. – 0,7 punkto daugiau nei prieš metus, o per mėnesį nepakito, rodo ES statistikos tarnybos duomenys.

Latvijoje nedarbas siekė 8,5 proc. – atitinkamai 1,3 ir 0,3 punkto daugiau. Estija naujausių duomenų nepateikė, tačiau gruodį šalyje buvo 6,9 proc. nedarbas – 2,5 punkto didesnis nei prieš metus.

Jaunimo iki 25 metų nedarbas Lietuvoje per metus didėjo 12,6 punkto iki 18,2 proc., visoje ES šis rodiklis siekė 16,9 proc., arba 1,9 punkto daugiau.

Sausį darbo Lietuvoje neturėjo 143 tūkst. žmonių, iš jų 20 tūkst. buvo jaunimas iki 25 metų.

Preliminariais duomenimis, visoje ES darbo neturėjo 15,7 mln. žmonių.