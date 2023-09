Nebalsavote už renovaciją? Tada už šildymą mokėsite brangiau

Tačiau toli gražu ne visi gyventojai, ypač vyresni ar skurdžiau gyvenantys, turi pakankamai pinigų įmokoms už atliktą renovaciją mokėti.

Bet jei neturite pinigų renovacijai, tada jų daugiau mokėsite ir už šildymą. Bent jau taip galvoja konservatorių valdoma Vilniaus miesto savivaldybė.

Apie tokį sprendimą pranešė Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams priklausantis savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Beje, visai neseniai jis pagarsėjo tuo, kad už savivaldybės, t.y. mokesčių mokėtojų, pinigus kabrioletu važinėjosi po Majamį.

„Būsto šildymo kompensacijos. Kartu su grįžtančiais mokiniais, į savivaldybę grįžo ir būsto šildymo kompensacijų prašymų teikimas ateinančiam sezonui. Srautai nėra maži, tad prašome kantrybės, kol pateiksime skaitmenizuotą šio proceso sprendimą.

Ką norėčiau paminėti – balsavusiems prieš daugiabučių renovaciją savo name ir dėl to renovacijai neįvykus, kompensaciją už šildymą nebus suteikiama. Gyvenant kiauram name ir už tai gaunant šildymo kompensaciją, renovacija tikrai gali neatrodyti kaip sprendimas“, – asmeninėje „Facebook“ paskyroje rašė A. Bužinskas.

Šią savaitę Seimas priėmė įstatymą, kuris numato, kad prašant kompensacijos už šildymą bus vertinamas gyventojų turtas.

Taigi, gali būti, kad realiai nepasiturintys gyventojai bent jau Vilniuje neteks galimybės už šildymą mokėti mažiau.

Vilniaus miesto savivaldybė kol kas nepaaiškino, kodėl nuspręsta taip bausti balsavusius prieš renovaciją.

Kaip vertina tokią sostinės politiką, neatsakė ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.